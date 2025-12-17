https://sputnik-georgia.ru/20251217/gruziya-imeet-pravo-kritikovat-es--reaktsiya-tbilisi-na-zayavlenie-kallas-296237385.html
Грузия имеет право критиковать ЕС – реакция Тбилиси на заявление Каллас
Грузия имеет право критиковать ЕС – реакция Тбилиси на заявление Каллас
17.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-17T14:54+0400
2025-12-17T14:54+0400
2025-12-17T14:54+0400
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/10/248993498_692:60:3000:1358_1920x0_80_0_0_98f3673f97fe34bce4f3e3bfdca44c26.jpg
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас показывает неправильное понимание свободы и колониалистское отношение евробюрократов к Грузии, заявила вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани. Каллас ранее назвала новую стратегию национальной безопасности США "неприятным чтением". Однако, по ее словам, в отличие от Грузии, США не пытаются присоединиться к ЕС. Главная проблема, по ее словам, заключается в том, что, несмотря на желание Грузии идти европейским путем, правительство делает шаги в неправильном направлении. Она подчеркнула, что до тех пор, пока продолжаются подавление оппозиции, давление на свободные СМИ и другие действия, противоречащие ценностям ЕС, у Грузии не будет будущего в Евросоюзе. Некоторые европейские бюрократы, включая Каю Каллас, пытаются подавить озвучивание правды, считая, что истиной является только то, что решают они, заявил в свою очередь депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Арчил Гордуладзе. "В отношении Грузии такие заявления делать проще: они считают нас слабым звеном, но сильно ошибаются. Грузия никаким "низким забором" не является и всегда будет называть правду правдой, а ложь – разоблачать. Именно поэтому евробюрократы и стоящие за ними силы пытаются шантажировать грузинский народ", – заявил Гордуладзе. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
