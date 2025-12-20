https://sputnik-georgia.ru/20251220/gruzinskie-fermery-zarabotali-bolee-12-millionov-lari-na-nestandartnykh-yablokakh-296275831.html

Грузинские фермеры заработали более 12 миллионов лари на нестандартных яблоках

20.12.2025

ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Грузинские фермеры заработали более 12 миллионов лари, реализовав более 40 тысяч тонн нестандартных яблок с 9 сентября по 15 декабря 2025 года, сообщили в Агентстве сельского развития. Яблоки, наряду с персиками, виноградом и мандаринами, являются одной из главных статей экспорта грузинской сельскохозяйственной продукции. Прием урожая от фермеров стартовал в начале сентября. В рамках госпрограммы нестандартные яблоки приняли 15 предприятий по переработке фруктов в регионах Шида Картли, Кахети, Самцхе-Джавахети, Мцхета-Мтианети, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети. По информации агентства, госсубсидия составила более 4 миллионов лари. Директор Агентства сельского развития села Зураб Гозалишвили вместе с губернатором региона Шида Картли Симоном Гуледани подвели итоги программы по стимулированию продажи нестандартных яблок в Гори на встрече с сотрудниками координационного штаба и представителями предприятий по переработке фруктов, участвующих в программе. В 2025 году продолжила действовать государственная программа, направленная на содействие продаже урожая нестандартных яблок. В рамках госпрограммы субсидию в размере 0,1 лари за килограмм получили те предприятия по переработке фруктов, которые до 15 декабря 2025 года закупили у фермеров нестандартные яблоки по цене не ниже 0,27 лари за килограмм. Для организованной сдачи нестандартных яблок предприятиям, включенным в госпрограмму, в городе Гори действовал координационный штаб. Программа стимулирования сбыта урожая нестандартных яблок реализуется в Грузии с 2020 года. Она позволяет фермерам сдать некачественные яблоки по приемлемой цене. В то же время это помогает обеспечить сырьем предприятия по переработке фруктов. Концентрат, полученный при переработке нестандартных яблок, в основном экспортируется на рынки ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

