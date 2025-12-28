https://sputnik-georgia.ru/20251228/zharenyy-porosenok-churchkhela-i-gozinaki-tyurmy-v-gruzii-prinimayut-novogodnie-posylki-296373043.html

Тюрьмы в Грузии принимают новогодние посылки

ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Все пенитенциарные учреждения в Грузии начали прием посылок для заключенных к Новому году, который продлится до 31 декабря включительно, говорится в сообщении Специальной пенитенциарной службы. В качестве исключения в Новый год принимаются следующие продукты: Согласно правилам приема посылок в тюрьмы, все продукты, кроме огурцов и помидоров, должны быть порезаны, а мясо должно быть без костей. В противном случае посылка не будет принята. Все посылки надо передавать лично, и лицо, передающее посылку, будет присутствовать при проверке ее на наличие запрещенных предметов. В Грузию перед Новым годом придет снежная зима>>В посылках заключенным нельзя передавать любое оружие, химикаты, ядовитые или огнеопасные вещества, деньги, ценные предметы или ценные бумаги, оптические средства, алкоголь, духи и любые средства на спирту, карты, документы, телефоны и любые средства для аудио- и видеофиксации. Нарушителю грозит уголовное наказание.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

