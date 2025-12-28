https://sputnik-georgia.ru/20251228/kak-ne-otravitsya-na-novyy-god-napominanie-spetsialistov-296374009.html
Как не отравиться на Новый год: напоминание специалистов
Cъесть готовые блюда нужно за 24-48 часов, чтобы не отравиться самому и не отравить своих гостей 28.12.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Национальное агентство продовольствия дало рекомендации по хранению продуктов в новогодние праздники. Новогодние праздники в Грузии, как правило, ассоциируется с застольем. Обычно на грузинском столе бывает минимум 5-7 блюд, исключая закуски. А вот съесть готовые блюда нужно за 24-48 часов, чтобы не отравиться самому и не отравить своих гостей. Кроме того, Агентство дает рекомендации и для подготовки к Новому году. Во время покупки мяса, рыбы, птицы потребитель должен обратить внимание на следующие факторы: Если мясо получено из животного, которое родилось и выросло в Грузии ("Происхождение – Грузия"), то на этикетке должен быть указан идентификационный номер бирки. Если мясо импортировано, то на этикетке должна быть указана страна-импортер. Получить детальную информацию о говядине можно с помощью QR-кода.
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Национальное агентство продовольствия дало рекомендации по хранению продуктов в новогодние праздники.
Новогодние праздники в Грузии, как правило, ассоциируется с застольем. Обычно на грузинском столе бывает минимум 5-7 блюд, исключая закуски.
Национальное агентство напоминает, что все готовые блюда, а также мясо и рыба безопасно хранятся при комнатной температуре не более двух часов.
А вот съесть готовые блюда нужно за 24-48 часов, чтобы не отравиться самому и не отравить своих гостей.
Кроме того, Агентство дает рекомендации и для подготовки к Новому году.
Во время покупки мяса, рыбы, птицы потребитель должен обратить внимание на следующие факторы:
холодильник с соответствующим температурным режимом;
этикетка продукта должна быть размещена на видном месте;
этикетка должна содержать информацию о стране производства, номере скотобойни, дате производства и сроке годности.
Если мясо получено из животного, которое родилось и выросло в Грузии ("Происхождение – Грузия"), то на этикетке должен быть указан идентификационный номер бирки.
Если мясо импортировано, то на этикетке должна быть указана страна-импортер. Получить детальную информацию о говядине можно с помощью QR-кода.