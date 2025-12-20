https://sputnik-georgia.ru/20251220/natsionalnyy-veschatel-frantsii-otkazalsya-ot-provedeniya-detskogo-evrovideniya-2026-goda-296279372.html
Национальный вещатель Франции отказался от проведения "Детского Евровидения" 2026 года
Национальный вещатель Франции отказался от проведения "Детского Евровидения" 2026 года
20.12.2025
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Национальный вещатель Франции France Télévisions сообщил, что страна не будет принимать Детский песенный конкурс "Евровидение" в 2026 году. Как победитель "Детского Евровидения 2025" Франция имела право отказаться от организации конкурса в следующем году. В компании объяснили свое решение финансовыми причинами. По данным France Télévisions, для сбалансирования бюджета на 2026 год вещателю необходимо сократить расходы примерно на 140 миллионов евро. В связи с этим компания пересматривает свою финансовую стратегию. Победителем конкурса "Детское Евровидение 2025" стала Франция>>>Среди мер экономии названы сокращение расходов на национальную программную сетку, увеличение количества повторных показов, прекращение производства отдельных передач, а также возможная перепродажа прав на трансляцию одного или нескольких спортивных мероприятий. Это уже не первый подобный случай. В 2024 году Франция также отказалась от проведения "Детского Евровидения" после победы, решив сосредоточиться на трансляции Летних Олимпийских игр в Париже. Тогда конкурс прошел в Мадриде, а страной-хозяйкой стала Испания. Пока неизвестно, повлияет ли сокращение бюджета национального вещателя на участие Франции в "Детском Евровидении" 2026 года. Напомним, 13 декабря в Тбилиси победу на "Детском Евровидении 2025" одержала представительница Франции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
