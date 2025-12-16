https://sputnik-georgia.ru/20251216/zemletryasenie-proizoshlo-v-gruzii-296230869.html

Землетрясение произошло в Грузии

Землетрясение произошло в Грузии

16.12.2025

ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в 10 км к западу от города Гурджаани, недалеко от села Череми.По данным Института наук о Земле и Национального центра сейсмического мониторинга, подземные толчки были зафиксированы в 16:39 по тбилисскому времени. О пострадавших и разрушениях не сообщается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

