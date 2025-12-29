https://sputnik-georgia.ru/20251229/tarify-na-elektroenergiyu-i-gaz-v-blizhayshie-tri-mesyatsa-v-gruzii-ne-povysyatsya-296425164.html

Тарифы на электроэнергию и газ в ближайшие три месяца в Грузии не повысятся

Тарифы на электроэнергию и газ в ближайшие три месяца в Грузии не повысятся

Решение о продлении действующих тарифов на три месяца было обусловлено несколькими факторами, в том числе запросом компаний с просьбой отложить процесс 29.12.2025

ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. С 1 января 2026 года тарифы на электроэнергию и газ в Грузии не повысятся – Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения приняла решение сохранить действующие тарифы на электроэнергию на три месяца. Как заявил председатель Национальной комиссии по энергетике и водоснабжению (GNERC) Давид Нармания, на сегодняшнем заседании комиссия установит временные тарифы, то есть оставит существующие тарифы без изменений на следующие три месяца. Решение о продлении действующих тарифов на три месяца было обусловлено несколькими факторами, в том числе запросом компаний с просьбой отложить процесс на указанный срок. Решению также предшествовали интенсивные консультации с премьер-министром Грузии. По словам Нармания, это естественный процесс, поскольку прогнозирование выработки электроэнергии и дерегулирование гидроэлектростанций находятся в компетенции правительства. По его словам, потребительский тариф состоит из двух компонентов: это тариф на распределение электроэнергии и тариф на поставку электроэнергии, то есть собственно стоимость энергии. Регулирующая комиссия устанавливает оба тарифа, а затем их сумма представляет собой окончательный потребительский тариф. Что касается тарифов на электроэнергию, то в Грузии они зависят от количества потребляемой электроэнергии. В Тбилиси при расходе до 101 киловатта электроэнергии тариф составит 0,15 лари, до 301 киловатта – 0,19 лари. Для абонентов, потребляющих более 301 киловатта электроэнергии тариф составит 0,235 лари. Кроме того, тариф для регионов при расходе до 101 киловатта электроэнергии составляет 0,14731 лари, до 301 киловатта – 0,15707 лари. Для абонентов, потребляющих более 301 киловатта электроэнергии, тариф составляет 0,23227 лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

