https://sputnik-georgia.ru/20251217/pod-vidom-npo-v-gruzii-deystvovali-inostrannye-struktury--premer-296236208.html

Под видом НПО в Грузии действовали иностранные структуры – премьер

Под видом НПО в Грузии действовали иностранные структуры – премьер

Sputnik Грузия

Глава правительства добавил, что на протяжении многих лет подобные вопросы замалчивались, и лишь с 2022 года власти начали открыто говорить об этом, несмотря... 17.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-17T12:52+0400

2025-12-17T12:52+0400

2025-12-17T12:52+0400

политика

грузия

новости

ираклий кобахидзе

тбилиси

сша

дональд трамп

usaid

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/07/05/294060018_0:37:2048:1189_1920x0_80_0_0_939112f0a14fd8924a3e4226304d8632.jpg

ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Деятельность неправительственных организаций и гражданского общества в Грузии представляла искусственно выстроенную систему, под видом которой фактически действовали структуры, финансируемые иностранными государствами и продвигавшие их интересы, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. В последние два года отношения между властями Грузии и общественными организациями ухудшились. Власти обвинили ряд крупнейших НПО в продвижении интересов иностранных государств и финансировании политических процессов в стране. По словам премьер-министра, НПО и так называемое гражданское общество – это тщательно выстроенный фарс, а сами эти термины, по его оценке, являются ложью. "В действительности в Грузии не существовало никаких НПО. По сути, это были иностранные правительственные организации – структуры, действовавшие за счет финансирования иностранных государств. А когда источник финансирования таков, естественно, продвигаются соответствующие интересы", – заявил Кобахидзе.По его словам, раньше даже говорить об этом было запрещено, поэтому закон, который был принят парламентом, окрестили "русским". Глава правительства добавил, что на протяжении многих лет подобные вопросы замалчивались, и лишь с 2022 года власти начали открыто говорить об этом, несмотря на болезненность процесса. "Вы помните, сколько людей обманули, когда мы принимали закон „О прозрачности“ и убеждали их, что не может быть такого, чтобы с Запада поступали средства для негативных, порочных целей, и держали людей в этой лжи", – заявил Кобахидзе. По его словам, в прошлые годы тема НПО и использования западного финансирования была фактически под запретом, и в 2016-2017 годах открыто говорить об этом было невозможно. Он отметил, что тогда любое упоминание о возможных негативных целях западных средств вызывало резкую критику. При этом, по утверждению премьера, финансирование использовалось не только для попыток смены власти, но и для кампаний против Православной церкви, в которых, по его словам, участвовали как радикальные движения, так и крупные международные НПО. Глава правительства подчеркнул, что оценки, которые власти давали этой ситуации в последние три-четыре года, сегодня, по его словам, фактически подтверждаются заявлениями представителей администрации США, а также решениями о приостановке деятельности таких структур, как USAID и NED. Он добавил, что ранее за подобные заявления грузинские власти обвиняли в пророссийской и антизападной позиции, однако сейчас, по его словам, американская сторона признает те проблемы, о которых тогда говорить было запрещено. В правящей партии "Грузинская мечта" не раз заявляли, что значительная часть средств, выделяемых Агентством США по международному развитию (USAID), "Национальным фондом демократии" (NED) и "Европейским фондом за демократию" (EED), поступала на счета фиктивных НПО, управляемых политическими партиями. Администрация Дональда Трампа в начале февраля вслед за USAID приостановила финансирование NED, который считается организатором "цветных революций" по всему миру. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

https://sputnik-georgia.ru/20251216/eto-krasnaya-cherta-dlya-es-papuashvili-zhestko-otvetil-na-zayavlenie-komissara-po-gruzii-296227879.html

тбилиси

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, тбилиси, сша, дональд трамп, usaid