Сколько заработала Грузия на экспорте фундука?
Sputnik Грузия
Фундук является одной из важных экспортных культур для Грузии, более 70% которой экспортируется в страны Евросоюза 30.12.2025
ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Грузия экспортировала 16,9 тысячи тонн фундука стоимостью 146 млн долларов за 11 месяцев 2025 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". Фундук является одной из важных экспортных культур для Грузии, более 70% которой экспортируется в страны Евросоюза. По информации ведомства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость экспорта увеличилась на 62%. Средняя экспортная цена 1 кг фундука за этот период составила 8,66 доллара, что на 44,3% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Основным экспортным рынком является Евросоюз, при этом наибольший объем экспорта фундука приходится на Италию – 3,5 тысячи тонн. Важными партнерами на рынках ЕС также остаются Испания (до 2 тысяч тонн), Германия (1,1 тысяча тонн) и Франция (более 1 тысячи тонн). Кроме того, в январе-ноябре более 1,1 тысячи тонн грузинского фундука, стоимостью 6,8 миллиона долларов вывезли в Россию. Помощь отрасли Государственная программа содействия производству фундука стартовала в Грузии в ноябре 2022 года. По решению правительства, все физические лица, в собственности либо пользовании которых находится фундуковый сад площадью от 0,2 до 3 гектаров, получют от государства субсидии (агробаллы) из расчета 500 лари на 1 гектар. Для получения финансовой помощи фундуководы должны были зарегистрировать свои плантации лесных орехов сначала с 7 ноября 2022 года до 31 января 2023 года (позже срок продлили по 17 февраля включительно). Грузинские фермеры смогли воспользоваться финансовой поддержкой государства для производства качественного фундука и в 2024 году, бюджет программы составил 20 миллионов лари. Госпомощь для отрасли стала необходима, так как еще в 2017 году объемы производства фундука, его качество и экспорт сократились из-за распространения мраморных клопов. Масштабные меры по борьбе с вредителями, которые продолжаются по сей день, дали результат. Тем не менее, в 2022 году фермеры не получили ожидаемого дохода. Причина – в климатических условиях, из-за которых фермеры не могли должным образом проводить мероприятия по уходу, и как результат – снизились урожайность и качество продукции. В рамках программы Минсельхоз составляет кадастр, куда собирается информация о том, какой площадью плантаций фундука владеют фермеры, а также данные о сортах фундука, что позволяет ведомству проводить анализ и принимать соответствующие меры для поддержки отрасли.
ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Грузия экспортировала 16,9 тысячи тонн фундука стоимостью 146 млн долларов за 11 месяцев 2025 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат".
Фундук является одной из важных экспортных культур для Грузии, более 70% которой экспортируется в страны Евросоюза.
По информации ведомства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость экспорта увеличилась на 62%. Средняя экспортная цена 1 кг фундука за этот период составила 8,66 доллара, что на 44,3% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
Основным экспортным рынком является Евросоюз, при этом наибольший объем экспорта фундука приходится на Италию – 3,5 тысячи тонн. Важными партнерами на рынках ЕС также остаются Испания (до 2 тысяч тонн), Германия (1,1 тысяча тонн) и Франция (более 1 тысячи тонн).
Кроме того, в январе-ноябре более 1,1 тысячи тонн грузинского фундука, стоимостью 6,8 миллиона долларов вывезли в Россию.
Государственная программа содействия производству фундука стартовала в Грузии в ноябре 2022 года.
По решению правительства, все физические лица, в собственности либо пользовании которых находится фундуковый сад площадью от 0,2 до 3 гектаров, получют от государства субсидии (агробаллы) из расчета 500 лари на 1 гектар.
Для получения финансовой помощи фундуководы должны были зарегистрировать свои плантации лесных орехов сначала с 7 ноября 2022 года до 31 января 2023 года (позже срок продлили по 17 февраля включительно).
Грузинские фермеры смогли воспользоваться финансовой поддержкой государства для производства качественного фундука и в 2024 году, бюджет программы составил 20 миллионов лари.
Госпомощь для отрасли стала необходима, так как еще в 2017 году объемы производства фундука, его качество и экспорт сократились из-за распространения мраморных клопов. Масштабные меры по борьбе с вредителями, которые продолжаются по сей день, дали результат.
Тем не менее, в 2022 году фермеры не получили ожидаемого дохода. Причина – в климатических условиях, из-за которых фермеры не могли должным образом проводить мероприятия по уходу, и как результат – снизились урожайность и качество продукции.
В рамках программы Минсельхоз составляет кадастр, куда собирается информация о том, какой площадью плантаций фундука владеют фермеры, а также данные о сортах фундука, что позволяет ведомству проводить анализ и принимать соответствующие меры для поддержки отрасли.