https://sputnik-georgia.ru/20251223/borba-s-nelegalami-v-gruzii-s-yanvarya-iz-strany-vydvoreno-12-tysyachi-inostrantsev-296324773.html

Борьба с нелегалами в Грузии: с января из страны выдворено 1,2 тысячи иностранцев

Борьба с нелегалами в Грузии: с января из страны выдворено 1,2 тысячи иностранцев

Sputnik Грузия

В рамках очередного мероприятия по иммиграционному контролю из Грузии были выдворены 39 иностранных граждан 23.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-23T22:33+0400

2025-12-23T22:33+0400

2025-12-23T22:33+0400

грузия

новости

общество

миграционная политика

миграция

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23890/38/238903864_0:12:2000:1137_1920x0_80_0_0_fde30281139d992e9e5e2f9d952f9419.jpg

ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Сотрудники департамента миграции с 1 января 2025 года выдворили из Грузии 1 243 иностранных гражданина, которые незаконно находились на территории Грузии, говорится в сообщении на сайте МВД. В рамках очередного мероприятия по иммиграционному контролю из Грузии были выдворены 39 иностранных граждан. Среди задержанных – граждане Индии, Турции, Бангладеш, Китая, России, Кении, Туркменистана, Пакистана, Египта, Нигерии, Судана, Сьерра-Леоне, Иордании и Узбекистана. Установлено, что они превысили разрешенные сроки пребывания и находились в стране без законных оснований. В соответствии с действующим законодательством депортированным лицам запрещен въезд в Грузию. Решение о выдворении иностранных граждан принимают как департамент миграции МВД Грузии, так и суд. Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет. Запрет на въезд в Грузию не распространяется на иностранцев, которые добровольно покинут страну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, миграционная политика, миграция