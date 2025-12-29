https://sputnik-georgia.ru/20251229/ot-razrushennykh-poley-do-evro-2024-kavelashvili-rasskazal-o-sile-futbola-v-gruzii-296396416.html

От разрушенных полей до Евро-2024: Кавелашвили рассказал о силе футбола в Грузии

ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. С каждым годом число зарегистрированных профессиональных футболистов в Грузии увеличивается, приблизившись уже к 50 тысячам, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили в фильме, посвященном грузинскому футболу на телеканале "Имеди". Президент напомнил, что в 1995 году в стране насчитывалось около 30-40 тысяч зарегистрированных футболистов, однако с 2002 года начался резкий спад, достигший минимума к 2012 году – около 12 тысяч. "Сегодня их уже примерно 50 тысяч. Можете себе представить разницу всего за десять лет?" – отметил Кавелашвили. По его словам, родители просто не отдавали детей на футбол, так как не было полей для тренировок и необходимых условий. Как отметил глава государства, возрождение грузинского футбола могло начаться раньше, если бы предыдущая власть не отклонила предложение основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили инвестировать миллионы в футбол. "Когда я впервые встретился с Бидзиной Иванишвили, он сказал, что хотел инвестировать 100 миллионов в футбол, но ему отказали", – заявил Кавелашвили. Он также вспомнил исторический выход сборной Грузии на чемпионат Европы 2024 года, который объединил всю страну и наглядно продемонстрировал силу футбола. "Какая еще сфера способна объединить столько счастливых людей и подарить такую огромную радость государствам, народам и гражданам в наше время? Я переживал эти эмоции в состоянии эйфории – как обычный болельщик на стадионе. Сначала один, а потом всю ночь с детьми: мы ехали в машине и не могли остановиться", – сказал Кавелашвили. За последние годы Федерация футбола Грузии проводит политику, направленную на увеличение количества игроков. Так, на 2015 год число футболистов-мужчин в Грузии составляло 14 676 человек, а к 2021 году - 37 600 человек. Сборная Грузии по футболу на дебютном Евро-2024 в Германии добралась до 1/8 финала, где проиграла будущим чемпионам – сборной Испании. Грузинская сборная вошла в 16 лучших команд континента. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

