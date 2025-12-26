Правительство Грузии надеется на сохранение действующих тарифов

https://sputnik-georgia.ru/20251226/pravitelstvo-gruzii-nadeetsya-na-sokhranenie-deystvuyuschikh-tarifov-296367218.html

Национальная комиссия по энергетике и водоснабжению на основании запроса распределительных компаний рассмотрит тарифы на газ и электроэнергию 29 декабря 26.12.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. В Грузии сохранится действующий тариф на газ, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Национальная комиссия по энергетике и водоснабжению (GNERC) на основании запроса распределительных компаний рассмотрит тарифы на газ и электроэнергию 29 декабря, и они вступят в силу с 1 января 2026 года. Он также отметил, что правительство сделает все и для сохранения тарифа на электроэнергию. "Что касается электроэнергии, то здесь тоже наблюдается рост цен на международном уровне, однако здесь мы также постараемся максимально сохранить существующие тарифы за счет смягчения, изменения конкретных практик, нам также понадобятся дополнительные консультации по этому поводу, на основании которых мы примем решение", – отметил Кобахидзе. По его словам, окончательное решение будет принято на встрече с энергосектором. Тарифы на электроэнергию в Грузии зависят от количества потребляемой электроэнергии. В Тбилиси при расходе до 101 киловатта электроэнергии тариф составит 0,15 лари, до 301 киловатта – 0,19 лари. Для абонентов, потребляющих более 301 киловатта электроэнергии, тариф составит 0,235 лари. Кроме того, тариф для регионов при расходе до 101 киловатта электроэнергии составляет 0,14731 лари, до 301 киловатта – 0,15707 лари. Для абонентов, потребляющих более 301 киловатта электроэнергии, тариф составляет 0,23227 лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

