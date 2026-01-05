При каких условиях Грузия готова восстановить отношения с ЕС?

https://sputnik-georgia.ru/20260105/pri-kakikh-usloviyakh-gruziya-gotova-vosstanovit-otnosheniya-s-es-296530857.html

ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Грузия готова возобновить отношения с Европейским союзом, однако со стороны ЕС должны быть встречные шаги, заявил первый заместитель председателя парламентской фракции "Грузинская мечта" Леван Мачавариани. Запад критикует нынешние власти Грузии за откат демократии и антизападную риторику. Грузинские власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине и стремлением сохранить суверенитет и национальную идентичность. 2025 год стал переломным в отношениях Грузии и ЕС. Формально курс на евроинтеграцию сохранился, однако на практике диалог Тбилиси и Брюсселя в течение года заметно охладился. Мачавариани напомнил, что 21 ноября 2025 года грузинская делегация должна была прибыть в ЕС, чтобы опровергнуть все обвинения, которые звучат со стороны ЕС, фактами и доказательствами, но встреча сорвалась. "Они отложили эту встречу по непонятной причине. Они напрямую сорвали встречу, что свидетельствует о том, что они не готовы говорить с нами и вступать в предметный диалог. Мы должны слышать от них только критику, основанную на субъективных представлениях", – сказал он. Грузия и ЕСГрузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

