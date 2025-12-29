Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20251229/ot-razrushennykh-poley-do-evro-2024-kavelashvili-rasskazal-o-sile-futbola-v-gruzii-296396416.html
От разрушенных полей до Евро-2024: Кавелашвили рассказал о силе футбола в Грузии
От разрушенных полей до Евро-2024: Кавелашвили рассказал о силе футбола в Грузии
Sputnik Грузия
Президент также вспомнил исторический выход сборной Грузии на чемпионат Европы 2024 года, который объединил всю страну и наглядно продемонстрировал силу... 29.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-29T13:53+0400
2025-12-29T14:24+0400
спорт
грузия
новости
михаил кавелашвили
бидзина иванишвили
тбилиси
футбол
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/03/296043955_0:72:1364:839_1920x0_80_0_0_78ea410b0c3f56905430f516696ac66e.jpg
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. С каждым годом число зарегистрированных профессиональных футболистов в Грузии увеличивается, приблизившись уже к 50 тысячам, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили в фильме, посвященном грузинскому футболу на телеканале "Имеди". Президент напомнил, что в 1995 году в стране насчитывалось около 30-40 тысяч зарегистрированных футболистов, однако с 2002 года начался резкий спад, достигший минимума к 2012 году – около 12 тысяч. "Сегодня их уже примерно 50 тысяч. Можете себе представить разницу всего за десять лет?" – отметил Кавелашвили. По его словам, родители просто не отдавали детей на футбол, так как не было полей для тренировок и необходимых условий. Как отметил глава государства, возрождение грузинского футбола могло начаться раньше, если бы предыдущая власть не отклонила предложение основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили инвестировать миллионы в футбол. "Когда я впервые встретился с Бидзиной Иванишвили, он сказал, что хотел инвестировать 100 миллионов в футбол, но ему отказали", – заявил Кавелашвили. Он также вспомнил исторический выход сборной Грузии на чемпионат Европы 2024 года, который объединил всю страну и наглядно продемонстрировал силу футбола. "Какая еще сфера способна объединить столько счастливых людей и подарить такую огромную радость государствам, народам и гражданам в наше время? Я переживал эти эмоции в состоянии эйфории – как обычный болельщик на стадионе. Сначала один, а потом всю ночь с детьми: мы ехали в машине и не могли остановиться", – сказал Кавелашвили. За последние годы Федерация футбола Грузии проводит политику, направленную на увеличение количества игроков. Так, на 2015 год число футболистов-мужчин в Грузии составляло 14 676 человек, а к 2021 году - 37 600 человек. Сборная Грузии по футболу на дебютном Евро-2024 в Германии добралась до 1/8 финала, где проиграла будущим чемпионам – сборной Испании. Грузинская сборная вошла в 16 лучших команд континента. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/03/296043955_0:0:1364:1023_1920x0_80_0_0_49051b96c59cc3b8ab73cc3a78595153.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
спорт, грузия, новости, михаил кавелашвили, бидзина иванишвили, тбилиси, футбол
спорт, грузия, новости, михаил кавелашвили, бидзина иванишвили, тбилиси, футбол

От разрушенных полей до Евро-2024: Кавелашвили рассказал о силе футбола в Грузии

13:53 29.12.2025 (обновлено: 14:24 29.12.2025)
© Courtesy of Mikheil Kavelashvili Президент Грузии Михаил Кавелашвили
Президент Грузии Михаил Кавелашвили - Sputnik Грузия, 1920, 29.12.2025
© Courtesy of Mikheil Kavelashvili
Подписаться
Президент также вспомнил исторический выход сборной Грузии на чемпионат Европы 2024 года, который объединил всю страну и наглядно продемонстрировал силу футбола
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. С каждым годом число зарегистрированных профессиональных футболистов в Грузии увеличивается, приблизившись уже к 50 тысячам, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили в фильме, посвященном грузинскому футболу на телеканале "Имеди".
Президент напомнил, что в 1995 году в стране насчитывалось около 30-40 тысяч зарегистрированных футболистов, однако с 2002 года начался резкий спад, достигший минимума к 2012 году – около 12 тысяч.
"Сегодня их уже примерно 50 тысяч. Можете себе представить разницу всего за десять лет?" отметил Кавелашвили.
По его словам, родители просто не отдавали детей на футбол, так как не было полей для тренировок и необходимых условий.

"Главная проблема заключалась в том, что дети перестали ходить на футбол: они просто не могли этого делать – поля были разрушены", – подчеркнул Кавелашвили.

Как отметил глава государства, возрождение грузинского футбола могло начаться раньше, если бы предыдущая власть не отклонила предложение основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили инвестировать миллионы в футбол.
"Когда я впервые встретился с Бидзиной Иванишвили, он сказал, что хотел инвестировать 100 миллионов в футбол, но ему отказали", заявил Кавелашвили.
Он также вспомнил исторический выход сборной Грузии на чемпионат Европы 2024 года, который объединил всю страну и наглядно продемонстрировал силу футбола.
"Какая еще сфера способна объединить столько счастливых людей и подарить такую огромную радость государствам, народам и гражданам в наше время? Я переживал эти эмоции в состоянии эйфории как обычный болельщик на стадионе. Сначала один, а потом всю ночь с детьми: мы ехали в машине и не могли остановиться", сказал Кавелашвили.
За последние годы Федерация футбола Грузии проводит политику, направленную на увеличение количества игроков. Так, на 2015 год число футболистов-мужчин в Грузии составляло 14 676 человек, а к 2021 году - 37 600 человек.
Сборная Грузии по футболу на дебютном Евро-2024 в Германии добралась до 1/8 финала, где проиграла будущим чемпионам – сборной Испании.
Грузинская сборная вошла в 16 лучших команд континента.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0