Рост, инвестиции, инфраструктура: важное для экономики Грузии в 2025 году

Уходящий 2025 год был для Грузии непростым и во многом показателен. Страна однозначно повысила свою узнаваемость в мире с одной стороны, как стремительно развивающееся государство. С другой – Грузия окончательно закрепила за собой образ страны с затяжным политическим кризисом, которая при этом открыто заявила о нежелании позволять даже самым "ценным" западным партнерам вмешиваться во внутренние дела. Самые яркие события 2025 года в экономике Грузии собрал Sputnik Грузия. Рост ВВП Главным итогом 2025 года является сохранение устойчивого роста экономики Грузии. По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" реальный экономический рост в Грузии в октябре 2025 года составил 6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а средний показатель роста ВВП в январе-октябре 2025 года составил 7,6%. Правительство предполагает, что за весь 2025 год рост экономики составит 7,3%. По мнению эксперта, к внешним фаторам относится совпадение во времени потребительской инфляции и инфляции издержек. Рост доходов населения за счет увеличения заработных плат и других поступлений неизбежно привел к росту спроса, что, в свою очередь, отразилось на общем уровне цен. Инвестиции Важным событием для инвестиционного климата Грузии стал приход ближневосточного капитала. В условиях ухудшения отношений с ЕС правительство в течение года укрепляло отношения с Востоком. Как результат, в стране анонсировали крупнейший проект с беспрецедентными арабскими вложениями. Грузия подписала инвестиционное соглашение с крупнейшей арабской девелоперской компанией Emaar Properties/Eagle Hills, а также соглашение о создании совместного предприятия, согласно которым арабский инвестор реализует проекты развития на общую сумму 6,5 млрд долларов в Тбилиси и Гонио. Государство Грузии стало акционером проекта Eagle Hills и будет иметь 33% акций дочернего предприятия арабской девелоперской компании. Денежные переводы В 2025 году продолжился рост доли западных государств в денежных переводах Грузии. На первом месте – США, на втором – Италия, на третьем – Россия. В январе-ноябре 2025 года из России перечислено 424,2 миллиона долларов – 12,8% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем, на 17,9% меньше, чем за тот же период 2024 года. Из США перечислено 618,6 миллиона долларов, на 19,7% больше, чем за 11 месяцев 2024 года. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-ноябрь 2025 года вырос на 9,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 3 308,5 миллиона долларов. Модернизация ЖД К концу 2025 года Грузия завершила масштабный проект модернизации железной дороги. Проект модернизации основной железнодорожной магистрали Тбилиси-Махинджаури стартовал в 2012 году. Он предусматривал строительство 38 километров нового участка и ремонт существующего 23-километрового участка на Рикотском перевале. Завершение проекта увеличило пропускную способность железной дороги почти вдвое – с 27 до 48 млн тонн. В рамках проекта были построены новые мосты и тоннели, более 100 инженерных сооружений, около 100 километров новых путей и установлены системы безопасности, соответствующие международным стандартам. Грузинская железная дорога – составная часть транспортного коридора Восток-Запад, одна из важнейших составляющих Евразийского транспортного коридора и кратчайший путь, связывающий Европу с Центральной Азией. Порт Анаклия Начатое в сентябре 2024 года строительство глубоководного порта, активно продолжилось и в 2025 году. Работы по строительству морской инфраструктуры глубоководного порта, которые должны завершиться за три года, выполняет крупнейшая бельгийская компания Jan De Nul. Важным моментом реализации проекта порта является тот факт, что правительство так и не подписало соглашение с китайским инвестором в 2025 году, как и анонсировалось. Китайско-сингапурский консорциум China Communications Construction Company Limited & China Harbour Investment Pte. Ltd. является единственной компанией, которая выразила заинтересованность в инвестировании в развитие порта Анаклия. Правительство Грузии заявляло, что подпишет соглашение с ним не позднее лета 2025 года, однако переговоры с инвестором продолжаются до сих пор. Владельцем 51% доли порта Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети) будет государство, а остальное получит частный инвестор. Глубоководный порт для Грузии – не просто инфраструктурный объект, а элемент стратегии укрепления экономической роли как транзитного хаба, который способен повлиять на динамику региональных грузопотоков. Черноморский кабель Черноморский кабель –является одним из примеров того, что Грузия выполняет роль надежного хаба, звена в межгосударственных отношениях. Кабель обещает укрепление энергетической безопасности, углубление интеграции Грузии в энергетические сети ЕС, снижение затрат на электроэнергию и усиление связи со странами Европы. Проект значительно повысит роль Грузии как энергетического и цифрового моста между ЕС и регионом Южного Кавказа, открывая новые потоки инвестиций и усиливая стратегическое значение страны. Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии и Азербайджана будет идти в Европу, правительства Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии подписали в декабре 2022 года. Это крупнейший инфраструктурным проектом, который напрямую соединит энергосистемы Грузии и Румынии, а в более широком контексте – Южного Кавказа и Юго-Восточной Европы. Протяженность подводного кабеля по дну Черного моря составит более 1 155 км (1 115 км – под водой и 40 км – по суше), напряжение – 525 кВ, мощность – 1 300 МВт. Борьба с коррупцией Также, 2025 год отличился активной борьбой с коррупцией. Премьер-министр неоднократно подчеркивал, что экономика демонстрирует устойчивость даже несмотря на приостановку отдельных инфраструктурных проектов в рамках антикоррупционных расследований и борьбы с картельными сговорами. Рост ВВП, модернизация транспортной инфраструктуры, развитие порта Анаклия и реализация проекта Черноморского кабеля формируют долгосрочную основу для укрепления роли Грузии как транзитного, энергетического и инвестиционного хаба. Кроме того, изменение географии денежных переводов отражает структурные сдвиги в трудовой миграции и экономических связях страны. В целом 2025 год подтвердил, что грузинская экономика демонстрирует способность адаптироваться к внешним и внутренним вызовам, а сделанная ставка на инфраструктуру, инвестиции и экономический суверенитет начинает приносить ощутимые результаты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

