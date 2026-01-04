https://sputnik-georgia.ru/20260104/patriarkhu---93-solnechnaya-noch-ilii-ii-ili-put-dukhovnogo-ottsa-gruzii-296507087.html

Патриарху - 93: "Солнечная ночь" Илии II, или Путь духовного отца Грузии

Патриарху - 93: "Солнечная ночь" Илии II, или Путь духовного отца Грузии

В 2026 году 4 января Католикос-Патриарх Всея Грузии Святейший и Блаженнейший Илия Второй отмечает свой 93-й день рождения

Sputnik Грузия решил вспомнить путь Патриарха, полный нелегких и удивительных событий.Илия Второй (в миру Ираклий Гудушаури-Шиолашвили) родом из благочестивой семьи Георгия Симоновича Гудушаури-Шиолашвили и Наталии Иосифовны Кобаидзе. Фамилия Гудушаури упоминается еще с древних времен: с 40-х годов V века, когда царь Вахтанг Горгасали выступил в походе на Северный Кавказ. По дошедшим до нас сведениям, в царском походе сильно отличился некий воин по имени Гудуша из села Сно, и в знак благодарности царь покрестил его ребенка и построил в его честь крепость.Потомки Гудуши – Гудушаури – играли исключительную роль в жизни родного села, они были мужественными людьми, отличались смелостью и доблестью. В XVII веке в крепости Сно громко славилось имя Шиолы Гудушаури, потомками которого являлись Шарамбали, Сугута, Глаха, Шакро и Гага, он же Георгий – отец Святейшего и Блаженнейшего Илии Второго.Георгий Шиолашвили создал свою семью именно в селе Сно, в котором, как и во всей Грузии, в тот период велись эксперименты большевиков по коллективизации сельского хозяйства.Индивидуальное сельское хозяйство теряло какую-то либо пользу и смысл, и жизнь в селе становилась трудной. Поэтому в 1927 году Георгий Шиолашвили вместе с семьей отправился на временное проживание в город Владикавказ, где со второй половины XIX века проживала многочисленная грузинская диаспора, кровно связанная со своей родиной.Вскоре Георгий Шиолашвили приобрел здесь дом, а его семья стала известна во Владикавказе своей чистотой и праведностью. Именно в такой атмосфере 4 января в семье появился сын, которого отец назвал в честь царя Ираклия II.В то время во Владикавказе была грузинская церковь имени Святой Нино, которая входила в юрисдикцию Католикоса-Патриарха Всея Грузии. Настоятель храма, архимандрит Тарас Канделаки, бывший секретарь Католикоса-Патриарха Всея Грузии Кириона II, с горем пополам защищал церковь от нападок как духовных, так и правительственных властей. Именно в этой церкви и был крещен маленький Ираклий.Крестной матерью его стала монахиня Зоиле Двалишвили, которая на протяжении долгого времени была настоятельницей женского монастыря в Мцхета. Монахиня Зоиле часто возила своего крестника в монастырь Самтавро, где еще в 3-летнем возрасте Ираклий Шиолашвили-Гудушаури однажды на праздник Светицховлоба встретился с Католикосом-Патриархом Калистратом (Цинцадзе), который благословил маленького Ираклия.Большая семья будущего Патриарха состояла из двух родителей, братьев – Теймураза, Шота, Виктора и сестры Нино, и каждый день молилась. В одной из своих проповедей Илия II вспоминал:Семья Георгия Шиолашвили тесно была связана с Грузией, а также Патриархом Всея Грузии Калистратом Цинцадзе. Эта связь еще более углубилась после 24 февраля 1938 года, когда грузинская церковь Святой Нино прекратила свое существование и начались повальные притеснения и преследование верующих грузин."Мое детство совпало с очень тяжелым периодом для грузинской церкви, — отмечал его Святейшество. — Преследовались священнослужители, закрывались церкви. Люди боялись посещать службы. В нашем доме часто укрывались преследуемые духовные лица, они оставались у нас по месяцам и оставляли неизгладимый след лично в моих мыслях и натуре".С семьей Георгия Шиолашвили дружили и мусульмане-кистинцы, которые по словам Илии Второго, часто приходили в их дом и в комнате для гостей молились по своим религиозным обычаям, после чего хозяева вместе с гостями собирались за общим столом. Заслугой Георгия и Наталии в 1947 году стало и создание во Владикавказе церкви Пресвятой Богородицы. В архиве Патриархии Грузии имеются материалы, подтверждающие этот факт.Лето маленький Ираклий обычно проводил в селе Сно в фамильном доме, где слушал от старших народные предания, гулял по родным ущельям, крепостям и церквям. В сентябре 1941 году Ираклий стал учеником первого класса 22-ой средней школы во Владикавказе. По существующим в семье традициям много времени уделял молитвам и был и примерным учеником. Особенно его увлекала история, география и иностранные языки.22 июня 1941 года на Советский Союз напала фашистская Германия. Осенью вражеские силы подступили к Москве и Владикавказ стал прифронтовым городом. В сложившейся опасной ситуации семья Шиолашвили приняла решение вернуться в Сно. После окончания войны, в 1952 году Ираклий Шиолашвили-Гудушаури закончил 22-ю среднюю школу во Владикавказе и Московскую духовную семинарию в 1957-ом.