Сколько в Грузии рынков и ярмарок
Сколько в Грузии рынков и ярмарок
Основная часть рынков в Грузии – частная собственность, государство владеет лишь 4,6% рынков 29.12.2025
2025-12-29T18:57+0400
2025-12-29T18:57+0400
2025-12-29T18:18+0400
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/1d/265582679_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_5f5369e5219d0bd2dc66a571c59c247c.jpg
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. В Грузии функционирует 194 рынка, и треть из них расположена в Тбилиси, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики (Сакстат), которая приводит данные на 1 ноября 2025 года. По данным ведомства, в регионах наибольшее число рынков расположено в Имерети, а наименьшее – в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети. При этом основная часть рынков – продуктовые. На сегодняшний день количество рынков в Грузии в столице и регионах выглядит следующим образом: В общей сложности все рынки в Грузии располагаются на площади около двух миллионов квадратных метров. Торгует на всех рынках в день до 40 тысяч человек. Грузия заработала полмиллиарда долларов на вине и спиртных напитках>>Рынки в Грузии, особенно сельскохозяйственные, являются неотъемлемой частью жизни населения. Хозяек по всей стране они привлекают доступными ценами и возможностью найти экологически чистую продукцию по приемлемой цене, а среди туристов главной ценностью рынков является обилие специй и домашнего вина. Национальное агентство продовольствия периодически проверяет рынки в Грузии на соответствие санитарным нормам и условиям для хранения продукции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Новости
ru_GE
