Как будет работать грузинская таможня 5 и 6 января

29.12.2025

ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Все таможенно-пропускные пункты и экономические зоны оформления в Грузии 5 и 6 января 2026 года будут работать в обычном режиме, говорится в заявлении Службы доходов Министерства финансов Грузии. По распоряжению премьер-министра Грузии, 5 и 6 января 2026 года (понедельник и вторник) объявлены дополнительными выходными днями. Консультации по вопросам таможенного оформления будут оказываться по телефону, в чате и через другие дистанционные каналы связи. В эти дни дополнительная (двойная) плата за таможенные услуги до 18:00 применяться не будет. В то же, 5 и 6 января 2026 года сервисные центры Службы доходов Министерства финансов и информационный колл-центр (2 299 299) работать не будут на всей территории Грузии. Граждан просят учитывать эту информацию при планировании получения услуг, в том числе электронных. Премьер-министр Грузии подписал указ об объявлении выходных в административных и государственных учреждениях до 8 января включительно. Приказ не коснется тех ведомств, чья работа необходима для бесперебойного функционирования страны – работу в обычном режиме продолжат клиники, служба неотложной помощи, пожарные, спасатели и полицейские. Также выходные не коснутся аварийных служб, работников сферы газообеспечения, водоснабжения и энергетики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

