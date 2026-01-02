Счет платежного баланса Грузии оказался профицитным

https://sputnik-georgia.ru/20260102/scheta-platezhnogo-balansa-gruzii-okazalsya-profitsitnym-296488221.html

ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Профицит текущего счета платежного баланса Грузии за третий квартал 2025 года составил 338,8 миллиона долларов, говорится в материалах Национального банка Грузии.Профицит текущего счета за третий квартал 2025 года составил 3,3% от квартального ВВП. Впервые профицит текущего счета платежного баланса страны был зафиксирован в третьем квартале 2018 года, а второй раз – в третьем квартале 2022 годаВ формировании счета текущих операций отрицательный вклад имеют дефицит внешней торговли товарами и счет доходов, а торговля услугами и текущие трансферты имеют положительное влияние.Согласно данным Нацбанка, дефицит текущего счета во втором квартале 2025 года составил 3% от квартального ВВП.Наиболее дефицитным компонентом текущего счета является торговля товарами, отрицательное сальдо которой за третий квартал составило 1,7 миллиарда долларов, что на 10,7% больше, чем за аналогичный период 2024 года. При этом экспорт товаров уменьшился на 0,3% в годовом исчислении, а импорт увеличился на 3,8%.Экспорт туристических услуг в третьем квартале составил 1,7 миллиарда долларов, что превышает показатель соответствующего периода 2024 года на 6,6%.Баланс доходов отрицательный и составляет 531,7 миллиона долларов. Положительная чистая оплата труда увеличилась на 20,7%, а отрицательный чистый инвестиционный доход уменьшился на 18,8%.Традиционно положительной составляющей счета текущих операций являются текущие трансферты, кредит которых вырос на 9,5% в годовом исчислении до 927,8 миллиона долларов в третьем квартале 2025 года. Чистые трансферты частного сектора за этот период увеличились на 10,1%.Чистые прямые иностранные инвестиции в третьем квартале составили 430 миллионов долларов или 4,2% от квартального ВВП.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

