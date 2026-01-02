https://sputnik-georgia.ru/20260102/scheta-platezhnogo-balansa-gruzii-okazalsya-profitsitnym-296488221.html
Счет платежного баланса Грузии оказался профицитным
Счет платежного баланса Грузии оказался профицитным
Sputnik Грузия
Профицит текущего счета за третий квартал 2025 года составил 3,3% от квартального ВВП 02.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-02T09:01+0400
2026-01-02T09:01+0400
2026-01-02T09:34+0400
экономика
грузия
новости
национальный банк грузии
статистика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/17/264714104_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_d674aebe3d26c73715c10a19fea0f8d1.jpg
ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Профицит текущего счета платежного баланса Грузии за третий квартал 2025 года составил 338,8 миллиона долларов, говорится в материалах Национального банка Грузии.Профицит текущего счета за третий квартал 2025 года составил 3,3% от квартального ВВП. Впервые профицит текущего счета платежного баланса страны был зафиксирован в третьем квартале 2018 года, а второй раз – в третьем квартале 2022 годаВ формировании счета текущих операций отрицательный вклад имеют дефицит внешней торговли товарами и счет доходов, а торговля услугами и текущие трансферты имеют положительное влияние.Согласно данным Нацбанка, дефицит текущего счета во втором квартале 2025 года составил 3% от квартального ВВП.Наиболее дефицитным компонентом текущего счета является торговля товарами, отрицательное сальдо которой за третий квартал составило 1,7 миллиарда долларов, что на 10,7% больше, чем за аналогичный период 2024 года. При этом экспорт товаров уменьшился на 0,3% в годовом исчислении, а импорт увеличился на 3,8%.Экспорт туристических услуг в третьем квартале составил 1,7 миллиарда долларов, что превышает показатель соответствующего периода 2024 года на 6,6%.Баланс доходов отрицательный и составляет 531,7 миллиона долларов. Положительная чистая оплата труда увеличилась на 20,7%, а отрицательный чистый инвестиционный доход уменьшился на 18,8%.Традиционно положительной составляющей счета текущих операций являются текущие трансферты, кредит которых вырос на 9,5% в годовом исчислении до 927,8 миллиона долларов в третьем квартале 2025 года. Чистые трансферты частного сектора за этот период увеличились на 10,1%.Чистые прямые иностранные инвестиции в третьем квартале составили 430 миллионов долларов или 4,2% от квартального ВВП.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
https://sputnik-georgia.ru/20251220/vneshnyaya-torgovlya-gruzii-prodolzhaet-rasti--novye-dannye-296274722.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/17/264714104_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_f699271243c22204939d387e1c9d9dd3.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, статистика
экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, статистика
Счет платежного баланса Грузии оказался профицитным
09:01 02.01.2026 (обновлено: 09:34 02.01.2026)
Профицит текущего счета за третий квартал 2025 года составил 3,3% от квартального ВВП
ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Профицит текущего счета платежного баланса Грузии за третий квартал 2025 года составил 338,8 миллиона долларов, говорится в материалах Национального банка Грузии.
Профицит текущего счета за третий квартал 2025 года составил 3,3% от квартального ВВП. Впервые профицит текущего счета платежного баланса страны был зафиксирован в третьем квартале 2018 года, а второй раз – в третьем квартале 2022 года
В формировании счета текущих операций отрицательный вклад имеют дефицит внешней торговли товарами и счет доходов, а торговля услугами и текущие трансферты имеют положительное влияние.
Согласно данным Нацбанка, дефицит текущего счета во втором квартале 2025 года составил 3% от квартального ВВП.
Наиболее дефицитным компонентом текущего счета является торговля товарами, отрицательное сальдо которой за третий квартал составило 1,7 миллиарда долларов, что на 10,7% больше, чем за аналогичный период 2024 года. При этом экспорт товаров уменьшился на 0,3% в годовом исчислении, а импорт увеличился на 3,8%.
Экспорт туристических услуг в третьем квартале составил 1,7 миллиарда долларов, что превышает показатель соответствующего периода 2024 года на 6,6%.
Баланс доходов отрицательный и составляет 531,7 миллиона долларов. Положительная чистая оплата труда увеличилась на 20,7%, а отрицательный чистый инвестиционный доход уменьшился на 18,8%.
Традиционно положительной составляющей счета текущих операций являются текущие трансферты, кредит которых вырос на 9,5% в годовом исчислении до 927,8 миллиона долларов в третьем квартале 2025 года. Чистые трансферты частного сектора за этот период увеличились на 10,1%.
Чистые прямые иностранные инвестиции в третьем квартале составили 430 миллионов долларов или 4,2% от квартального ВВП.