Турист из Израиля задержан в Тбилиси за стрельбу в общественном месте

Суд назначил задержанному административный штраф в размере 4 тысячи лари, а также депортацию из Грузии с запретом на въезд сроком на три года 03.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Гражданин Израиля, приехавший в Грузию в качестве туриста, задержан в Тбилиси за стрельбу из акустического оружия в общественном месте, сообщили в пресс-службе МВД. Задержание проведено в результате совместной операции Департамента миграции МВД Грузии и полиции Тбилиси на основании Закона "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства". По данным правоохранительных органов, 29 декабря 2025 года иностранец произвел несколько выстрелов из акустического оружия, проезжая через тоннель возле площади Героев. Акустическое оружие было изъято полицией в качестве вещественного доказательства. Постановлением Тбилисского городского суда от 30 декабря 2025 года задержанный был признан виновным по статье 173 Кодекса об административных правонарушениях – "Неподчинение законному требованию сотрудников правоохранительных органов или военнослужащих". Суд назначил задержанному административный штраф в размере 4 тысячи лари, а также депортацию из Грузии с запретом на въезд сроком на три года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

