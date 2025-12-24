https://sputnik-georgia.ru/20251224/poslednyaya-pulya-shantazha-kirtskhaliya-ob-ugrozakh-es-v-storonu-gruzii-296329556.html

"Последняя пуля шантажа": Кирцхалия об угрозах ЕС в сторону Грузии

"Последняя пуля шантажа": Кирцхалия об угрозах ЕС в сторону Грузии

Лидер парламентского большинства не ожидает адекватного поведения со стороны Европейского союза, но Грузия будет ждать 24.12.2025

ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Грузия не ожидает, что европейская бюрократия предпримет адекватные шаги, а возможная приостановка безвизового режима используется как "последняя пуля в арсенале шантажа", заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кирцхалия. Еврокомиссия намерена рассмотреть вопрос приостановления безвизового режима для Грузии из-за нарушений страной принципов демократии и невыполнения требований ЕС. На первом этапе приостановление действия виз может быть направлено на владельцев дипломатических, служебных и официальных паспортов, выданных грузинскими властями. По словам политика, у грузинских властей нет намерений предпринимать какие-либо шаги в отношении европейской бюрократии, поскольку страна на институциональном уровне выполняет все обязательства в правовой, юридической, экономической и других сферах. Как отметил Кирцхалия, Грузия входит в число лидеров среди государств со статусом кандидата как по выполнению Соглашения об ассоциации, так и по результатам исследований, включая данные Еврокомиссии. При этом со стороны ЕС звучит посыл: достижения Грузии не имеют значения, если страна не станет "подконтрольной" и не будет следовать внешним указаниям. Взамен за лояльность обещается политическая поддержка и "красная ковровая дорожка". Кирцхалия отметил, что единственным инструментом Грузии в этой ситуации остается правда и объективные факты. Кирцхалия заявил, что возможное использование темы визовой либерализации станет последним и наиболее оскорбительным инструментом давления на Грузию и ее общество, "последней пулей в арсенале шантажа" в отношении страны. Все остальные рычаги воздействия, по его словам, уже были использованы против грузинского государства и народа. Лидер парламентского большинства также отметил, что нынешнее руководство и бюрократия не являются той Европой, которую знал мир. При этом Кирцхалия подтвердил, что Грузия готова выстраивать новые, качественно измененные отношения с США, начиная с "чистого листа". Он заявил, что грузинское правительство будет руководствоваться исключительно национальными интересами и безопасностью страны. Он подчеркнул, что Грузия должна сохранить и использовать свою историческую и геополитическую роль, а также выгодное географическое положение, действуя прагматично и рационально. Отвечая на вопрос о роли неправительственных организаций в процессах, которые власти считают управляемыми извне, Кирцхалия заявил, что истинная сущность НПО стала очевидной как в США и ЕС, так и в Грузии, особенно в последние годы. По его словам, многочисленные расследования и заявления показывают, что многие из этих организаций выступали каналами "черного" финансирования, за счет которого, как он утверждает, поддерживались радикальные и деструктивные процессы, в том числе попытки революционных сценариев. Следствие изучит ценообразование в грузинских магазинах – премьер Грузии>>Он отметил, что признания о подобном финансировании звучали и со стороны европейских структур, а потому принятый в Грузии закон "О прозрачности" рассматривается властями как превентивная мера для защиты государственной безопасности от внешнего вмешательства. При этом, по словам Кирцхалия, несмотря на введенные ограничения, НПО продолжают искать альтернативные пути получения средств, хотя уже в значительно меньших объемах, чем раньше. Лидер парламентского большинства также прокомментировал скандал вокруг журналистского расследования британского вещателя ВСС, согласно которым во время подавления протестов в Тбилиси в 2024 году власти якобы могли использовать "камит". Кирцхалия назвал историю с "отравлением камитом" абсурдной и сравнил ее с анекдотом. По его словам, расследование было завершено в кратчайшие сроки, а его несостоятельность очевидна даже для начинающих юристов. Он подчеркнул, что подобные сюжеты стали возможны лишь по указанию конкретных управленческих лиц и являются очередной неудачной попыткой создать информационный повод для дискредитированных политических сил. Кирцхалия сообщил, что иск против BBC в настоящее время проходит необходимые процедуры. Он подчеркнул, что этот репортаж не останется без ответа, так как, наряду с другими оскорблениями, это стало очередным ударом по стране, государству и народу. Ранее Служба госбезопасности Грузии провела расследование и заявила, что МВД Грузии не закупало и не применяло против протестующих бромобензилцианид, он же "камит" (запрещенное химическое вещество, прим.).Безвиз для ГрузииВопрос о возможном лишении Грузии этой привилегии поднимался за последние годы несколько раз. Причины были разные, в том числе требование ужесточения визового режима для граждан третьих стран, а также большое число граждан Грузии, просящих убежища.Первое решение по безвизовому режиму для Грузии Совет ЕС принял 27 января этого года и приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.Решение было принято в ответ на принятие в Грузии в 2024 году закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. ЕС считает, что эти законы подрывают основные права населения Грузии.При этом владельцы дипломатических и служебных паспортов могут ездить в ЕС по обычным паспортам.Грузия и ЕСГрузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим.Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.Лучшие из лучших: в Грузии объявили спортсменов года >>В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*-идеологии, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена.В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС.Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*-идеологии, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

