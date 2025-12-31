https://sputnik-georgia.ru/20251231/na-skolko-vyrosli-prodazhi-kvartir-v-tbilisi-296462707.html

На сколько выросли продажи квартир в Тбилиси

Стоимость арендной платы за жилую недвижимость в Тбилиси снизилась по сравнению с ноябрем 2024 года на 12% и составила 10,1 доллара за квадратный метр 31.12.2025, Sputnik Грузия

экономика

грузия

новости

недвижимость в тбилиси

недвижимость

ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Спрос на квартиры в Тбилиси вырос – в ноябре продано 3,6 тысячи, что на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, говорится в ежемесячном обзоре рынка недвижимости TBC Capital. По информации аналитиков, за 11 месяцев 2025 года продажи квартир выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно обзору, объем рынка в ноябре 2025 года составил 316 миллионов долларов, на 5% больше, чем за отчетный период 2024 года. В ноябре средняя цена продажи составила $1 341 за кв. м, что на 4% больше, чем в ноябре прошлого года; по сравнению с октябрем 2025 года цена продажи снизилась на 0,4%. Всего в ноябре было продано 553 новые квартиры, это на 35% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. По вторичному жилью было совершено 3 074 сделки (+13%). Больше всего продано квартир площадью 50-75 квадратных метров. В этот период больше всего квартир продано в районах Диди Дигоми (949 квартир) и Сабуртало (548 квартир). По данным аналитиков, стоимость арендной платы за жилую недвижимость в Тбилиси снизилась по сравнению с ноябрем 2024 года на 12% и составила 10,1 доллара за квадратный метр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

