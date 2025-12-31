https://sputnik-georgia.ru/20251231/prazdniki-v-gruzii-kalendar-prazdnichnykh-i-vykhodnykh-dney-v-2026-godu-296473475.html

Праздники в Грузии: календарь праздничных и выходных дней в 2026 году

Праздники в Грузии: календарь праздничных и выходных дней в 2026 году

Sputnik Грузия

В Грузии в 2026 году в целом будет 117 официальных праздничных и выходных дней, из них 104 – суббота и воскресенье 31.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-31T23:03+0400

2025-12-31T23:03+0400

2025-12-31T23:03+0400

календарь религиозных праздников

праздник

религиозный праздник

церковный праздник

праздник 9 мая 2024

празднование мцхетоба - светицховлоба

праздник 9 мая 2022

праздник 9 мая 2023

грузия

общество

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/14/296281217_0:56:2048:1208_1920x0_80_0_0_06c547b2fe315a91287b77f61ceb5057.jpg

Праздничные календарные выходные по грузинскому законодательству на другую дату не переносятся, следовательно, в 2026 году жители Грузии будут отдыхать на один день больше, чем в прошлом. Официальных рабочих дней в 2026 году – 248. Самые продолжительные праздничные выходные выпадают на новогодние праздники – граждане Грузии будут отдыхать семь дней подряд. Премьер-министр Грузии подписал указ об объявлении выходных в административных и госучреждениях до 8 января. Праздники в Грузии в 2026 году 1 и 2 января – Новый год. Государственные праздники и официальные выходные. В Новый год важно, кто переступит первым порог дома в качестве гостя – "меквле". От этого зависят благополучие и удача в течение всего года. 2 января – Бедоба (в переводе с грузинского – День Судьбы). В Грузии верят, что, как его проведешь, таким будет и весь предстоящий год. Поэтому жители Грузии стараются провести этот день интересно и весело. 7 января – Рождество Христово. Православный праздник и официальный выходной. По традиции православные Грузии в ночь на Рождество Христово ставят зажженные свечи на окнах, как символ света Христа, а днем проводится праздничное шествие "Алило", участники которого собирают пожертвования для нуждающихся. 14 января – День государственного флага. Праздничный день выходным не является. Закон "О государственном флаге Грузии" парламент Грузии утвердил 14 января 2004 года. Современный флаг Грузии – это композиция из пяти красных крестов на белом фоне, которые символизируют Спасителя и четырех евангелистов. Белый цвет – символ чистоты и непорочности, а красный цвет олицетворяет храбрость и мужество. 14 января – Обрезание Господне. Один из пяти великих праздников православной церкви, выходным днем не является. 19 января – Крещение Господне. Один из 12 главных праздников православной церкви и официальный выходной. В этот день проводятся массовые крещения. 27 января – Нинооба. Грузинская православная церковь отмечает день кончины святой равноапостольной Нино – просветительницы Грузии. Выходным днем не является. Праздничную службу проводят во всех действующих церквях Грузии, а все Нины и Нино отмечают именины. 15 февраля – Сретение Господне. Один из 12 главных праздников православной церкви, выходным днем не является. 3 марта – День матери. Государственный праздник и официальный выходной. День матери в Грузии учрежден первым президентом Грузии Звиадом Гамсахурдия, который отменил празднование 8 марта. 8 марта – Международный женский день. Государственный праздник и официальный выходной. Статус праздника день 8 марта вновь получил в 2002 году. 5 апреля – Бзоба, Вербное воскресение, или Вход Господень в Иерусалим. Один из главных праздников православной церкви отмечают за неделю до Пасхи – Светлого Воскресения Христова. 7 апреля – Хареба, Благовещение Пресвятой Богородицы. Один из 12 главных праздников православной церкви, выходным днем не является. 9 апреля – День национального единения, гражданского согласия и памяти погибших за Родину. Национальный праздник и официальный выходной. 10-13 апреля – Пасхальные выходные. Пасхальные официальные выходные в Грузии начинаются в Красную пятницу, которая в 2026 году выпадает на 10 апреля, и завершаются 13 апреля – Днем поминовения усопших. 12 апреля – Пасха, Светлое Воскресение Христово. На Пасху жители Грузии приветствуют друг друга словами "Христе Агсдга!" (Христос Воскрес!), а в ответ говорят: "Чешмаритад Агсдга!" (Воистину Воскрес). 15 апреля – День любви в Грузии. Этот праздник в начале 90-х годов прошлого столетия инициировал один из деятелей шоу-бизнеса Бесик Чубинидзе как альтернативу Дню святого Валентина. Праздник со временем в стране прижился, и его с удовольствием отмечают, особенно молодые. Выходным днем не является. 6 мая – Гиоргоба, День Георгия Победоносца. День святого Георгия – небесного покровителя Грузии – один из самых почитаемых религиозных праздников в стране. Выходным день не является. В этот день все Георгии отмечают именины. 