Правительство США даст Грузии грант на сумму 10 миллионов долларов

Грузия согласилась на получение американского гранта на фоне отмены стратегического партнерства администрацией Джо Байдена 24.12.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе дал согласие на получение гранта от правительства США на сумму 10 431 459,90 долларов для министерства обороны. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства Грузии. Грант будет выдан в виде нематериальной помощи – товарами на вышеуказанную сумму. Основная часть товаров – это средства связи. Согласно грузинскому законодательству, вступившему в силу в апреле 2025 года, для получения любого гранта необходимо одобрение правительства. По грузинскому законодательству, "грант" – это совокупность денежных средств в денежной или натуральной форме, безвозмездно передаваемых донором грантополучателю, которые используются для реализации конкретных гуманитарных, образовательных, научно-исследовательских проектов в области здравоохранения, обороны и безопасности, культуры, спорта, экологии, развития сельского хозяйства, а также социальных проектов и программ государственного или общественного значения. Грантом в Грузии также считается техническая помощь, предоставляемая донором в виде передачи технологий, специальных знаний, навыков, опыта и (или) иных видов помощи, либо безвозмездно передаваемые денежные средства в денежной или натуральной форме, являющиеся грантами по своей природе, но выдаваемые на основании фиктивной или притворной сделки. "Последняя пуля шантажа": Кирцхалия об угрозах ЕС в сторону Грузии>>Донором в грузинском законодательстве считается международная благотворительная, гуманитарная и иная общественная организация или другая международная организация, финансово-кредитное учреждение, правительство иностранного государства или его представительство, а также иностранное предпринимательское или некоммерческое юридическое лицо.Грузия и СШАОтношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. Между странами при администрации бывшего президента США Джо Байдена было приостановлено стратегическое партнерство, действующее с 2009 года, и против ряда грузинских чиновников введены визовые санкции.Ограничения, но уже финансовые со стороны Вашингтона были введены против почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили.Поводом для ухудшения отношений послужил принятый в Грузии ряд законов, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии".После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузки отношений и заключении нового соглашения о стратегическом партнерстве на равных условиях, среди которых безвизовый режим для граждан страны и прямые авиарейсы. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская Мечта" пока так и не получила.В отличие от ряда европейских стран администрация Трампа не ставит под сомнение легитимность правительства Грузии, но контактов на высшем уровне пока нет и взаимодействие ограничивается коммуникацией через диппредставительства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

