https://sputnik-georgia.ru/20251227/v-gruzii-s-1-yanvarya-vvodyat-shtraf-za-shumnye-avtomobili-kak-eto-budet-rabotat-296372304.html
В Грузии с 1 января вводят штраф за шумные автомобили: как это будет работать
В Грузии с 1 января вводят штраф за шумные автомобили: как это будет работать
Sputnik Грузия
Все автомобили начали проверять на средний показатель шума с 1 января 2023 года 27.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-27T13:56+0400
2025-12-27T13:56+0400
2025-12-27T13:56+0400
общество
грузия
новости
водители
грузинские дороги, машины и их водители
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/1a/286541316_0:0:2452:1379_1920x0_80_0_0_f20e7c1b583a594bab62b5b5356e5db5.jpg
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Водителей в Грузии с 1 января оштрафуют за шум, если в ночное время громкость автомобиля превысит 80 децибел, соответствующее постановление уже обнародовано на сайте законодательного вестника. Штраф за первое превышение норм шума составит 100 лари, за повторное – 200 лари, а за каждое следующее в течение года – 300 лари. Проверку соответствия шума, производимого при эксплуатации транспортного средства, допустимой норме осуществляет уполномоченное лицо министерства внутренних дел Грузии откалиброванным/сертифицированным портативным аппаратом. Если есть достаточное основание полагать, что максимальный уровень шума, производимый при эксплуатации транспортного средства, не соответствует допустимой норме, уполномоченное лицо может проверить автомобиль.Внимание автомобилистам: Агентство обслуживания МВД Грузии вернется к работе 5 января>>Все автомобили начали проверять на средний показатель шума с 1 января 2023 года в рамках реформы периодического технического осмотра. Техосмотр в Грузии введен в 2019 году. На данный момент автомобили, занимающиеся перевозками пассажиров, в том числе такси, проходят его каждые полгода, грузовики – каждый год, а легковые автомобили и пикапы – каждые два года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/1a/286541316_276:0:2452:1632_1920x0_80_0_0_e1bc06f2e814b1c271768795d7024af5.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
общество, грузия, новости, водители, грузинские дороги, машины и их водители
общество, грузия, новости, водители, грузинские дороги, машины и их водители
В Грузии с 1 января вводят штраф за шумные автомобили: как это будет работать
Все автомобили начали проверять на средний показатель шума с 1 января 2023 года
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Водителей в Грузии с 1 января оштрафуют за шум, если в ночное время громкость автомобиля превысит 80 децибел, соответствующее постановление уже обнародовано на сайте законодательного вестника.
Штраф за первое превышение норм шума составит 100 лари, за повторное – 200 лари, а за каждое следующее в течение года – 300 лари.
Ночным временем в Грузии считается время с 23:00 до 08:00.
Проверку соответствия шума, производимого при эксплуатации транспортного средства, допустимой норме осуществляет уполномоченное лицо министерства внутренних дел Грузии откалиброванным/сертифицированным портативным аппаратом.
Если есть достаточное основание полагать, что максимальный уровень шума, производимый при эксплуатации транспортного средства, не соответствует допустимой норме, уполномоченное лицо может проверить автомобиль.
Все автомобили начали проверять на средний показатель шума с 1 января 2023 года в рамках реформы периодического технического осмотра.
Техосмотр в Грузии введен в 2019 году. На данный момент автомобили, занимающиеся перевозками пассажиров, в том числе такси, проходят его каждые полгода, грузовики – каждый год, а легковые автомобили и пикапы – каждые два года.