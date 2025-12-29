https://sputnik-georgia.ru/20251229/tarify-na-elektroenergiyu-i-gaz-v-blizhayshie-tri-mesyatsa-v-gruzii-ne-povysyatsya-296425164.html
Тарифы на электроэнергию и газ в ближайшие три месяца в Грузии не повысятся
Тарифы на электроэнергию и газ в ближайшие три месяца в Грузии не повысятся
29.12.2025
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. С 1 января 2026 года тарифы на электроэнергию и газ в Грузии не повысятся – Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения приняла решение сохранить действующие тарифы на электроэнергию на три месяца. Как заявил председатель Национальной комиссии по энергетике и водоснабжению (GNERC) Давид Нармания, на сегодняшнем заседании комиссия установит временные тарифы, то есть оставит существующие тарифы без изменений на следующие три месяца. Решение о продлении действующих тарифов на три месяца было обусловлено несколькими факторами, в том числе запросом компаний с просьбой отложить процесс на указанный срок. Решению также предшествовали интенсивные консультации с премьер-министром Грузии. По словам Нармания, это естественный процесс, поскольку прогнозирование выработки электроэнергии и дерегулирование гидроэлектростанций находятся в компетенции правительства. По его словам, потребительский тариф состоит из двух компонентов: это тариф на распределение электроэнергии и тариф на поставку электроэнергии, то есть собственно стоимость энергии. Регулирующая комиссия устанавливает оба тарифа, а затем их сумма представляет собой окончательный потребительский тариф. Что касается тарифов на электроэнергию, то в Грузии они зависят от количества потребляемой электроэнергии. В Тбилиси при расходе до 101 киловатта электроэнергии тариф составит 0,15 лари, до 301 киловатта – 0,19 лари. Для абонентов, потребляющих более 301 киловатта электроэнергии тариф составит 0,235 лари. Кроме того, тариф для регионов при расходе до 101 киловатта электроэнергии составляет 0,14731 лари, до 301 киловатта – 0,15707 лари. Для абонентов, потребляющих более 301 киловатта электроэнергии, тариф составляет 0,23227 лари.
19:48 29.12.2025 (обновлено: 20:02 29.12.2025)
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. С 1 января 2026 года тарифы на электроэнергию и газ в Грузии не повысятся – Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения приняла решение сохранить действующие тарифы на электроэнергию на три месяца.
Как заявил председатель Национальной комиссии по энергетике и водоснабжению (GNERC) Давид Нармания, на сегодняшнем заседании комиссия установит временные тарифы, то есть оставит существующие тарифы без изменений на следующие три месяца.
"В последние дни комиссия интенсивно работала над тарифными вопросами, уточняя отдельные темы. Кроме того, мы провели консультации с премьер-министром. Электрораспределительные компании направили нам письменную просьбу отложить процесс на три месяца, поэтому мы рассматриваем возможность установления временных тарифов", – заявил Нармания.
Решение о продлении действующих тарифов на три месяца было обусловлено несколькими факторами, в том числе запросом компаний с просьбой отложить процесс на указанный срок.
Решению также предшествовали интенсивные консультации с премьер-министром Грузии. По словам Нармания, это естественный процесс, поскольку прогнозирование выработки электроэнергии и дерегулирование гидроэлектростанций находятся в компетенции правительства.
По его словам, потребительский тариф состоит из двух компонентов: это тариф на распределение электроэнергии и тариф на поставку электроэнергии, то есть собственно стоимость энергии. Регулирующая комиссия устанавливает оба тарифа, а затем их сумма представляет собой окончательный потребительский тариф.
Что касается тарифов на электроэнергию, то в Грузии они зависят от количества потребляемой электроэнергии.
В Тбилиси при расходе до 101 киловатта электроэнергии тариф составит 0,15 лари, до 301 киловатта – 0,19 лари. Для абонентов, потребляющих более 301 киловатта электроэнергии тариф составит 0,235 лари.
Кроме того, тариф для регионов при расходе до 101 киловатта электроэнергии составляет 0,14731 лари, до 301 киловатта – 0,15707 лари. Для абонентов, потребляющих более 301 киловатта электроэнергии, тариф составляет 0,23227 лари.