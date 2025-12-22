https://sputnik-georgia.ru/20251222/evrosoyuz-manipuliruet-faktami-v-gruzii-raskritikovali-doklad-po-rasshireniyu-296297811.html

Евросоюз манипулирует фактами: в Грузии раскритиковали доклад по расширению

Евросоюз манипулирует фактами: в Грузии раскритиковали доклад по расширению

Sputnik Грузия

Депутат Кадагишвили указал на двойные стандарты Евросоюза, которые подрывают доверие к организации и ее идее 22.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-22T15:58+0400

2025-12-22T15:58+0400

2025-12-22T15:58+0400

политика

грузия

новости

брюссель

тбилиси

украина

ираклий кобахидзе

ираклий кадагишвили

грузинская мечта - демократическая грузия

еврокомиссия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24352/58/243525845_0:229:3233:2048_1920x0_80_0_0_c5a47ccc0bf80bbe281fada5a3ac0054.jpg

ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Евросоюз нередко действует избирательно и манипулирует подходами в зависимости от собственной выгоды, чем собственноручно подрывает и обесценивает саму идею ЕС, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кадагишвили. Председательство Совета Евросоюза на прошлой неделе опубликовало документ с выводами по вопросам расширения. В нем было указано, что "действия, предпринимаемые властями Грузии, не соответствуют ожиданиям ЕС от страны-кандидата". При этом в правящей партии "Грузинская мечта" отметили, что Совет Евросоюза исключил статьи о коррупции и правах человека из аналогичных документов в отношении Украины и Молдовы. Цель Еврокомиссии, по мнению депутатов, – не объективная оценка фактов, а использование документа в качестве инструмента политического давления, заявил глава парламентского комитета по евроинтеграции Леван Махашвили. Совет отметил невыполнение Грузией рекомендаций по вступлению в ЕС и призвал власти Грузии освободить всех "необоснованно задержанных политиков, журналистов и активистов, отменить репрессивное законодательство и прекратить использование агрессивной риторики в адрес Европейского союза, послов ЕС и главы представительства ЕС". Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. Грузия и Сербия начинают переговоры о свободной торговле>>В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*-идеологии, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*-идеологии, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

брюссель

тбилиси

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, брюссель, тбилиси, украина, ираклий кобахидзе, ираклий кадагишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, еврокомиссия