Не оправдал прогнозов – почему грузинский лари так и не обвалился?

Грузинскому лари предсказывали резкую девальвацию с осени 2024 года. Парламентские выборы, уличные протесты, охлаждение отношений с ЕС и жесткая риторика... 30.12.2025

Реальность оказалась иной: вопреки пессимистичным ожиданиям, лари остался устойчивым, а основные макроэкономические показатели свидетельствуют о значительной стабильности экономики. Давление на лари в конце 2024 года действительно было ощутимым. Девальвация совпала по времени с акциями протеста, начавшимися 28 ноября после решения властей приостановить до 2028 года процесс открытия переговоров о вступлении в ЕС. Курс вырос с 2,74 GEL/$1 до 2,87 GEL/$1 к 31 января 2025 года. На сегодняшний день акции сошли на нет, но давление Запада на Грузию, резкая критика правительства и попытка открытого вмешательства во внутренние дела страны все же содержат угрозу для курса грузинской валюты. Многие эксперты второй год рассказывают пугающие сценарии о том, как сильно пострадает грузинская экономика. Оправдаются ли эти прогнозы, попытался разобраться Sputnik Грузия. Что удержало лари Одним из ключевых элементов устойчивости стала последовательная политика Национального банка Грузии. Регулятор сохранял ставку монетарной политики на уровне 8% в течение всего 2025 года, сигнализируя о готовности защищать финансовую стабильность и сдерживать инфляционные риски в условиях внешних шоков и внутренней неопределенности. Инфляция, один из основных факторов давления на валюту, оставалась под контролем. В первой половине 2025 года годовая инфляция держалась близко к целевому уровню около 3%, а по итогам ноября 2025 года составила 4,8%, главным образом за счет подорожания продовольствия, но при этом базовая инфляция оставалась умеренной. Поддержкой для валюты стала и динамика экономического роста. По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", реальный экономический рост в Грузии в октябре 2025 года составил 6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а средний показатель роста ВВП в январе-октябре 2025 года составил 7,6%. Правительство предполагает, что за весь 2025 год рост экономики составит 7,3%. Более того, международные организации (МВФ, ВБ, АБР, ЕБРР) прогнозируют продолжение роста ВВП на уровне более 7% в 2025 году, что говорит о высокой устойчивости экономической активности в целом. Так, согласно отчету Еврокомиссии "Экономический прогноз Европы", ожидается, что экономический рост Грузии останется сильным и в 2025 году и составит 7,3%, а в 2026-2027 годах замедлится до 5-5,5%. Азиатский банк развития (АБР) прогнозирует рост экономики Грузии на 7%, а Международный валютный фонд – на 7,2%. Также значимым фактором поддержки курса лари стала динамика международных резервов. После временного сокращения в предыдущие годы резервы Грузии восстановились и к ноябрю 2025 года достигли исторического максимума в размере $5,8 млрд. Это позволяет регулятору увереннее сглаживать внешние шоки и укреплять доверие к валютным позициям. Обеспечить устойчивость лари смог и за счет доходов от туризма и денежных переводов. По данным Национального банка Грузии, объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-ноябрь 2025 года вырос на 9,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 3 308,5 миллиона долларов. Что думают экспертыКак считает экономист Сосо Арчвадзе, многие оппоненты власти стараются выдавать желаемое за действительное, предвещая спад грузинской экономики, в то время как грузинская экономика имеет большой ресурс для устойчивости. Эксперт назвал несколько факторов, указывающих на развитие экономики страны. Так, по его словам, за ноябрь 2025 года произошел рекордный рост экспорта местной продукции более чем на 52%, за 10 месяцев в Грузии оборот только в сфере производства составил 145 млрд лари, а выпуск продукции в производственной сфере – почти 60 млрд лари. Ежемесячно регистрируется примерно 6 тысяч новых хозяйственных субъектов, все это создает почву для устойчивого роста экономики, сказал он. Также, по его словам, в октябре текущего года удалось достичь исторического рубежа – численность занятых по найму в Грузии превысила миллион. "Такого мы не достигали после развала Советского Союза и перехода нашей экономики на рыночные отношения. То есть, если собрать все отдельные пазлы, мы получим объективную картину того, что грузинская экономика развивается", – отметил он. Арчвадзе отметил, что многие индикаторы, в том числе макроэкономического характера и фискального состояния, подтверждают, что у грузинской экономики в настоящий момент нет таких преград, которые невозможно преодолеть. Что будет с лари По мнению вице-президента Центра международного прогнозирования и исследований Ники Шенгелия, поддержанию существующего на данный момент курса лари способствует обилие транзакций. По его словам, последние несколько месяцев уровень лари достиг равновесия – 2,7 GEL/$1, но ожидать его укрепления на уровне 2,65 GEL/$1 не стоит. "Что касается девальвации, то признаков ее нет, по крайней мере, до конца января курс лари будет колебаться в районе 2,7 GEL/$1. А оценить ситуацию и увидеть, есть ли предпосылки для изменений, можно будет после 20 января", – отметил он. В целом Шенгелия считает, что такой курс лари не совсем выгоден для грузинской экономики, и называет более приемлемым курс в 2,8-2,85 GEL/$1. "Это тот уровень, который радует туристов, поскольку во время обмена валюты они получают больше лари, и это хорошо. Для стимулирования экспорта хороша отметка 2,85 GEL/$1. А если доллар упадет до 2,6, то экспорт сельскохозяйственной продукции, вина, фруктов и фундука сократится", – пояснил он. Между тем аналитики инвестиционной компании Galt & Taggart прогнозируют, что курс лари в 2026 году останется в целом стабильным благодаря нескольким факторам: "Согласно нашему прогнозу, в 2026 году средний курс лари по отношению к доллару США составит около 2,7, а по отношению к евро – 3,13. Кроме того, относительно умеренные темпы накопления валютных резервов Национальным банком по сравнению с 2025 годом могут повлиять на динамику укрепления лари", – говорится в экономических прогнозах компании на 2026 год. "Сказка Венского леса" Оценивая ситуацию сегодня, можно сказать, что внешнеполитическое давление на Грузию никуда не исчезло. Резкая критика правительства, угрозы санкций и политическая неопределенность остаются потенциальными источниками риска для экономики. Однако опыт последних месяцев показывает: прямой зависимости между политической риторикой и немедленным обвалом национальной валюты не существует. Финансовая система страны оказалась более устойчивой, чем предполагали самые пессимистичные сценарии. Таким образом, прогнозы о катастрофическом падении лари второй год подряд не находят подтверждения в цифрах. Остается открытым вопрос, станут ли эти предостережения реальностью или же вновь пополнят коллекцию громких, но несбывшихся экономических страшилок – своеобразную "сказку Венского леса" в грузинском исполнении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

