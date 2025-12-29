https://sputnik-georgia.ru/20251229/skolko-v-gruzii-rynkov-i-yarmarok--296383543.html

Сколько в Грузии рынков и ярмарок

29.12.2025

ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. В Грузии функционирует 194 рынка, и треть из них расположена в Тбилиси, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики (Сакстат), которая приводит данные на 1 ноября 2025 года. По данным ведомства, в регионах наибольшее число рынков расположено в Имерети, а наименьшее – в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети. При этом основная часть рынков – продуктовые. На сегодняшний день количество рынков в Грузии в столице и регионах выглядит следующим образом: В общей сложности все рынки в Грузии располагаются на площади около двух миллионов квадратных метров. Торгует на всех рынках в день до 40 тысяч человек. Грузия заработала полмиллиарда долларов на вине и спиртных напитках>>Рынки в Грузии, особенно сельскохозяйственные, являются неотъемлемой частью жизни населения. Хозяек по всей стране они привлекают доступными ценами и возможностью найти экологически чистую продукцию по приемлемой цене, а среди туристов главной ценностью рынков является обилие специй и домашнего вина. Национальное агентство продовольствия периодически проверяет рынки в Грузии на соответствие санитарным нормам и условиям для хранения продукции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

