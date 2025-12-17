Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20251217/pod-vidom-npo-v-gruzii-deystvovali-inostrannye-struktury--premer-296236208.html
Под видом НПО в Грузии действовали иностранные структуры – премьер
Под видом НПО в Грузии действовали иностранные структуры – премьер
Sputnik Грузия
Глава правительства добавил, что на протяжении многих лет подобные вопросы замалчивались, и лишь с 2022 года власти начали открыто говорить об этом, несмотря... 17.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-17T12:52+0400
2025-12-17T12:52+0400
политика
грузия
новости
ираклий кобахидзе
тбилиси
сша
дональд трамп
usaid
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/07/05/294060018_0:37:2048:1189_1920x0_80_0_0_939112f0a14fd8924a3e4226304d8632.jpg
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Деятельность неправительственных организаций и гражданского общества в Грузии представляла искусственно выстроенную систему, под видом которой фактически действовали структуры, финансируемые иностранными государствами и продвигавшие их интересы, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. В последние два года отношения между властями Грузии и общественными организациями ухудшились. Власти обвинили ряд крупнейших НПО в продвижении интересов иностранных государств и финансировании политических процессов в стране. По словам премьер-министра, НПО и так называемое гражданское общество – это тщательно выстроенный фарс, а сами эти термины, по его оценке, являются ложью. "В действительности в Грузии не существовало никаких НПО. По сути, это были иностранные правительственные организации – структуры, действовавшие за счет финансирования иностранных государств. А когда источник финансирования таков, естественно, продвигаются соответствующие интересы", – заявил Кобахидзе.По его словам, раньше даже говорить об этом было запрещено, поэтому закон, который был принят парламентом, окрестили "русским". Глава правительства добавил, что на протяжении многих лет подобные вопросы замалчивались, и лишь с 2022 года власти начали открыто говорить об этом, несмотря на болезненность процесса. "Вы помните, сколько людей обманули, когда мы принимали закон „О прозрачности“ и убеждали их, что не может быть такого, чтобы с Запада поступали средства для негативных, порочных целей, и держали людей в этой лжи", – заявил Кобахидзе. По его словам, в прошлые годы тема НПО и использования западного финансирования была фактически под запретом, и в 2016-2017 годах открыто говорить об этом было невозможно. Он отметил, что тогда любое упоминание о возможных негативных целях западных средств вызывало резкую критику. При этом, по утверждению премьера, финансирование использовалось не только для попыток смены власти, но и для кампаний против Православной церкви, в которых, по его словам, участвовали как радикальные движения, так и крупные международные НПО. Глава правительства подчеркнул, что оценки, которые власти давали этой ситуации в последние три-четыре года, сегодня, по его словам, фактически подтверждаются заявлениями представителей администрации США, а также решениями о приостановке деятельности таких структур, как USAID и NED. Он добавил, что ранее за подобные заявления грузинские власти обвиняли в пророссийской и антизападной позиции, однако сейчас, по его словам, американская сторона признает те проблемы, о которых тогда говорить было запрещено. В правящей партии "Грузинская мечта" не раз заявляли, что значительная часть средств, выделяемых Агентством США по международному развитию (USAID), "Национальным фондом демократии" (NED) и "Европейским фондом за демократию" (EED), поступала на счета фиктивных НПО, управляемых политическими партиями. Администрация Дональда Трампа в начале февраля вслед за USAID приостановила финансирование NED, который считается организатором "цветных революций" по всему миру. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
https://sputnik-georgia.ru/20251216/eto-krasnaya-cherta-dlya-es-papuashvili-zhestko-otvetil-na-zayavlenie-komissara-po-gruzii-296227879.html
тбилиси
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/07/05/294060018_117:0:1938:1366_1920x0_80_0_0_4b24a06ed6bb67f351715d4202131d8d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, тбилиси, сша, дональд трамп, usaid
политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, тбилиси, сша, дональд трамп, usaid

Под видом НПО в Грузии действовали иностранные структуры – премьер

12:52 17.12.2025
© Courtesy of Irakli KobakhidzeПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провел встречу с представителями бизнес-сектора
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провел встречу с представителями бизнес-сектора - Sputnik Грузия, 1920, 17.12.2025
© Courtesy of Irakli Kobakhidze
Подписаться
Глава правительства добавил, что на протяжении многих лет подобные вопросы замалчивались, и лишь с 2022 года власти начали открыто говорить об этом, несмотря на болезненность процесса
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Деятельность неправительственных организаций и гражданского общества в Грузии представляла искусственно выстроенную систему, под видом которой фактически действовали структуры, финансируемые иностранными государствами и продвигавшие их интересы, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
В последние два года отношения между властями Грузии и общественными организациями ухудшились. Власти обвинили ряд крупнейших НПО в продвижении интересов иностранных государств и финансировании политических процессов в стране.
По словам премьер-министра, НПО и так называемое гражданское общество – это тщательно выстроенный фарс, а сами эти термины, по его оценке, являются ложью.
"В действительности в Грузии не существовало никаких НПО. По сути, это были иностранные правительственные организации структуры, действовавшие за счет финансирования иностранных государств. А когда источник финансирования таков, естественно, продвигаются соответствующие интересы", заявил Кобахидзе.
По его словам, раньше даже говорить об этом было запрещено, поэтому закон, который был принят парламентом, окрестили "русским".

"Не существует никаких неправительственных организаций – существуют лишь конкретные структуры, финансируемые иностранными правительствами для вмешательства в дела Грузии. Не существует и никакого гражданского общества", – подчеркнул он.

Глава правительства добавил, что на протяжении многих лет подобные вопросы замалчивались, и лишь с 2022 года власти начали открыто говорить об этом, несмотря на болезненность процесса.
"Вы помните, сколько людей обманули, когда мы принимали закон „О прозрачности“ и убеждали их, что не может быть такого, чтобы с Запада поступали средства для негативных, порочных целей, и держали людей в этой лжи", заявил Кобахидзе.
По его словам, в прошлые годы тема НПО и использования западного финансирования была фактически под запретом, и в 2016-2017 годах открыто говорить об этом было невозможно.
Шалва Папуашвили на праздновании Дня независимости Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 16.12.2025
Это красная черта: Папуашвили жестко ответил на заявление комиссара ЕС по Грузии
Вчера, 17:07
Он отметил, что тогда любое упоминание о возможных негативных целях западных средств вызывало резкую критику. При этом, по утверждению премьера, финансирование использовалось не только для попыток смены власти, но и для кампаний против Православной церкви, в которых, по его словам, участвовали как радикальные движения, так и крупные международные НПО.
Глава правительства подчеркнул, что оценки, которые власти давали этой ситуации в последние три-четыре года, сегодня, по его словам, фактически подтверждаются заявлениями представителей администрации США, а также решениями о приостановке деятельности таких структур, как USAID и NED.
Он добавил, что ранее за подобные заявления грузинские власти обвиняли в пророссийской и антизападной позиции, однако сейчас, по его словам, американская сторона признает те проблемы, о которых тогда говорить было запрещено.
В правящей партии "Грузинская мечта" не раз заявляли, что значительная часть средств, выделяемых Агентством США по международному развитию (USAID), "Национальным фондом демократии" (NED) и "Европейским фондом за демократию" (EED), поступала на счета фиктивных НПО, управляемых политическими партиями.
Администрация Дональда Трампа в начале февраля вслед за USAID приостановила финансирование NED, который считается организатором "цветных революций" по всему миру.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0