Грузия и Сербия обсудили приоритеты торгово-экономического сотрудничества

Министры уделили особое внимание готовности начать переговоры по соглашению о свободной торговле

ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Важные вопросы экономического партнерства между двумя странами, включая приоритетные направления двусторонней торговли и экономического сотрудничества, обсудили глава Минэкономики Грузии Мариам Квривишвили с министром внутренней и внешней торговли Сербии Ягодой Лазаревич, сообщили в пресс-службе ведомства. Министры уделили особое внимание готовности начать переговоры по соглашению о свободной торговле между Грузией и Сербией и важности подписания совместного заявления. Как было отмечено на встрече, запуск прямых рейсов между Грузией и Сербией в этом году значительно укрепил транспортную доступность между двумя странами, что является особым стимулом для развития коммуникаций как в туристическом, так и в деловом секторах.Глава Минэкономики Грузии подробно обсудила со своим сербским коллегой видение и планы грузинского правительства, включая развитие транспортно-логистического потенциала страны и крупные инфраструктурные проекты, реализуемые в стране. Кроме того, министры обеих стран откроют вторую сессию грузино-сербской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также подпишут совместное заявление о начале переговоров по соглашению о свободной торговле между Грузией и Сербией. Грузия и Сербия установили дипломатические отношения 26 июня 1995 года. Отношения между странами значительно активизировались в 2017-2018 годах, о чем свидетельствует обмен визитами на высоком уровне. В марте 2018 года в силу вступил безвизовый режим между Сербией и Грузией. В 2019 году в Белграде открылось почетное консульство Грузии. Также между Грузией и Сербией подписаны соглашения, которые регулируют отношения в сфере экономики, торговли и консульства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