Вскоре Ираклий Шиолашвили решил отказаться от мирской жизни и 16 апреля 1957 года, в возрасте 24 лет в храме святого Александра Невского в Тбилиси, с благословения Мелхиседека Третьего студент второго курса духовной семинарии принял монашеский постриг с именем Илия в честь святого пророка Илии. Постриг совершил старец-епископ Зиновий (Мажуга), тогда же предсказавший ему дальнейшее патриаршее служение.Два дня спустя католикос-патриарх Мелхиседек рукоположил его во иеродиакона в кафедральном Сионском Успенском соборе. А 10 мая 1959 года патриархом Московским и всея Руси Алексием I рукоположен во иеромонаха.В 1960 году Илия Второй окончил Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия за сочинение "История афонского Иверского монастыря". После окончания академии он вернулся на родину. Об этом факте Илия II писал в своей автобиографии."Научный совет Духовной академии решил оставить меня в академии стипендиатом профессора, но любовь к моему народу сподвигла меня оставить все это и привела меня в Грузию".Вскоре Илия II был назначен клириком кафедрального собора города Батуми, а в 1961 году возведен в сан игумена, и затем — архимандрита. 26 августа 1963 года Илия II был хиротонисан во епископа Шемокмедского, викария католикоса-патриарха Ефрема II. Хиротонию совершили Католикос-Патриарх Ефрем II в сослужении митрополита Урбнисского Давида (Девдариани), митрополита Кутаисско-Гаенатского Наума (Шавианидзе), епископа Сухумско-Абхазского Леонида (Жвания) и епископа Степанаванского Зиновия (Мажуга).Епископу было поручено стать ректором Мцхетской духовной семинарии. Надо отметить, что в то время эта семинария была единственной духовной школой в Грузии. К этой должности он приступил с большой энергией, а полученный в Московской академии опыт помог ему не только повысить уровень учебного процесса, но и дисциплину школы. На должности ректора епископ пробыл с 1963 по 1972 год. А 1978 году был избран Почетным членом Московской духовной академии.1 сентября 1967 года владыка был назначен епископом Сухумским и Абхазским, а в 1969-ом — возведен в сан митрополита.Путь ПатриархаВскоре митрополит Илия Второй стал лицом Грузинской православной церкви. За большие заслуги перед грузинской церковью Илия Второй в 1972 году получил право ношения второй панагии – это небольшой образ Богоматери (реже Спасителя, Троицы, святых, распятия, библейских сцен), чаще всего округлой формы, носимый архиереями на груди. А в 1975-ом – право носить бриллиантовый крест. Бриллиантовый крест на клобук в настоящее время носят все архиепископы и митрополиты, но так было не всегда. До 1917 года это была отдельная награда, жалуемая императором и выдаваемая Кабинетом Его Императорского Величества. В целом эту награду приходилось ждать пять—десять лет. В наше время крест жалуется одновременно с саном архиепископа.После смерти Католикоса-Патриарха Давида V 9 ноября 1977 года, решением Святого Синода Илия Второй был назначен Патриаршим Местоблюстителем. В 1977 году 23 декабря года в Тбилисском патриаршем храме Сиони XII местное собрание Православной грузинской церкви рассмотрело вопрос об избрании нового Католикоса-патриарха Всея Грузии. За кандидатуру митрополита Илии проголосовали единогласно. Интронизация Илии Второго состоялась 25 декабря 1977 года.В то время у грузинской церкви практически не было паствы — даже службы Патриарха посещало максимум десять человек. Но вскоре, действительно, случилось чудо: великолепный храм Светицховели и его двор наполнились представителями грузинской интеллигенции и молодежи. Такое отношение к церкви было чуждо для коммунистического периода. Так наступил новый важный этап в жизни и истории грузинской церкви и Грузии в целом.В 1995 году Илия II так вспоминал первые и сложные годы своего пути в ранге Патриарха Грузии: "У грузинской интеллигенции было стремление к духовному, но не хватало опыта. Помню, как мы для подготовки академического издания истории грузинской церкви пригласили в Патриархию наших выдающихся историков, разработали план и распределили темы. Но когда они представили мне обработанные материалы, я понял, что издание их было невозможно, поскольку это была история, написанная нецерковными людьми… Однако, несмотря на это, стремление к сближению не останавливалось. В Патриархии продолжались встречи с учеными. Часто вопросы, которые мы рассматривали в ходе наших бесед, были настолько интересными, что о них рассказывали своим студентам профессора-педагоги университетов… Наши ученые внесли огромный миссионерский вклад и я благодарен за проявленную ими в столь тяжелое время поддержку".