Грузия имеет право критиковать ЕС – реакция Тбилиси на заявление Каллас

Грузия имеет право критиковать ЕС – реакция Тбилиси на заявление Каллас

В "Грузинской мечте" считают, что в Брюсселе допускают ошибку, считая Грузию слабым звеном 17.12.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас показывает неправильное понимание свободы и колониалистское отношение евробюрократов к Грузии, заявила вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани. Каллас ранее назвала новую стратегию национальной безопасности США "неприятным чтением". Однако, по ее словам, в отличие от Грузии, США не пытаются присоединиться к ЕС. Главная проблема, по ее словам, заключается в том, что, несмотря на желание Грузии идти европейским путем, правительство делает шаги в неправильном направлении. Она подчеркнула, что до тех пор, пока продолжаются подавление оппозиции, давление на свободные СМИ и другие действия, противоречащие ценностям ЕС, у Грузии не будет будущего в Евросоюзе. Некоторые европейские бюрократы, включая Каю Каллас, пытаются подавить озвучивание правды, считая, что истиной является только то, что решают они, заявил в свою очередь депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Арчил Гордуладзе. "В отношении Грузии такие заявления делать проще: они считают нас слабым звеном, но сильно ошибаются. Грузия никаким "низким забором" не является и всегда будет называть правду правдой, а ложь – разоблачать. Именно поэтому евробюрократы и стоящие за ними силы пытаются шантажировать грузинский народ", – заявил Гордуладзе. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

