Проблема трудовых мигрантов стала актуальной для Грузии – видео
10:51 19.12.2025 (обновлено: 11:27 19.12.2025)
© video: Sputnik
Подписаться
Все чаще в соцсетях и на улицах Тбилиси можно слышать “понаехали”, “откуда вас столько”, “кто вас пускает?”. И относится это к иностранцам, которые уже долгое время живут в столице Грузии, устроившись тут на работу.
Местное население опасается, что может из-за этого лишиться рабочих мест, на которые берут мигрантов. Однако чаще всего мигранты, особенно из стран Азии и Африки, живут обособленно, даже создав свою собственную инфраструктуру – салоны красоты, магазины, кафе, рестораны, различные организации.
Грузия привлекла такой большой поток людей из других стран стабильностью и легкостью ведения бизнеса. Даже вид на жительство в стране давали за инвестицию в размере $100 тыс – например, за покупку квартиры. Все это было направлено на создание конкуренции на рынке и развитие экономики.
Однако времена изменились, и правила для трудовых мигрантов стали ужесточаться. Теперь безвизовый режим и возможность находиться 365 дней в году в Грузии без необходимости выезда за ее пределы не позволяют легально трудиться – с 1 марта
2026 года для иностранцев вводится обязательное разрешение на работу.
Разрешение на работу должны будут получать и индивидуальные предприниматели. Обсуждается и повышение порога обязательной стоимости жилья для получения ВНЖ до 150 тысяч долларов. Как это отразится на экономике, на возможном оттоке иностранцев из Грузии, на развитии малого и среднего бизнеса, покажет время.
Грузия привлекла такой большой поток людей из других стран стабильностью и легкостью ведения бизнеса. Даже вид на жительство в стране давали за инвестицию в размере $100 тыс – например, за покупку квартиры. Все это было направлено на создание конкуренции на рынке и развитие экономики.
Однако времена изменились, и правила для трудовых мигрантов стали ужесточаться. Теперь безвизовый режим и возможность находиться 365 дней в году в Грузии без необходимости выезда за ее пределы не позволяют легально трудиться – с 1 марта
2026 года для иностранцев вводится обязательное разрешение на работу.
Разрешение на работу должны будут получать и индивидуальные предприниматели. Обсуждается и повышение порога обязательной стоимости жилья для получения ВНЖ до 150 тысяч долларов. Как это отразится на экономике, на возможном оттоке иностранцев из Грузии, на развитии малого и среднего бизнеса, покажет время.