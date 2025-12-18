https://sputnik-georgia.ru/20251218/vlasti-gruzii-protiv-vvs-kogda-budet-podan-isk-296256084.html

Власти Грузии против ВВС: когда будет подан иск

ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Правительство Грузии изучает британское законодательство для подачи иска против британского вещателя ВСС за дезинформацию о Грузии, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. ВВС обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которым во время подавления протестов в Тбилиси в 2024 году власти якобы могли использовать "камит". СГБ Грузии провело расследование и доказало, что МВД Грузии не закупало и не применяло против протестующих бромобензилцианид, он же "камит" (запрещенное химическое вещество, прим.).По его словам, в интересах властей не допустить такого процедурного нарушения, которое создало бы какую-либо угрозу для жалобы. Скандальный репортаж и выводы следствия ВВС обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которым во время подавления протестов в Тбилиси в 2024 году власти якобы могли использовать "камит". В ходе расследования ВВС опросила экспертов по химоружию, бывших сотрудников МВД, а также врачей, и собрала данные, якобы указывающие на применение бромбензилцианида. В ответ в Грузии было возбуждено уголовное дело, которое расследовала СГБ Грузии. По данным расследования, МВД Грузии приобрело у израильской компании в 2007 и 2009 годах хлорбензальмалондинитрил вместе с растворителем трихлорэтилен, и именно это вещество использовалось в Грузии для разгонов протестующих с применением водометов. По информации СГБ, в рамках расследования уголовного дела, касающегося как информации, представленной в сюжете телекомпании BBC, так и кампании, проводимой в Грузии на ее основе, было проведено более 160 следственных действий, допрошено 93 свидетеля, изъято до 25 образцов исследования из баз первого и второго управлений департамента специальных задач министерства внутренних дел. Так, по итогам расследования, по данным СГБ, ни один из свидетелей, на чьих заключениях или данных основывалась информация, распространенная BBC, не подтвердил, что их данные или заключения касались отравляющего химического вещества "камит". Кроме того, СГБ Грузии отмечает, что Лаша Шергелашвили, на информации которого в значительной степени основывались соображения автора сюжета, подготовленного BBC, находится в розыске по делу о тайнике оружия вблизи Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

