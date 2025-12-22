Предвзятый ЕС – депутат об отчете Евросоюза

https://sputnik-georgia.ru/20251222/predvzyatyy-es--deputat-ob-otchete-evrosoyuza-296299109.html

22.12.2025

ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Отчет о расширении Евросоюза демонстрирует предвзятость Брюсселя, игнорирование демократических принципов и позволяет закреплять ложную информацию без какой-либо ответственности, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Тенгиз Шарманашвили. Председательство Совета Евросоюза на прошлой неделе опубликовало документ с выводами по вопросам расширения. В нем было указано, что "действия, предпринимаемые властями Грузии, не соответствуют ожиданиям ЕС от страны-кандидата". При этом в правящей партии "Грузинская мечта" отметили, что Совет Евросоюза исключил статьи о коррупции и правах человека из аналогичных документов в отношении Украины и Молдовы. Он подчеркнул, что такой подход не позволяет странам давать ответы на претензии, и отметил, что лишь сопоставив разные исследования, можно получить полную и объективную картину. Депутат отметил, что Грузия последовательно выполняет все требования по визовой либерализации, и ежегодные мониторинги подтверждают положительные тенденции. Однако, по его словам, Евросоюз начал вводить дополнительные условия, что он расценивает как давление на страну. Шарманашвили подчеркнул, что Грузия будет защищать свою Конституцию, законы и национальные интересы и не позволит использовать народ в качестве инструмента для реализации чужих планов. В ежегодном отчете Европейской комиссии о приостановке визовой либерализации, опубликованном 19 декабря, говорится, что ЕК намерена рассмотреть вопрос приостановления безвизового режима для Грузии – из-за нарушений страной принципов демократии и невыполнения требований ЕС. "Грузия продолжает нарушать критерии, лежащие в основе безвизового режима, предоставленного ЕС. В свете этих событий следует рассмотреть соответствующие меры в рамках пересмотренного механизма приостановки действия виз", – сказано в документе. В частности, недовольство ЕС вызвали как принятые Грузией законы, которые, по мнению Европы, нарушают основные права и свободы граждан, так и либеральная визовая политика в отношении отдельных стран. Так, по мнению Еврокомиссии, значительный приток в Грузию граждан из Индии и, в меньшей степени, из других стран Азии и Ближнего Востока вызывает опасения по поводу потенциальной нелегальной миграции в ЕС.Грузия и ЕСГрузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим.Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.Грузия и Сербия начинают переговоры о свободной торговле>>В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*-идеологии, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена.В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС.Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*-идеологии, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

