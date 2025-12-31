https://sputnik-georgia.ru/20251231/samye-yarkie-sobytiya-gruzinskogo-sporta-2025-goda-296465540.html

Самые яркие события грузинского спорта 2025 года

Самые яркие события грузинского спорта 2025 года

Sputnik Грузия

Уходящий год оказался весьма плодотворным для грузинского спорта – успехи были достигнуты как в командных, так и в индивидуальных дисциплинах 31.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-31T16:00+0400

2025-12-31T16:00+0400

2025-12-31T16:00+0400

спорт

спорт

спорт в грузии

аналитика

обзоры

финляндия

франция

испания

сандро базадзе

хвича кварацхелия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/06/02/293617556_0:456:1080:1064_1920x0_80_0_0_3a2e22cc894049ee23adeec560b4a7e4.jpg

В 2025 году грузинские спортсмены завоевали 1 935 медалей. Это исторический, рекордный результат: 752 золотые, 610 серебряных и 753 бронзовые медали. Первый в истории грузинский гол в финале Лиги чемпионов УЕФА Хвича Кварацхелия стал первым грузинским футболистом, забившим гол в финале Лиги чемпионов УЕФА. "Пари Сен-Жермен" в решающем матче обыграл миланский "Интер" со счетом 5:0. Это самая крупная победа в истории финалов Лиги чемпионов. В 2025 году парижане впервые в своей истории выиграли Лигу чемпионов, и не без помощи грузина. В минувшем розыгрыше ЛЧ Кварацхелия отметился голами и результативными передачами на всех стадиях плей-офф, включая финал. Историческая восьмерка для баскетбольной сборной Грузинская сборная по баскетболу не пропускала Евробаскет с 2011 года. Историческим стал шестой чемпионат 2025 года – команда показала лучший результат, заняв восьмое место. Сборная под руководством Александра Джикича начала групповой этап с победы над действующим чемпионом Испанией (83:69). Далее в 1/16 финала грузинской команде противостояла Франция, считавшаяся фаворитом. Но грузинские баскетболисты и здесь обыграли соперника со счетом 80:70 и вышли в четвертьфинал Евробаскета. За три шага до финала они проиграли Финляндии (79:93) и завершили Евробаскет в числе восьми лучших европейских команд. Пояса грузинских бойцов в UFC Это был исторический год для грузинских бойцов, выступающих в UFC: Илья Топурия сменил весовую категорию, но сумел завоевать пояс и в весовой категории до 70 кг. Он стал первым грузином, отпраздновавшим чемпионство в двух разных весовых категориях. Также зрители стали свидетелями редкой истории с Мерабом Двалишвили: он трижды защитил свой пояс за один календарный год. Феноменальный результат, который позволил Двалишвили стать лучшим бойцом UFC 2025 года. Долгожданное золото дзюдоистов Уходящий год стал успешным для грузинских дзюдоистов. Никто не смог остановить Этер Липартелиани на чемпионате мира, где она завоевала первое золото для Грузии в женском дзюдо. Кроме того, Липартелиани удостоена серебряной медали на чемпионате Европы. Георгий Сардалашвили и Илья Суламанидзе стали чемпионами континентального чемпионата. Особого внимания заслуживает командный успех: сборная Грузии завоевала золотые медали в смешанном командном зачете как на чемпионате мира, так и на чемпионате Европы. Примечательно, что золото мирового первенства грузинским дзюдоистом удалось завоевать впервые в истории. Золото чемпионата мира Сандро Базадзе Летом Тбилиси принимал чемпионат мира по фехтованию 2025 года. Грузинский саблист Сандро Базадзе, завоевавший бронзу и серебро на чемпионатах мира 2022 и 2023 годов, выступил на родине убедительнее и завоевал медаль высшего образца. Золото Базадзе стало первым в истории грузинского фехтования. Впереди у Базадзе борьба за олимпийское золото. Континентальное золото от регбистов Болельщики грузинской сборной по регби настолько привыкли к победам команды, что выход на чемпионат мира и победа на чемпионате Европы стали для них обычным делом. Между тем Борджгалоснеби вышли на чемпионат мира в седьмой раз и выиграли чемпионат Европы в четырнадцатый раз. Сборная Грузии остается сильнейшей среди команд второго эшелона. Победы в разных дисциплинах, появление новых имен и сохранение лидирующих позиций в традиционно успешных видах спорта свидетельствуют о системном развитии грузинского спорта, создавая прочную основу для новых достижений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

финляндия

франция

испания

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, спорт, спорт в грузии, аналитика, обзоры, финляндия, франция, испания, сандро базадзе, хвича кварацхелия, мераб двалишвили, уефа, ufc