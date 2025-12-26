Грузия
Авантюра провалилась – реакция политиков на задержание экс-министра обороны Грузии
Авантюра провалилась – реакция политиков на задержание экс-министра обороны Грузии
Полиция задержала до 60 участников акции, в том числе пятерых организаторов 26.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-26T22:31+0400
2025-12-26T22:31+0400
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/04/295245484_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_f18c52e5125c78bf75619e9b1d410aa3.jpg
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Попытка свержения власти провалилась, и все причастные должны понести ответственность, в том числе экс-министр обороны Грузии Бачо Ахалая, заявил депутат от партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили. Ахалая задержали накануне по обвинению в руководстве штурмом администрации президента 4 октября. По данным Службы государственной безопасности, хотя Ахалая лично не присутствовал на акции протеста, он осуществлял руководство в онлайн-режиме через интернет-приложения из дома, что подтверждается расшифровкой IP-адресов и интернет-данных. Согласно данным СГБ, Ахалая на протяжении всей акции связывался с лидерами оппозиции и организаторами протеста. Арест Бачо Ахалая – лишь часть последствий "безответственной авантюры" экс-президента Михаила Саакашвили, в результате которой в тюрьме оказались около 60 человек, написала лидер оппозиционной партии "Федералисты" Тамар Черголеишвили на своей странице в соцсети. Она подчеркнула, что многие заранее предупреждали о фарсе 4 октября и его опасности, но их критику блокировали и дискредитировали через контролируемые СМИ. Черголеишвили также отметила, что жена Ахалая, Анна Надареишвили, публично поддерживала кампанию "мирного свержения" и нападала на критиков, обвиняя их в сговоре с правящей партией. "Разве Черго виновата, что вы не поверили и не остановили этот позорный цирк? В следующий раз слушайте меня", – написала Черголешвили в соцсети. Надареишвили накануне также была задержана, однако вскоре ее отпустили. По ее словам, обвинение с нее снято, хотя никаких документов ей не показали. При этом она исключает причастность мужа к событиям 4 октября. По ее словам, Ахалая несколько недель назад планировал вернуться в Польшу, однако на границе его не пропустили. Попытка захвата президентской резиденции в Тбилиси Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, во время голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, начав таким образом "передачу власти народу". Против них правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате столкновений пострадали до 25 полицейских и 15 из них были госпитализированы. Полиция задержала до 60 участников акции, в том числе пятерых организаторов – Паату Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Паату Манджгаладзе и Лашу Беридзе. Следственные действия ведутся по статьям "Повреждение или уничтожение имущества", "Захват или блокирование стратегических объектов", "Организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "Призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
22:31 26.12.2025
Полиция задержала до 60 участников акции, в том числе пятерых организаторов
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Попытка свержения власти провалилась, и все причастные должны понести ответственность, в том числе экс-министр обороны Грузии Бачо Ахалая, заявил депутат от партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили.
Ахалая задержали накануне по обвинению в руководстве штурмом администрации президента 4 октября. По данным Службы государственной безопасности, хотя Ахалая лично не присутствовал на акции протеста, он осуществлял руководство в онлайн-режиме через интернет-приложения из дома, что подтверждается расшифровкой IP-адресов и интернет-данных. Согласно данным СГБ, Ахалая на протяжении всей акции связывался с лидерами оппозиции и организаторами протеста.

"Провалился процесс, который планировался как свержение власти, и все должны понести ответственность. В данном случае речь идет о Бачане Ахалая… На брифинге СГБ с точностью до минуты были представлены доказательства, что он руководил процессами как организатор событий 4 октября", – заявил Мачарашвили.

Арест Бачо Ахалая – лишь часть последствий "безответственной авантюры" экс-президента Михаила Саакашвили, в результате которой в тюрьме оказались около 60 человек, написала лидер оппозиционной партии "Федералисты" Тамар Черголеишвили на своей странице в соцсети.
Она подчеркнула, что многие заранее предупреждали о фарсе 4 октября и его опасности, но их критику блокировали и дискредитировали через контролируемые СМИ.
Черголеишвили также отметила, что жена Ахалая, Анна Надареишвили, публично поддерживала кампанию "мирного свержения" и нападала на критиков, обвиняя их в сговоре с правящей партией.
"Разве Черго виновата, что вы не поверили и не остановили этот позорный цирк? В следующий раз слушайте меня", – написала Черголешвили в соцсети.
Надареишвили накануне также была задержана, однако вскоре ее отпустили. По ее словам, обвинение с нее снято, хотя никаких документов ей не показали. При этом она исключает причастность мужа к событиям 4 октября.

"Бачо Ахалая не имеет никакого отношения к организации событий 4 октября. Мы находились в эмиграции и работали так, как обычно работают обычные эмигранты", – заявила Надареишвили журналистам.

По ее словам, Ахалая несколько недель назад планировал вернуться в Польшу, однако на границе его не пропустили.

Попытка захвата президентской резиденции в Тбилиси

Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, во время голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, начав таким образом "передачу власти народу". Против них правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате столкновений пострадали до 25 полицейских и 15 из них были госпитализированы.
Полиция задержала до 60 участников акции, в том числе пятерых организаторов – Паату Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Паату Манджгаладзе и Лашу Беридзе.
Следственные действия ведутся по статьям "Повреждение или уничтожение имущества", "Захват или блокирование стратегических объектов", "Организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "Призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии".
