Тюрьмы в Грузии принимают новогодние посылки
Тюрьмы в Грузии принимают новогодние посылки
28.12.2025
Человеку, передающему посылку с запрещенными предметами, грозит уголовное наказание
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Все пенитенциарные учреждения в Грузии начали прием посылок для заключенных к Новому году, который продлится до 31 декабря включительно, говорится в сообщении Специальной пенитенциарной службы.
В качестве исключения в Новый год принимаются следующие продукты:
Жареное или вареное мясо – 3 килограмма;
Поросенок жареный – 1 штука;
Курица жареная или вареная – 3 килограмма;
Хачапури и лобиани – по 3 штуки;
Огурцы и помидоры – по 2 килограмма;
Согласно правилам приема посылок в тюрьмы, все продукты, кроме огурцов и помидоров, должны быть порезаны, а мясо должно быть без костей. В противном случае посылка не будет принята.
Все посылки надо передавать лично, и лицо, передающее посылку, будет присутствовать при проверке ее на наличие запрещенных предметов.
В посылках заключенным нельзя передавать любое оружие, химикаты, ядовитые или огнеопасные вещества, деньги, ценные предметы или ценные бумаги, оптические средства, алкоголь, духи и любые средства на спирту, карты, документы, телефоны и любые средства для аудио- и видеофиксации.
Нарушителю грозит уголовное наказание.