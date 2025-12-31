Каким будет рост экономики Грузии по итогам 2025 года – прогноз TBC Capital

https://sputnik-georgia.ru/20251231/kakim-budet-rost-ekonomiki-gruzii-po-itogam-2025-goda--prognoz-tbc-capital-296462556.html

Согласно прогнозу TBC Capital, экономический рост в 2026 году приблизится к долгосрочному тренду и достигнет 4,5%

ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Экономика Грузии вырастет на 7,3% в 2025 году, говорится в публикации аналитической компании TBC Capital. По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" реальный экономический рост в Грузии в октябре 2025 года составил 6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а средний показатель роста ВВП в январе-октябре 2025 года составил 7,6%. Аналитики приводят данные экономического роста за третий квартал, которые уточнил "Сакстат". Согласно им в июле-сентябре текущего года экономика Грузии выросла на 6,4%. "Экономический рост в третьем квартале составил 6,4%, что немного ниже предварительного показателя в 6,5%. При этом замедление роста частично связано с базовым эффектом прошлого года, поскольку, по нашим оценкам, с учетом сезонных колебаний реальный ВВП ускорился по сравнению с предыдущим кварталом", – говорится в сообщении. Согласно прогнозу TBC Capital, номинальный ВВП превысит 104 миллиарда лари в 2025 году. Согласно прогнозу TBC Capital, экономический рост в 2026 году приблизится к долгосрочному тренду и достигнет 4,5%. Правительство Грузии предполагает, что за весь 2025 год рост экономики составит 7,3%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

