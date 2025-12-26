https://sputnik-georgia.ru/20251226/kak-v-gruzii-otsenivayut-initsiativu-proverki-tsenoobrazovaniya-296353391.html

Как в Грузии оценивают инициативу проверки ценообразования

Как в Грузии оценивают инициативу проверки ценообразования

Стоимость сопоставимых продуктов в Грузии на 20%-180% выше, чем в европейских сетевых маркетах, заявил замминистр

ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Инициатива премьер-министра Грузии и мониторинг ценообразования на продукты питания будут способствовать сохранению стабильности цен, заявляют в экономическом секторе. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о необходимости изучить рост цен на продукты, отметив, что наценка в магазинах в среднем составляет 86% и может свидетельствовать о картельной договоренности. Вопрос ценообразования изучат как СГБ Грузии, так и парламентская следственная комиссия. По ее оценке, данная инициатива направлена на большую прозрачность ценообразования в сфере розничной торговли, большую логику и предотвращение нарушения условий справедливой конкуренции и большей защиты интересов потребителей. "Какой бы ни была политика Национального банка в отношении процентной ставки, только с помощью этого рычага трудно поддерживать стабильность цен, если конкуренция будет нарушена в различных сегментах нашей небольшой экономики", – отметила глава Нацбанка. По ее мнению, улучшение управления инфляционными ожиданиями и поддержание низкоинфляционной среды не означает вмешательство в принципы свободного рынка. А вот в министерстве экономики говорят о проблемах в секторе торговли продуктами питания. "В Грузии наценка в торговых цепочках поставок довольно высока, средняя наценка от себестоимости продукции до прилавка составляет около 90%, а на отдельные продукты она увеличивается вдвое и более, без учета НДС", – заявил заместитель министра экономики и устойчивого развития Вахтанг Цинцадзе. По информации Цинцадзе, стоимость сопоставимых продуктов в Грузии на 20%-180% выше, чем в европейских сетевых маркетах. При этом заместитель министра подчеркивает, что местным производителям сложно попасть в сетевые торговые маркеты, что обусловлено договорными условиями, которые им устанавливают сетевые маркеты. Между тем в бизнес-секторе не все довольны инициативой правительства. "Самая главная причина в том, что местное производство находится в плохом состоянии и почти все отрасли сельского хозяйства – на грани уничтожения; импорт – в избыточном количестве, а местное производство настолько слабое, что вместо экспорта мы импортируем очень много фруктов и овощей", – заявил глава Ассоциации экспортеров овощей и фруктов Вахтанг Бежиташвили. По его словам, импорт требует высоких затрат на транспортировку, растаможивание и так далее. "То, как розничный сектор завышает цены, является определенным, но не решающим фактором для роста цен на продукцию", – отметил Бежиташвили. А вот председатель Бизнес-ассоциации дистрибьюторов Лаша Рижамадзе отмечает, что проблемы высоких цен в Грузии должно решать правительство Грузии на своем уровне. По его словам, нельзя принимать такие регуляции, которые негативно скажутся на бизнесе. Правительство Грузии, по мнению Рижамадзе, должно ввести определенные типы налоговых льгот, которые скажутся и на ценах. Между тем представители сетевых магазинов Грузии готовы публично обсудить вопрос ценообразования. По их словам, они готовы показать, как формируется цена на рынке продовольствия Грузии и с какими трудностями сталкивается сектор. Тем временем в оппозиции заявляют, что новая инициатива правительства по изучению цен станет ударом по бизнесу и является попыткой шантажа крупных сетей магазинов для того, чтобы успокоить общество, а не решить проблему. Годовая инфляция (за период с октября 2024 года по октябрь 2025-го) в Грузии составила 5,2% при целевом показателе 3%. Больше всего цены выросли на продовольствие и безалкогольные напитки – 11,7%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

