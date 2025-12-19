Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Прямая трансляция: итоги года с Владимиром Путиным
https://sputnik-georgia.ru/20251219/problema-trudovykh-migrantov-stala-aktualnoy-dlya-gruzii---video-296261162.html
Проблема трудовых мигрантов стала актуальной для Грузии – видео
Проблема трудовых мигрантов стала актуальной для Грузии – видео
Sputnik Грузия
Все чаще в соцсетях и на улицах Тбилиси можно слышать “понаехали”, “откуда вас столько”, “кто вас пускает?”. И относится это к иностранцам, которые уже долгое... 19.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-19T10:51+0400
2025-12-19T11:27+0400
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
мигранты
миграционная политика
миграция
трудовые мигранты
грузия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/13/296260991_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_8ec1fa910eab73516f4f1119e84005e7.jpg
Местное население опасается, что может из-за этого лишиться рабочих мест, на которые берут мигрантов. Однако чаще всего мигранты, особенно из стран Азии и Африки, живут обособленно, даже создав свою собственную инфраструктуру – салоны красоты, магазины, кафе, рестораны, различные организации. Грузия привлекла такой большой поток людей из других стран стабильностью и легкостью ведения бизнеса. Даже вид на жительство в стране давали за инвестицию в размере $100 тыс – например, за покупку квартиры. Все это было направлено на создание конкуренции на рынке и развитие экономики.Однако времена изменились, и правила для трудовых мигрантов стали ужесточаться. Теперь безвизовый режим и возможность находиться 365 дней в году в Грузии без необходимости выезда за ее пределы не позволяют легально трудиться – с 1 марта2026 года для иностранцев вводится обязательное разрешение на работу. Разрешение на работу должны будут получать и индивидуальные предприниматели. Обсуждается и повышение порога обязательной стоимости жилья для получения ВНЖ до 150 тысяч долларов. Как это отразится на экономике, на возможном оттоке иностранцев из Грузии, на развитии малого и среднего бизнеса, покажет время.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/13/296260991_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_1a5249283864a89bf170053683a5f37f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, мигранты, миграционная политика, миграция, трудовые мигранты, грузия, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, мигранты, миграционная политика, миграция, трудовые мигранты, грузия, видео

Проблема трудовых мигрантов стала актуальной для Грузии – видео

10:51 19.12.2025 (обновлено: 11:27 19.12.2025)
© video: Sputnik
Подписаться
Все чаще в соцсетях и на улицах Тбилиси можно слышать “понаехали”, “откуда вас столько”, “кто вас пускает?”. И относится это к иностранцам, которые уже долгое время живут в столице Грузии, устроившись тут на работу.
Местное население опасается, что может из-за этого лишиться рабочих мест, на которые берут мигрантов. Однако чаще всего мигранты, особенно из стран Азии и Африки, живут обособленно, даже создав свою собственную инфраструктуру – салоны красоты, магазины, кафе, рестораны, различные организации.

Грузия привлекла такой большой поток людей из других стран стабильностью и легкостью ведения бизнеса. Даже вид на жительство в стране давали за инвестицию в размере $100 тыс – например, за покупку квартиры. Все это было направлено на создание конкуренции на рынке и развитие экономики.

Однако времена изменились, и правила для трудовых мигрантов стали ужесточаться. Теперь безвизовый режим и возможность находиться 365 дней в году в Грузии без необходимости выезда за ее пределы не позволяют легально трудиться – с 1 марта
2026 года для иностранцев вводится обязательное разрешение на работу.

Разрешение на работу должны будут получать и индивидуальные предприниматели. Обсуждается и повышение порога обязательной стоимости жилья для получения ВНЖ до 150 тысяч долларов. Как это отразится на экономике, на возможном оттоке иностранцев из Грузии, на развитии малого и среднего бизнеса, покажет время.
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0