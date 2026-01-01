Празднование Нового года в мире - фото

Фейерверк и шоу дронов во время празднования Нового года 2026 в Дохе.
Празднование Нового года на Красной площади в Москве.
Новогоднее празднование в Пекине - местные жители и туристы хором отсчитывали последние секунды уходящего 2025-го и ловили падающие воздушные шары в момент наступления Нового 2026-го.
Эффектное празднование Нового года в Каракасе, Венесуэла.
Жители Гонконга делают селфи, отмечая начало 2026 года.
Бразилец держит на руках свою дочь на фоне новогодних фейерверков над пляжем Копакабана в Рио-де-Жанейро.
Вид с воздуха на статую Христа-Искупителя и фейерверк, запущенный на пляже Копакабана во время празднования Нового года в Рио-де-Жанейро.
Американцы отмечают наступление Нового года на Таймс-сквер в Нью-Йорке.
Фейерверки вокруг Бурдж-Халифы, самого высокого здания в мире, во время празднования Нового года в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты.
Люди празднуют Новый год на бульваре Лусаил в Дохе.
Местные жители и туристы празднуют Новый год на набережной в Мумбаи, Индия.
Вечерний гала-концерт с участием молодежи и студентов, посвященный празднованию Нового года, на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне, Северная Корея.
Празднование Нового года в Берлине, Германия.
Сирийцы празднуют Новый год в Дамаске.
Фейерверк над рекой Чао Прайя в полночь 1 января 2026 года в Бангкоке, Таиланд.
