Правительство Грузии выделило дополнительные средства на сбор урожая мандаринов
Правительство Грузии выделило дополнительные средства на сбор урожая мандаринов
По данным на 19 декабря, уже экспортировано до 20 тысяч тонн мандаринов
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Правительство Грузии из резервного фонда выделило 2,6 миллиона лари на способствование реализации нестандартных мандаринов, говорится в распоряжении кабинета министров. Компании, которые закупят мандарины, предназначенные для промышленной переработки, по 0,4 лари за килограмм, получат госсубсидию в размере 0,35 лари. По данным правительства Аждарии, сбор и прием урожая мандаринов в полном разгаре. По данным на 19 декабря, уже экспортировано до 20 тысяч тонн мандаринов на сумму 12 миллионов долларов. Кроме того, компания Georgian industrial Asset Management Group с начала сезона приняла уже 12 тысяч тонн нестандартных цитрусов. Реализация цитрусов в основном происходит внутри страны, однако мандарины из Грузии вывозят в Россию, Украину, Азербайджан и Армению.Курс лари по отношению к доллару США на 27 декабря составляет 2,6959 GEL/$1.
Правительство Грузии выделило дополнительные средства на сбор урожая мандаринов
По данным на 19 декабря, уже экспортировано до 20 тысяч тонн мандаринов
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Правительство Грузии из резервного фонда выделило 2,6 миллиона лари на способствование реализации нестандартных мандаринов, говорится в распоряжении кабинета министров.
Компании, которые закупят мандарины, предназначенные для промышленной переработки, по 0,4 лари за килограмм, получат госсубсидию в размере 0,35 лари.
Принимать нестандартные мандарины будет компания Georgian industrial Asset Management Group.
По данным правительства Аждарии, сбор и прием урожая мандаринов в полном разгаре. По данным на 19 декабря, уже экспортировано до 20 тысяч тонн мандаринов на сумму 12 миллионов долларов.
Кроме того, компания Georgian industrial Asset Management Group с начала сезона приняла уже 12 тысяч тонн нестандартных цитрусов.
Реализация цитрусов в основном происходит внутри страны, однако мандарины из Грузии вывозят в Россию, Украину, Азербайджан и Армению.
Курс лари по отношению к доллару США на 27 декабря составляет 2,6959 GEL/$1.