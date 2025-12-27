https://sputnik-georgia.ru/20251227/neskolko-dorog-v-gorakh-gruzii-zakryli-dlya-gruzovikov-iz-za-nepogody-296372608.html
Несколько дорог в горах Грузии закрыли для грузовиков из-за непогоды
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Плохая погода в Грузии продолжает создавать неудобства для передвижения грузовиков, закрыто несколько участков высокогорных трасс. Из-за сложных метеорологических условий со вчерашнего дня для транспорта с прицепом и полуприцепом закрыт участок Гудаури – Коби трассы Мцхета – Степанцминда – Ларс, которая ведет в направлении России. Закрыта дорога Ахалкалаки – Карцахи, ведущая к турецкой границе, и трасса Ахалцихе – Ниноцминда. В Грузию перед Новым годом придет снежная зима>>Раннее предупреждение о снегопаде распространило и Национальное агентство окружающей среды. По данным Агентства, 27-31 декабря в Грузии ожидается распространение холодных и влажных воздушных масс, временами осадки, местами сильные, преимущественно в виде снега.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Плохая погода в Грузии продолжает создавать неудобства для передвижения грузовиков, закрыто несколько участков высокогорных трасс.
Из-за сложных метеорологических условий со вчерашнего дня для транспорта с прицепом и полуприцепом закрыт участок Гудаури – Коби трассы Мцхета – Степанцминда – Ларс, которая ведет в направлении России.
Также закрыт для большегрузов и перевал Накерала на трассе Кутаиси – Ткибули – Амбролаури, которая соединяет регион Имерети с горным регионом Рача.
Закрыта дорога Ахалкалаки – Карцахи, ведущая к турецкой границе, и трасса Ахалцихе – Ниноцминда.
Раннее предупреждение о снегопаде распространило и Национальное агентство окружающей среды.
По данным Агентства, 27-31 декабря в Грузии ожидается распространение холодных и влажных воздушных масс, временами осадки, местами сильные, преимущественно в виде снега.