Правительство Грузии выделило дополнительные средства на сбор урожая мандаринов

27.12.2025

ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Правительство Грузии из резервного фонда выделило 2,6 миллиона лари на способствование реализации нестандартных мандаринов, говорится в распоряжении кабинета министров. Компании, которые закупят мандарины, предназначенные для промышленной переработки, по 0,4 лари за килограмм, получат госсубсидию в размере 0,35 лари. По данным правительства Аждарии, сбор и прием урожая мандаринов в полном разгаре. По данным на 19 декабря, уже экспортировано до 20 тысяч тонн мандаринов на сумму 12 миллионов долларов. Завод по переработке оливок открылся в Кахети>>Кроме того, компания Georgian industrial Asset Management Group с начала сезона приняла уже 12 тысяч тонн нестандартных цитрусов. Реализация цитрусов в основном происходит внутри страны, однако мандарины из Грузии вывозят в Россию, Украину, Азербайджан и Армению.Курс лари по отношению к доллару США на 27 декабря составляет 2,6959 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

