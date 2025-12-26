https://sputnik-georgia.ru/20251226/kak-v-gruzii-otsenivayut-initsiativu-proverki-tsenoobrazovaniya-296353391.html
Как в Грузии оценивают инициативу проверки ценообразования
Как в Грузии оценивают инициативу проверки ценообразования
Sputnik Грузия
Стоимость сопоставимых продуктов в Грузии на 20%-180% выше, чем в европейских сетевых маркетах, заявил замминистра 26.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-26T09:01+0400
2025-12-26T09:01+0400
2025-12-26T09:01+0400
экономика
грузия
новости
ираклий кобахидзе
натия турнава
сгб
цены
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/18/268818104_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_885a189dfb468d08e7c04a4e12d39343.jpg
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Инициатива премьер-министра Грузии и мониторинг ценообразования на продукты питания будут способствовать сохранению стабильности цен, заявляют в экономическом секторе. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о необходимости изучить рост цен на продукты, отметив, что наценка в магазинах в среднем составляет 86% и может свидетельствовать о картельной договоренности. Вопрос ценообразования изучат как СГБ Грузии, так и парламентская следственная комиссия. По ее оценке, данная инициатива направлена на большую прозрачность ценообразования в сфере розничной торговли, большую логику и предотвращение нарушения условий справедливой конкуренции и большей защиты интересов потребителей. "Какой бы ни была политика Национального банка в отношении процентной ставки, только с помощью этого рычага трудно поддерживать стабильность цен, если конкуренция будет нарушена в различных сегментах нашей небольшой экономики", – отметила глава Нацбанка. По ее мнению, улучшение управления инфляционными ожиданиями и поддержание низкоинфляционной среды не означает вмешательство в принципы свободного рынка. А вот в министерстве экономики говорят о проблемах в секторе торговли продуктами питания. "В Грузии наценка в торговых цепочках поставок довольно высока, средняя наценка от себестоимости продукции до прилавка составляет около 90%, а на отдельные продукты она увеличивается вдвое и более, без учета НДС", – заявил заместитель министра экономики и устойчивого развития Вахтанг Цинцадзе. По информации Цинцадзе, стоимость сопоставимых продуктов в Грузии на 20%-180% выше, чем в европейских сетевых маркетах. При этом заместитель министра подчеркивает, что местным производителям сложно попасть в сетевые торговые маркеты, что обусловлено договорными условиями, которые им устанавливают сетевые маркеты. Между тем в бизнес-секторе не все довольны инициативой правительства. "Самая главная причина в том, что местное производство находится в плохом состоянии и почти все отрасли сельского хозяйства – на грани уничтожения; импорт – в избыточном количестве, а местное производство настолько слабое, что вместо экспорта мы импортируем очень много фруктов и овощей", – заявил глава Ассоциации экспортеров овощей и фруктов Вахтанг Бежиташвили. По его словам, импорт требует высоких затрат на транспортировку, растаможивание и так далее. "То, как розничный сектор завышает цены, является определенным, но не решающим фактором для роста цен на продукцию", – отметил Бежиташвили. А вот председатель Бизнес-ассоциации дистрибьюторов Лаша Рижамадзе отмечает, что проблемы высоких цен в Грузии должно решать правительство Грузии на своем уровне. По его словам, нельзя принимать такие регуляции, которые негативно скажутся на бизнесе. Правительство Грузии, по мнению Рижамадзе, должно ввести определенные типы налоговых льгот, которые скажутся и на ценах. Между тем представители сетевых магазинов Грузии готовы публично обсудить вопрос ценообразования. По их словам, они готовы показать, как формируется цена на рынке продовольствия Грузии и с какими трудностями сталкивается сектор. Тем временем в оппозиции заявляют, что новая инициатива правительства по изучению цен станет ударом по бизнесу и является попыткой шантажа крупных сетей магазинов для того, чтобы успокоить общество, а не решить проблему. Годовая инфляция (за период с октября 2024 года по октябрь 2025-го) в Грузии составила 5,2% при целевом показателе 3%. Больше всего цены выросли на продовольствие и безалкогольные напитки – 11,7%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
https://sputnik-georgia.ru/20251225/vlasti-gruzii-nadeyutsya-na-snizhenie-tsen-v-strane--premer-296349472.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/18/268818104_385:0:3116:2048_1920x0_80_0_0_616bb8859c01746f3c871d51ce9e729d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, натия турнава, сгб, цены
экономика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, натия турнава, сгб, цены
Как в Грузии оценивают инициативу проверки ценообразования
Стоимость сопоставимых продуктов в Грузии на 20%-180% выше, чем в европейских сетевых маркетах, заявил замминистра
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Инициатива премьер-министра Грузии и мониторинг ценообразования на продукты питания будут способствовать сохранению стабильности цен, заявляют в экономическом секторе.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о необходимости изучить рост цен на продукты, отметив, что наценка в магазинах в среднем составляет 86% и может свидетельствовать о картельной договоренности. Вопрос ценообразования изучат как СГБ Грузии, так и парламентская следственная комиссия.
