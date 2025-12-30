https://sputnik-georgia.ru/20251230/proekt-veka---s-30-dekabrya-dvizhenie-po-novoy-avtomagistrali-rikoti-polnostyu-otkroyut-296431251.html

Проект века – с 30 декабря движение по новой автомагистрали Рикоти полностью откроют

Проект века – с 30 декабря движение по новой автомагистрали Рикоти полностью откроют

30.12.2025

ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Движение автотранспорта по новой 52-километровой четырехполосной автомагистрали Рикоти будет полностью открыто для транспорта с полудня 30 декабря, сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры Грузии. После завершения строительства новой дороги на перевале Рикоти с 30 декабря автотранспорт сможет двигаться по непрерывной четырехполосной автомагистрали от Тбилиси до Самтредиа. Это существенно повысит пропускную способность маршрута и заметно улучшит как внутреннее, так и транзитное сообщение по стране. По его словам, это больше, чем просто проект – этот проект создал рабочие места. В его реализации было задействовано более 4 тысяч человек, подавляющее большинство из которых – жители Грузии. По данным правительства Грузии, автомагистраль Рикоти имеет длину 52 километра и включает 51 тоннель и 97 мостов. Самый длинный тоннель – 1 километр 800 метров, а самый длинный мост – 1 километр 362 метра. Новая автомагистраль полностью оборудована современной системой освещения и соответствует международным стандартам безопасности дорожного движения. По данным Министерства инфраструктуры Грузии, ввод в эксплуатацию дороги сократит расстояние в пути на 8 километров и время в пути – вдвое. Строительство четырехполосной автомагистрали на перевале Рикоти началось в 2019 году в четыре этапа. Движение открывалось поэтапно – первый двухкилометровый участок дороги был введен в эксплуатацию в 2020 году. Не оправдал прогнозов – почему грузинский лари так и не обвалился?>>Новая автомагистраль Рикоти обходит все населенные пункты, включая город Зестафони, что снижает транспортный поток в населенных пунктах и повышает безопасность дорожного движения. В рамках проекта, недалеко от села Шроша, по обе стороны новой дороги, были созданы специальные площади для местных предпринимателей, что способствует развитию местной экономики. Автомагистраль Рикоти является важной частью участка Восток-Запад международного дорожного коридора (E60) и одним из ключевых инфраструктурных проектов транспортной сети Грузии. Проект был реализован Азиатским банком развития (АБР), Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), Всемирным банком и средствами из государственного бюджета Грузии. Общая стоимость проектно-строительных работ составляет приблизительно 2,6 миллиарда лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

