Травля, давление, разбор полетов: спорт и политика в Грузии 2025
Грузинский баскетболист Георгий Шермадини
Политика окончательно проникла в местный спорт на фоне острого противостояния между правительством "Грузинской мечты" и ее оппонентами, последние из которых активно требуют открытой гражданской позиции от видных деятелей спорта
Связь между политикой и спортом в Грузии за последние несколько лет значительно усилилась. Популярных и успешных спортсменов все чаще пытаются использовать в своих целях политики и их сторонники. Футболисты, баскетболисты, дзюдоисты и бойцы UFC рассматриваются как инструмент политического влияния на широкие массы.
В условиях острой политической поляризации в Грузии спортсмены неизбежно оказываются под давлением общества. Их молчание трактуется как скрытая позиция, предательство, а любое высказывание или просто фотография – как политическое заявление. Так, например, уже произошло в 2024 году во время весенних антиправительственных акций протеста в Тбилиси. Поддержка протестов, критика власти или, наоборот, участие в предвыборной кампании "Грузинской мечты" мгновенно превратили чемпионов в политические фигуры. Эта же тенденция продолжилась в 2025 году, когда сохранение нейтралитета стало настоящей роскошью.
Георгий Шермадини
Ветеран сборной Грузии по баскетболу Георгий Шермадини, который в ноябре объявил о завершении 20-летней карьеры, еще пару месяцев назад и вообразить не мог, что его прощание с болельщиками обернется такой ненавистью со стороны оппонентов власти.
Шермадини, прощаясь с публикой, подвел своего рода итоги пребывания в сборной, поблагодарив за поддержку не только федерацию баскетбола и ее президента Виктора Саникидзе, но и лично премьер-министра Ираклия Кобахидзе, который на тот момент находился в зале. Услышав фамилию главы правительства часть болельщиков освистала баскетболиста.
На этом недоброжелатели не остановились. Под публикациями Шермадини в социальной сети стали оставлять оскорбительные комментарии, легко позабыв о заслугах спортсмена. Его сразу же нарекли "продавшимся режиму". Некоторые комментаторы прямо обвиняли Шермадини в стремлении "получить место в парламенте", сравнивая его с трехкратным олимпийским чемпионом, тяжелоатлетом Лашей Талахадзе и олимпийским чемпионом, борцом вольного стиля Гено Петриашвили. Оба чемпиона попали в парламент Грузии по списку правящей партии "Грузинская мечта" по итогам выборов 2024 года.
Некоторые пользователи социальных сетей винили его в "лояльности к власти" и "предательстве болельщиков", подчеркивая, что успехи сборной теперь воспринимаются как заслуга представителей власти, а не спортсменов.
Георгий Мамардашвили
Ярким примером давления радикально настроенных оппонентов власти на спортсменов стал буллинг в адрес вратаря сборной Грузии по футболу и английского "Ливерпуля" Георгия Мамардашвили. Отыграв гостевой матч против Болгарии в отборе на чемпионат мира 19 ноября, завершившийся поражением сборной Грузии, голкипер опубликовал пост в соцсети. Вратарь обратился к преданным болельщикам команды, отметив, что в период "черной полосы проигрышей" становится понятно, кто преданный болельщик сборной, а кто нет.
"В футболе победа всегда видна ярко, но самая ценная поддержка тогда, когда результат не оправдал ожидания", – написал Мамардашвили.
Хейтеры стали оставлять под публикацией футболиста далеко не лестные комментарии.
Вратаря обвинили в том, что он, как и остальные футболисты сборной, не поддерживает антиправительственные акции с требованием освобождения задержанных во время митингов в Тбилиси молодых людей, среди которых Давид Гурцкая, болельщик сборной Мате Девидзе.
Недоброжелатели уверяли Мамардашвили, что отныне он навсегда потерял их поддержку и любовь, а вместе с этим и удачу.
Георгий Мамардашвили в футбольном клубе "Ливерпуль", 2025
Георгий Мамардашвили в футбольном клубе "Ливерпуль", 2025
Припомнили ему и договор со строительной компанией Archi, которая передала за символическую цену в 1 лари долю своему новому бизнес-партнеру в обмен на инвестиции.
За футболиста заступились в правящей партии и лично премьер Ираклий Кобахидзе, а также спортсмены-ветераны. Как отметил глава правительства, неудачникам и недоброжелателям больше ничего не остается, как писать злобные комментарии на одного из самых успешных грузинских спортсменов нового времени.
Мераб Двалишвили
Не обошли стороной радикально настроенные противники власти и бойца UFC Мераба Двалишвили. В причинах проигрыша спортсмена русскому бойцу Петру Яну хейтеры усмотрели нежелание Двалишвили заступиться за задержанных оппозиционных активистов. От него ожидали публичных заявлений, а отсутствие четко выраженной позиции вызвало агрессивную реакцию в социальных сетях.
В частности, после третьей по счету защиты чемпионского пояса летом 2025 года Мераб приехал в Тбилиси вместе с представителями UFC и устроил им тур по достопримечательностям Грузии. Радикалы не простили бойцу, что в плотном графике он не нашел времени побывать на судебных слушаниях задержанных активистов и не написал пост в сети в их поддержку.
В результате нападок спортсмены в течение всего года были вынуждены защищаться от обвинений. Мало того, их публичные появления рядом с представителями власти, как в случае дзюдоиста, двукратного олимпийского чемпиона Лаши Бекаури, который сфотографировался вместе с директором департамента специальных задач МВД Звиадом Харазишвили по прозвищу Хареба, также воспринимались в штыки.
Благодаря стихийности комментариев пользователей, мнение меньшинства грузинского общества с подачи СМИ провозглашают голосом народа. Хотя на самом деле все с точностью до наоборот. Народ любит своих героев и гордится ими, с нетерпением ожидая новых спортивных побед в предстоящем году.
