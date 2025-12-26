https://sputnik-georgia.ru/20251226/296354229.html
Елка на газу и как Гринч серфинг украл: самые смешные фото недели
Елка на газу и как Гринч серфинг украл: самые смешные фото недели
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 26.12.2025, Sputnik Грузия
Елка на газу и как Гринч серфинг украл: самые смешные фото недели
09:57 26.12.2025 (обновлено: 10:54 26.12.2025)
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанкУчастники мотопробега Дедов Морозов и Снегурочек в Краснодаре.
© AP Photo / Manu Fernandez
Зрители отдыхают перед ежегодным рождественским розыгрышем лотереи в мадридском театре "Реал", Испания.
© Getty Images / PA Images/Owen Humphreys
Люди купаются в заливе Каллеркотс в Северном Тайнсайде в канун Рождества, Великобритания.
© Getty Images / Hindustan Times/Santosh Kumar
Студентки угощают друг друга тортами во время рождественских празднований в женском колледже в Патне, Индия.
© AP Photo / Peter Morrison
Люди греются на пляже, перед тем как отправиться в море, Северная Ирландия.
© Getty Images / Aaron Schwartz
Рождественские персонажи участвуют в мероприятии "Водные лыжи Санта" в Александрии, США
© photo: Sputnik / Yuri Kochetkov / Перейти в фотобанкТанцоры участвуют в Кубке Деда Мороза и Снегурочки во время открытого международного танцевального турнира Pro Am Moscow Ball 2025 в центре международной торговли в Москве.
© Getty Images / NurPhoto/Sanka Vidanagama
Попугай открывает коробку с рождественскими угощениями в зоопарке Orana Wildlife Park, Новая Зеландия.
© Getty Images / NurPhoto/Georgios Kostomitsopoulos
Серферы в костюмах Санта-Клауса бросают вызов ледяным водам Северного моря во время ежегодного мероприятия Surfin' Santas, Нидерланды.
© photo: Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / Перейти в фотобанк
Участники Николаевского бала, посвященного Дню Святого Николая, в Ливадийском дворце.
© AP Photo / Ng Han Guan
Талисман в виде белого медведя катается в лифте во время перерыва в развлечении гостей накануне Рождества в Пекине, Китай.
© AP Photo / Gregorio Borgia
Участник в костюме Санта-Клауса готовит свой костюм у Колизея перед началом благотворительного велотура в Риме.
