Празднование Нового года в мире - фото
Празднование Нового года в мире - фото
Когда стрелки часов приближаются к полуночи, вся планета, разбитая на часовые пояса, по очереди ступает в будущее. Смотрите в фотоленте Sputnik,как встретили... 01.01.2026, Sputnik Грузия
12:11 01.01.2026 (обновлено: 11:25 02.01.2026)
Когда стрелки часов приближаются к полуночи, вся планета, разбитая на часовые пояса, по очереди ступает в будущее. Смотрите в фотоленте Sputnik,как встретили Новый год в разных уголках мира
Фейерверк и шоу дронов во время празднования Нового года 2026 в Дохе.

Празднование Нового года на Красной площади в Москве.

Новогоднее празднование в Пекине - местные жители и туристы хором отсчитывали последние секунды уходящего 2025-го и ловили падающие воздушные шары в момент наступления Нового 2026-го.

Эффектное празднование Нового года в Каракасе, Венесуэла.

Жители Гонконга делают селфи, отмечая начало 2026 года.

Бразилец держит на руках свою дочь на фоне новогодних фейерверков над пляжем Копакабана в Рио-де-Жанейро.

Вид с воздуха на статую Христа-Искупителя и фейерверк, запущенный на пляже Копакабана во время празднования Нового года в Рио-де-Жанейро.

Американцы отмечают наступление Нового года на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Фейерверки вокруг Бурдж-Халифы, самого высокого здания в мире, во время празднования Нового года в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты.

Люди празднуют Новый год на бульваре Лусаил в Дохе.

Местные жители и туристы празднуют Новый год на набережной в Мумбаи, Индия.

Вечерний гала-концерт с участием молодежи и студентов, посвященный празднованию Нового года, на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне, Северная Корея.

Празднование Нового года в Берлине, Германия.

Сирийцы празднуют Новый год в Дамаске.

Фейерверк над рекой Чао Прайя в полночь 1 января 2026 года в Бангкоке, Таиланд.

0