9 мая – День Победы. Государственный праздник и официальный выходной. В этот день в Грузии отмечают День победы над фашизмом. Основные мероприятия многие годы проходили в Парке Ваке, где расположена могила Неизвестного солдата. В 2022-2023 гг. в связи с масштабными ремонтными работами в Парке Ваке празднование было перенесено в Парк культуры и отдыха ветеранов (т. н. парк Киквидзе). 12 мая – День прибытия Андрея Первозванного в Грузию, основоположника Грузинской церкви. Государственный праздник и официальный выходной. Апостол Андрей в I веке нашей эры принес в Грузию нерукотворный образ Пресвятой Богородицы. Праздничную службу проводят во всех действующих храмах Грузии, а все Андреи отмечают именины. 14 мая – Тамароба, День памяти святой царицы Тамары – единственной женщины в истории Грузии, которая, вступив на престол, стала единолично править. Грузия в период ее царствования достигла наивысшего могущества и процветания. Праздничную службу проводят во всех действующих церквях Грузии, а все Тамары отмечают именины. Выходным днем не является. 22 мая – Николозоба, День Святого Николая Чудотворца. В этот день отмечают праздник перенесения мощей Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских, в итальянский город Бар (Бари), которое состоялось в 1087 году. Выходным днем не является. Праздничную службу проводят во всех действующих церквях страны, а все Николаи и Николозы отмечают именины. 26 мая – День независимости Грузии. Это главный государственный праздник и официальный выходной. Грузия в 2024 году отмечает 33 годовщину восстановления государственной независимости. 31 мая – День полиции в Грузии. Праздник основали в 2010 году указом третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. 1 июня – Нинооба, или День пришествия в Грузию святой Нино-крестительницы. Праздничное богослужение проводят во всех действующих храмах Грузии, в том числе и в Сионском кафедральном соборе Успения Божьей Матери, где хранится крест из виноградной лозы, обвитый волосами святой Нино, с которым она пришла в Грузию. Выходным днем не является. В этот день все Нины и Нино отмечают именины. 12 июля – Петре-Павлоба. День первоверховных апостолов Петра и Павла в Грузии отмечают торжественно. Праздничные богослужения проходят во всех действующих храмах Грузии, а Петры и Павлы отмечают именины. 15 июля – "Влакерноба", праздник Положения честной Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. Праздник особо отмечают в Зугдиди (Западная Грузия), где в историческом дворце князей Дадиани хранится риза Пресвятой Богородицы. 16 июля – Гергетоба, или День "духовной любви". Христианский праздник, выходным днем не является. 12 августа – Дидгороба, или день Дидгорской битвы. Праздник в честь победы грузинского войска, возглавляемого великим грузинским царем Давидом IV Строителем, над турками-сельджуками в 1121 году. 28 августа – Мариамоба, День Успения Пресвятой Богородицы – один из самых почитаемых религиозных праздников, так как Грузия считается страной-уделом Богоматери. Государственный праздник и официальный выходной. Праздничное богослужение проходит во всех действующих церквях, а все Марии и Мариам отмечают именины. 14 октября – Мцхетоба-Светицховлоба, праздник посвящен Хитону Господню и Животворящему Столпу, источающему чудотворное миро. Государственный праздник и официальный выходной. Центром религиозных празднеств 14 октября становятся древняя столица Грузии, Мцхета, и собор Светицховели. 23 ноября – Гиоргоба, День Георгия Победоносца, небесного покровителя Грузии. Государственный праздник и официальный выходной. День святого Георгия – один из самых почитаемых религиозных праздников в стране. Праздничное богослужение проходит во всех действующих церквях Грузии, а все Георгии отмечают именины. 13 декабря – День памяти Андрея Первозванного, первого из 12 апостолов Спасителя. Праздничные богослужения проходят во всех православных храмах Грузии. Выходным днем не является. 17 декабря – Барбароба, День великомученицы Варвары. Во всех церквях страны 17 декабря проводят праздничные службы, а Варвары и Барбаре отмечают именины. В Грузии в Барбароба празднуют "бедоба" – День Судьбы, поэтому очень важно, кто первым переступит порог дома в качестве гостя. На "Барбароба" пекут традиционные "лобиани" – лепешки с фасолевой начинкой. Выходным днем не является. 19 декабря – Николозоба, День памяти Николая Чудотворца – одного из самых почитаемых грузинами святых. Праздничное богослужение пройдет во всех действующих храмах Грузии. Выходным днем не является. В этот день все Николаи и Николозы отмечают именины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

https://sputnik-georgia.ru/20251225/pochemu-gruziya-ne-prazdnuet-rozhdestvo-po-grigorianskomu-kalendaryu---video-296344018.html

зугдиди

бари

иерусалим

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

календарь религиозных праздников, праздник, религиозный праздник, церковный праздник, праздник 9 мая 2024, празднование мцхетоба - светицховлоба, праздник 9 мая 2022, праздник 9 мая 2023, грузия, общество, новости, зугдиди, бари, иерусалим, андрей первозванный, звиад гамсахурдия, святой николай чудотворец, грузинская православная церковь