"Я уверена, что инициатива Ираклия Кобахидзе и мониторинг такого типа однозначно будут способствовать дальнейшему сохранению низкоинфляционной среды в стране и обеспечению большей стабильности цен", – заявила президент Национального банка Грузии Натия Турнава.
По ее оценке, данная инициатива направлена на большую прозрачность ценообразования в сфере розничной торговли, большую логику и предотвращение нарушения условий справедливой конкуренции и большей защиты интересов потребителей.
"Какой бы ни была политика Национального банка в отношении процентной ставки, только с помощью этого рычага трудно поддерживать стабильность цен, если конкуренция будет нарушена в различных сегментах нашей небольшой экономики", – отметила глава Нацбанка.
По ее мнению, улучшение управления инфляционными ожиданиями и поддержание низкоинфляционной среды не означает вмешательство в принципы свободного рынка.
"Обязанность правительства – действовать там, где есть подозрения в нарушении справедливой конкуренции, картельных сговорах или нелогичных наценках", – заявила Турнава.
А вот в министерстве экономики говорят о проблемах в секторе торговли продуктами питания.
"В Грузии наценка в торговых цепочках поставок довольно высока, средняя наценка от себестоимости продукции до прилавка составляет около 90%, а на отдельные продукты она увеличивается вдвое и более, без учета НДС", – заявил заместитель министра экономики и устойчивого развития Вахтанг Цинцадзе.
По информации Цинцадзе, стоимость сопоставимых продуктов в Грузии на 20%-180% выше, чем в европейских сетевых маркетах.
При этом заместитель министра подчеркивает, что местным производителям сложно попасть в сетевые торговые маркеты, что обусловлено договорными условиями, которые им устанавливают сетевые маркеты.
"Наша цель – углубленно изучить этот вопрос, чтобы ответить на вызов соответствующими адекватными механизмами", – отметил Цинцадзе.
Между тем в бизнес-секторе не все довольны инициативой правительства.
"Самая главная причина в том, что местное производство находится в плохом состоянии и почти все отрасли сельского хозяйства – на грани уничтожения; импорт – в избыточном количестве, а местное производство настолько слабое, что вместо экспорта мы импортируем очень много фруктов и овощей", – заявил глава Ассоциации экспортеров овощей и фруктов Вахтанг Бежиташвили.
По его словам, импорт требует высоких затрат на транспортировку, растаможивание и так далее.
"То, как розничный сектор завышает цены, является определенным, но не решающим фактором для роста цен на продукцию", – отметил Бежиташвили.
А вот председатель Бизнес-ассоциации дистрибьюторов Лаша Рижамадзе отмечает, что проблемы высоких цен в Грузии должно решать правительство Грузии на своем уровне.
"На существующую ситуацию негативно влияют такие факторы, как банковский процент, который, например, в Европе составляет 3 и 4%, а в Грузии – 15%. Ограничение габаритных средств также оказало значительное негативное влияние на цены определенного вида продукции, поскольку это было дополнительными расходами для всех компаний", – сказал Рижамадзе.
По его словам, нельзя принимать такие регуляции, которые негативно скажутся на бизнесе.
Правительство Грузии, по мнению Рижамадзе, должно ввести определенные типы налоговых льгот, которые скажутся и на ценах.
Между тем представители сетевых магазинов Грузии готовы публично обсудить вопрос ценообразования. По их словам, они готовы показать, как формируется цена на рынке продовольствия Грузии и с какими трудностями сталкивается сектор.
Тем временем в оппозиции заявляют, что новая инициатива правительства по изучению цен станет ударом по бизнесу и является попыткой шантажа крупных сетей магазинов для того, чтобы успокоить общество, а не решить проблему.
Годовая инфляция (за период с октября 2024 года по октябрь 2025-го) в Грузии составила 5,2% при целевом показателе 3%. Больше всего цены выросли на продовольствие и безалкогольные напитки – 11,7%.