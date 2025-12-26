Грузия
Елка на газу и как Гринч серфинг украл: самые смешные фото недели
Елка на газу и как Гринч серфинг украл: самые смешные фото недели
Елка на газу и как Гринч серфинг украл: самые смешные фото недели

09:57 26.12.2025 (обновлено: 10:54 26.12.2025)
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанкУчастники мотопробега Дедов Морозов и Снегурочек в Краснодаре.
Участники мотопробега Дедов Морозов и Снегурочек в Краснодаре, Россия - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv
/
Перейти в фотобанк
Участники мотопробега Дедов Морозов и Снегурочек в Краснодаре.
© AP Photo / Manu Fernandez

Зрители отдыхают перед ежегодным рождественским розыгрышем лотереи в мадридском театре "Реал", Испания.

Зрители отдыхают перед ежегодным рождественским розыгрышем лотереи в мадридском театре &quot;Реал&quot;, Испания. - Sputnik Грузия
2/12
© AP Photo / Manu Fernandez

Зрители отдыхают перед ежегодным рождественским розыгрышем лотереи в мадридском театре "Реал", Испания.

© Getty Images / PA Images/Owen Humphreys

Люди купаются в заливе Каллеркотс в Северном Тайнсайде в канун Рождества, Великобритания.

Люди купаются в заливе Каллеркотс в Северном Тайнсайде в канун Рождества, Великобритания. - Sputnik Грузия
3/12
© Getty Images / PA Images/Owen Humphreys

Люди купаются в заливе Каллеркотс в Северном Тайнсайде в канун Рождества, Великобритания.

© Getty Images / Hindustan Times/Santosh Kumar

Студентки угощают друг друга тортами во время рождественских празднований в женском колледже в Патне, Индия.

Студентки угощают друг друга тортами во время рождественских празднований в женском колледже в Патне, Индия. - Sputnik Грузия
4/12
© Getty Images / Hindustan Times/Santosh Kumar

Студентки угощают друг друга тортами во время рождественских празднований в женском колледже в Патне, Индия.

© AP Photo / Peter Morrison

Люди греются на пляже, перед тем как отправиться в море, Северная Ирландия.

Люди греются на пляже, перед тем как отправиться в море, Северная Ирландия. - Sputnik Грузия
5/12
© AP Photo / Peter Morrison

Люди греются на пляже, перед тем как отправиться в море, Северная Ирландия.

© Getty Images / Aaron Schwartz

Рождественские персонажи участвуют в мероприятии "Водные лыжи Санта" в Александрии, США

Рождественские персонажи участвуют в мероприятии &quot;Водные лыжи Санта&quot; в Александрии, США - Sputnik Грузия
6/12
© Getty Images / Aaron Schwartz

Рождественские персонажи участвуют в мероприятии "Водные лыжи Санта" в Александрии, США

© photo: Sputnik / Yuri Kochetkov / Перейти в фотобанкТанцоры участвуют в Кубке Деда Мороза и Снегурочки во время открытого международного танцевального турнира Pro Am Moscow Ball 2025 в центре международной торговли в Москве.
Танцоры участвуют в Кубке Деда Мороза и Снегурочки во время открытого международного танцевального турнира Pro Am Moscow Ball 2025 в Москве, Россия - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Yuri Kochetkov
/
Перейти в фотобанк
Танцоры участвуют в Кубке Деда Мороза и Снегурочки во время открытого международного танцевального турнира Pro Am Moscow Ball 2025 в центре международной торговли в Москве.
© Getty Images / NurPhoto/Sanka Vidanagama

Попугай открывает коробку с рождественскими угощениями в зоопарке Orana Wildlife Park, Новая Зеландия.

Попугай открывает коробку с рождественскими угощениями в зоопарке Orana Wildlife Park, Новая Зеландия. - Sputnik Грузия
8/12
© Getty Images / NurPhoto/Sanka Vidanagama

Попугай открывает коробку с рождественскими угощениями в зоопарке Orana Wildlife Park, Новая Зеландия.

© Getty Images / NurPhoto/Georgios Kostomitsopoulos

Серферы в костюмах Санта-Клауса бросают вызов ледяным водам Северного моря во время ежегодного мероприятия Surfin' Santas, Нидерланды.

Серферы в костюмах Санта-Клауса бросают вызов ледяным водам Северного моря во время ежегодного мероприятия Surfin&#x27; Santas, Нидерланды. - Sputnik Грузия
9/12
© Getty Images / NurPhoto/Georgios Kostomitsopoulos

Серферы в костюмах Санта-Клауса бросают вызов ледяным водам Северного моря во время ежегодного мероприятия Surfin' Santas, Нидерланды.

© photo: Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / Перейти в фотобанк

Участники Николаевского бала, посвященного Дню Святого Николая, в Ливадийском дворце.

Участники Николаевского бала, посвященного Дню Святого Николая, в Ливадийском дворце. - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy
/
Перейти в фотобанк

Участники Николаевского бала, посвященного Дню Святого Николая, в Ливадийском дворце.

© AP Photo / Ng Han Guan

Талисман в виде белого медведя катается в лифте во время перерыва в развлечении гостей накануне Рождества в Пекине, Китай.

Талисман в виде белого медведя катается в лифте во время перерыва в развлечении гостей накануне Рождества в Пекине, Китай. - Sputnik Грузия
11/12
© AP Photo / Ng Han Guan

Талисман в виде белого медведя катается в лифте во время перерыва в развлечении гостей накануне Рождества в Пекине, Китай.

© AP Photo / Gregorio Borgia

Участник в костюме Санта-Клауса готовит свой костюм у Колизея перед началом благотворительного велотура в Риме.

Участник в костюме Санта-Клауса готовит свой костюм у Колизея перед началом благотворительного велотура в Риме. - Sputnik Грузия
12/12
© AP Photo / Gregorio Borgia

Участник в костюме Санта-Клауса готовит свой костюм у Колизея перед началом благотворительного велотура в Риме.

