https://sputnik-georgia.ru/20251229/azerbaydzhan-poblagodaril-gruziyu-za-tranzit-nefteproduktov-v-armeniyu-296426794.html

Азербайджан поблагодарил Грузию за транзит нефтепродуктов в Армению

Азербайджан поблагодарил Грузию за транзит нефтепродуктов в Армению

Sputnik Грузия

В ходе беседы министры подвели итоги прошедшего года и обсудили текущие проекты стратегического значения между странами, а также перспективы дальнейшего... 29.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-29T21:39+0400

2025-12-29T21:39+0400

2025-12-29T22:21+0400

грузия

политика

новости

азербайджан

армения

мака бочоришвили

грузино-азербайджанские отношения

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23027/44/230274486_0:68:1500:912_1920x0_80_0_0_ee061d7972ba0449799141f9401b3243.jpg

ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поблагодарил грузинскую сторону за оперативное решение вопроса о транспортировке азербайджанских нефтепродуктов в Армению через территорию Грузии, сообщили в пресс-службе МИД Грузии. Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили в понедельник, 29 декабря, провела телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Была подчеркнута позитивная динамика обмена визитами на высоком уровне между Грузией и Азербайджаном. Особое внимание стороны уделили прогрессу в торгово-экономическом сотрудничестве. Говоря о текущих процессах в регионе, министры отметили важность мира и стабильности на Южном Кавказе, а также готовность Грузии внести свой вклад в обеспечение региональной стабильности. Стороны поблагодарили друг друга за эффективное сотрудничество. Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили поздравила Джейхуна Байрамова с наступающим Новым годом и выразила готовность к дальнейшему укреплению двусторонних отношений. В начале декабря Минэкономики Грузии заявило, что разово и на безвозмездной основе обеспечит транзит нефти из Азербайджана через свою территорию в Армению. Грузия и Азербайджан Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов, в частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор. Азербайджан входит в десятку торговых партнеров Грузии. В 2024 году торговый оборот между странами вырос на 5,6% и составил 1,3 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

https://sputnik-georgia.ru/20251218/gruziya-obespechit-besplatnuyu-transportirovku-topliva-iz-azerbaydzhana-v-armeniyu-296250596.html

азербайджан

армения

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, азербайджан, армения, мака бочоришвили, грузино-азербайджанские отношения