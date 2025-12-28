https://sputnik-georgia.ru/20251228/kak-ne-otravitsya-na-novyy-god-napominanie-spetsialistov-296374009.html

Как не отравиться на Новый год: напоминание специалистов

28.12.2025

ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Национальное агентство продовольствия дало рекомендации по хранению продуктов в новогодние праздники. Новогодние праздники в Грузии, как правило, ассоциируется с застольем. Обычно на грузинском столе бывает минимум 5-7 блюд, исключая закуски. А вот съесть готовые блюда нужно за 24-48 часов, чтобы не отравиться самому и не отравить своих гостей. Кроме того, Агентство дает рекомендации и для подготовки к Новому году. Во время покупки мяса, рыбы, птицы потребитель должен обратить внимание на следующие факторы: Власти Грузии надеются на снижение цен в стране – премьер>>Если мясо получено из животного, которое родилось и выросло в Грузии ("Происхождение – Грузия"), то на этикетке должен быть указан идентификационный номер бирки. Если мясо импортировано, то на этикетке должна быть указана страна-импортер. Получить детальную информацию о говядине можно с помощью QR-кода.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