В патриаршество Илии Второго в 1980-е годы произошло масштабное возрождение православия в Грузии. Начиная с 1989 года неоднократно действовал как посредник между враждующими политическими сторонами. За последние годы количество епархий в Грузии было увеличено с 15-ти до 33-х. В 1977 году в Грузии было лишь 48 действующих храмов, ныне их — порядка 1000. Были совершены прославления новых святых, открыты новые духовные учебные заведения, в том числе Тбилисская и Гелатская духовные академии. В Тбилиси был возведен самый большой храм Грузии — Патриарший собор Святой Троицы.С 1 по 4 марта 2007 года грузинский Патриарх по приглашению Русской православной церкви находился с визитом в России, в ходе которого состоялась презентации 13-го тома "Православной Энциклопедии", в котором помещена обширная статья о Грузинской Церкви.Среди наград Патриарха Грузии Илия II — Ордена Святой равноапостольной Нины, Святого великомученика Георгия Победоносца, Святого Иоанна Рыльского I степени, Святого равноапостольного князя Владимира I степени и князя Ярослава Мудрого III степени.За восстановление независимости Грузинской Православной Церкви, за духовное и физическое спасение грузинского народа, за особый вклад в строительство государственности и борьбу за воссоединение страны Илия II награжден Орденом Давида Агмашенебели.В 2013 году за выдающийся личный вклад в развитие украинско-грузинских культурно-духовных связей, многолетнюю подвижническую деятельность награжден Орденом Украины "За заслуги" I степени. За просветительскую и общественную деятельность, социальную ответственность и значительный личный вклад в дело сохранения и приумножения мирового культурного наследия Патриарху в 2008 году Международной федерацией русскоязычных писателей стран СНГ был передан Орден Культурного наследия. В том же году за неоценимые же заслуги перед грузинским народом Илия Второй награжден Грузинской православной церковью Золотым орденом хитона Господня.Илия Второй является Почетным доктором богословия Нью-Йоркской Духовной академии и Свято-Тихоновской Духовной семинарии Православной Церкви в США, а также Духовной академии Киева, острова Крит и Тбилисского государственного университета. Патриарх — Лауреат премии Международного фонда единства православных народов "За особые заслуги в деле укрепления братских уз между православными народами и Церквями".Патриарх как творецИлия Второй известен в Грузии и в мире и своим творчеством. Его Святейшество – автор до 20-ти живописных картин и икон, которые по своей тематике, художественному решению и технике очень разнообразны. Среди них – портреты его родителей, работы под названием "Святая Троица", "Господь с нами", "Старые времена", "Иверская Богородица", "Платитера", "Архангел Михаил", "Архангел Гавриил", "Святые цари Соломон Вахтанг и Тамар" (имеется несколько версий этих икон) и др.Основная часть картин Патриарха хранится в Кафедральном соборе Святой Троицы и в резиденции Патриархии, две же из них находятся в храме Богородицы Манглиси и в Руставском Соборе Святого Вахтанга Горгасали.Кроме живописных полотен, авторству Илии Второго также принадлежат фрески, эскизы и скульптурные портреты. Но во всех картинах и иконах, написанной рукой Патриарха, есть одна характерная особенность – это большие и глубокие, как океан, глаза изображенных и удивительная философская умиротворенность лица, какое-то неземное спокойствие.Помимо этого, Илия Второй сочиняет музыку – церковные песнопения и классические произведения, которые не раз звучали, как в Грузии, так и в России, Англии, Франции. Наиболее известные из них — "Kyrie eleison" (греч. — "Господи, помилуй!", "Sanctus" (лат. — "Свят"), "Agnus Dei" (лат. — "Агнец Божий") и "Ave, Maria".Художественное и музыкальное творчество Святейшего и Блаженнейшего Илии II прекрасно уже и потому, что оно, как и весь путь Патриарха, способно приводить людей ко Христу. А это главная цель искусства не только с христианской, но и с общечеловеческой точки зрения.Одним словом, Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II – поистине неутомимо деятельная личность. Всю свою жизнь он посвятил укреплению на родине и в мире христианской веры, морали и нравственности, а также укоренению национальных ценностей в духовной, культурной и даже бытовой жизни.Как-то путь своего служения Илия Второй назвал "солнечной ночью", потому что даже в самые тяжелые времена он всегда был согрет теплом и светом надежды, веры в лучшее и радости единения народа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

