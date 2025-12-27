https://sputnik-georgia.ru/20251227/v-gruzii-s-1-yanvarya-vvodyat-shtraf-za-shumnye-avtomobili-kak-eto-budet-rabotat-296372304.html

В Грузии с 1 января вводят штраф за шумные автомобили: как это будет работать

В Грузии с 1 января вводят штраф за шумные автомобили: как это будет работать

Sputnik Грузия

Все автомобили начали проверять на средний показатель шума с 1 января 2023 года 27.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-27T13:56+0400

2025-12-27T13:56+0400

2025-12-27T13:56+0400

общество

грузия

новости

водители

грузинские дороги, машины и их водители

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/1a/286541316_0:0:2452:1379_1920x0_80_0_0_f20e7c1b583a594bab62b5b5356e5db5.jpg

ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Водителей в Грузии с 1 января оштрафуют за шум, если в ночное время громкость автомобиля превысит 80 децибел, соответствующее постановление уже обнародовано на сайте законодательного вестника. Штраф за первое превышение норм шума составит 100 лари, за повторное – 200 лари, а за каждое следующее в течение года – 300 лари. Проверку соответствия шума, производимого при эксплуатации транспортного средства, допустимой норме осуществляет уполномоченное лицо министерства внутренних дел Грузии откалиброванным/сертифицированным портативным аппаратом. Если есть достаточное основание полагать, что максимальный уровень шума, производимый при эксплуатации транспортного средства, не соответствует допустимой норме, уполномоченное лицо может проверить автомобиль.Внимание автомобилистам: Агентство обслуживания МВД Грузии вернется к работе 5 января>>Все автомобили начали проверять на средний показатель шума с 1 января 2023 года в рамках реформы периодического технического осмотра. Техосмотр в Грузии введен в 2019 году. На данный момент автомобили, занимающиеся перевозками пассажиров, в том числе такси, проходят его каждые полгода, грузовики – каждый год, а легковые автомобили и пикапы – каждые два года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

общество, грузия, новости, водители, грузинские дороги, машины и их водители