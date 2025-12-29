https://sputnik-georgia.ru/20251229/obem-vydannykh-bankami-gruzii-kreditov-vyros-v-noyabre-296392750.html

Объем выданных банками Грузии кредитов вырос в ноябре

По данным на конец ноября, в Грузии 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала 29.12.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Объем кредитов, выданных коммерческими банками Грузии в ноябре 2025 года, вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 944,67 миллиона лари (1,39%), и на 1 декабря текущего года составил 68,97 миллиарда лари, говорится в материалах Национального банка Грузии.За отчетный период объем кредитов в национальной валюте вырос на 652,59 миллиона лари (1,65%), а в иностранной валюте – на 292,08 миллиона лари (1,02%).По состоянию на конец ноября 2025 года объем выданных кредитов юридическим лицам-резидентам в национальной валюте составил 11,04 миллиарда лари, что на 2,05% больше, чем в предыдущем месяце, а кредиты в иностранной валюте составили 19,35 миллиарда лари, что на 1,4% больше, чем в октябре.За ноябрь объем кредитования сектора домохозяйств-резидентов вырос на 1,25%, или 444,53 миллиона лари, и на 1 декабря текущего года составил 35,97 миллиарда лари, согласно данным Нацбанка.Доля кредитов в лари составила 58,18%, что на 0,15 процентного пункта больше, чем на 1 ноября 2025 года.По данным на конец ноября, в Грузии 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала.Обменный курс лари к доллару составляет 2,7 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

