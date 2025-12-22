https://sputnik-georgia.ru/20251222/mezhdu-es-i-rossiey-mirshaymer-otsenil-geopoliticheskie-riski-dlya-gruzii-296296180.html

Между ЕС и Россией: Миршаймер оценил геополитические риски для Грузии

Известный американский политолог рассказал о важности баланса в политике Тбилиси и необходимости избегать конфронтации с Россией

ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Евросоюз и Россия руководствуются собственными стратегическими интересами в регионе, поэтому Грузия не должна становиться ареной их противостояния, считает политолог, профессор Чикагского университета, автор новой теории наступательного реализма Джон Миршаймер. Отвечая на вопрос ведущего программы "По тбилисскому времени" о том, какие шаги должна предпринять Грузия в сложной геополитической ситуации, эксперт заявил, что ключом к защите национальных интересов является избегание конфронтации с Россией. По мнению политолога, ситуация вокруг Грузии остается крайне хрупкой, и стране предстоит пройти сложный путь. При этом Миршаймер уверен, что при взвешенной, осторожной и сбалансированной политике Грузия способна защитить национальные интересы и создать условия для привлечения иностранных инвестиций. Запад критикует нынешние власти Грузии за откат демократии и антизападную риторику. Грузинские власти же объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине и стремлением сохранить суверенитет и национальную идентичность. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*-идеологии, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. Грузия – страна автоэкспорта: кто покупает автомобили? >>В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*-идеологии, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

