Контроль цен важен не словами, а действиями – депутат об инициативе премьера Грузии

Контроль цен важен не словами, а действиями – депутат об инициативе премьера Грузии

05.01.2026, Sputnik Грузия

Регулирование цен направлено против действий компаний и групп, которые намеренно создавали экономические трудности в стране, заявил депутат

ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Инициатива премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе относительно регулирования ценообразования на продукты питания была своевременной, а сейчас главное – ее практическая реализация, заявил депутат от партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о необходимости изучить рост цен на продукты, отметив, что наценка в магазинах в среднем составляет 86% и может свидетельствовать о картельной договоренности. Вопрос ценообразования изучат как СГБ Грузии, так и парламентская следственная комиссия. Депутат подчеркнул, что регулирование цен направлено против действий компаний и групп, которые, по его словам, намеренно создавали экономические трудности в стране, а также использовали высокие цены для политического давления и радикальных акций. Он отметил, что многие такие компании имеют связи с бывшей правящей партией "Единое национальное движение". "Один из лидеров ЕНД на брифинге прямо сказал, что они обсуждают с иностранными покровителями, как нанести как можно более серьезный ущерб, в том числе экономике Грузии, чтобы потом народ разозлился и вышел на улицы. Это их публичное признание. Так что регулирование цен направлено именно против этого", – отметил он. По словам Мачарашвили, процесс контроля цен будет проводиться совместно с правоохранительными органами и парламентской комиссией, и все ответственные будут привлечены к ответу за необоснованное повышение цен в Грузии. "Каждый понесет ответственность, потому что нельзя, чтобы за счет грузинского общества обогащались компании, которые напрямую наносят ущерб Грузии", – заявил Мачарашвили. Вопрос роста цен в феврале изучат временная парламентская комиссия и Служба государственной безопасности Грузии. О готовности обсуждать вопросы цен на продукты питания заявили и представители сетевых магазинов страны. Кроме того, в конце декабря 2025 года была создана правительственная координационная комиссия по вопросам цен на продовольственные товары под руководством премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе. В состав комиссии войдут профильные министры, представители администрации правительства и Агентства конкуренции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

