Рождество в Грузии 2026: еще одна причина поверить в чудо
© photo: SputnikВерующие в храме Самеба
© photo: Sputnik
Подписаться
Sputnik Грузия рассказывает, как в стране встречают один из самых главных православных праздников – Рождество, и чем отличаются рождественские традиции в разных уголках Грузии
Рождество Христово в Грузии, как и во всем христианском мире, – один из самых главных и почитаемых праздников в году. Хотя в этой стране, пожалуй, больше, чем в любой другой, замечено немало оригинальных, интересных и красивых традиций встречи Рождества.
А причина очевидна: Грузия – это настоящий клондайк самобытных народностей, и каждая – со своими первозданными и прекрасными обычаями.
Поэтому таинственный праздник Рождества Христова, который отмечается в Грузии в ночь на 7 января, пестрит на этой многоэтнической земле завидным разнообразием традиций.
"Шоба", или Рождество по-грузински
"Шоба" ("Рождество" по-грузински) в разных регионах Грузии даже называют по-разному.
В Самегрело, к примеру, этот праздник зовут "Христовым вечером", в Раче и Нижней Сванети – "Чантлоба", в Верхней Сванети – "Шоби" (Рождество), в Картли – "Христов Сочельник", а в Мтиулети – "Тхилоба" ("Время орехов").
Эмоциональные гурийцы, населяющие Западную Грузию, называют Рождество словом "Каланда". И на рождественский стол ставят ореховую палку с обструганным и заостренным верхним концом – получается забавная белоснежная кудрявая верхушка из деревянных стружек. Называется она чичилаки.
Новый год как испытание
Новый год как испытание
Тушинцы, проживающие в горах на северо-востоке Грузии, дарят всякому хору, исполнившему для них рождественские песнопения, большой пирог под названием "Аллилойский котори". В эту ночь в Тушети было принято собираться вместе, пировать прямо на улице и в ожидании чуда смотреть на звезды.
Добродушные кахетинцы (Восточная Грузия) на день рождения Христова наполняют грузинским вином большой рождественский кувшин ("Зедаше"). Одну часть вина из этого кувшина они отдают в храм для богослужений, другая часть уготована для бедных, а третью кахетинцы подают на праздничный стол.
На рождественском застолье в Кахети также не обойтись и без знаменитого грузинского лакомства – чурчхелы (нанизанные на нитку орехи в сгущенном виноградном соке).
Рождественская традиция "Алило"
Когда великим священным традициям суждено слиться воедино со знатным кавказским гостеприимством и грузинским темпераментом, то получается редчайшая смесь – праздник для души и живота.
Но мы начнем со святого! Несмотря на то что вышеуказанным событиям (а именно рождению Христа в Вифлеемском хлеву) более двух тысяч лет, грузины до сих пор празднуют этот день, как будто чудо рождения сына Всевышнего произошло сегодня.
© photo: Sputnik / StringerРождественское шествие Алило в столице Грузии
Рождественское шествие Алило в столице Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Накануне Рождества ночью во всех храмах Грузии начинается торжественное богослужение. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй обычно проводит праздничную литургию в тбилисском соборе Святой Троицы.
А наутро рождественское богослужение превращается в нечто напоминающее карнавальное шествие. Здесь это событие называют "Алило" – от еврейского слова "аллилуйя", то есть восхваление Бога. Это красивейший парад в честь рождения младенца Иисуса, в котором участвует весь город.
© photo: SputnikРождественское шествие "Алило" в столице Грузии 7 января 2025 года
Рождественское шествие "Алило" в столице Грузии 7 января 2025 года
© photo: Sputnik
В Грузии традиция "Алило" существовала еще с незапамятных времен. Но в советские годы этот религиозный ритуал был, как известно, запрещен атеистически настроенной властью.
Прекрасная грузинская традиция "Алило" была возрождена в Грузии около 20 лет назад, благодаря тому же Илие Второму.
© photo: SputnikРождественское шествие "Алило" в столице Грузии 7 января 2025 года
Рождественское шествие "Алило" в столице Грузии 7 января 2025 года
© photo: Sputnik
Раньше при этом рождественском шествии группа мужчин обходила дома с песнопением "Алило" и поздравляла всех с Рождеством. Праздничную процессию возглавлял "Махаробели"("вестник радости" – груз.). Хозяйки Грузии встречали его на пороге и одаривали фруктами, сладостями, хлебом и яйцами.
Спустя столетия роль мужчин плавно перешла к детям. Сегодня они идут впереди шествия, нарядные и с венками на головах, символизируя ангелов.
© Sputnik / Sergey SitnikovРождественское шествие "Алило" в столице Грузии. Дети в костюмах ангелочков, которые несут благую весть
Рождественское шествие "Алило" в столице Грузии. Дети в костюмах ангелочков, которые несут благую весть
За ними следует молодежь с пастушьими посохами в руках, в сванских пушистых шапках и в одежде из овечьей шерсти. Они олицетворяют пастухов, пришедших к родившемуся Спасителю. Ведь согласно Евангелию, именно они первыми узнали о Рождестве Божьего сына и разнесли благую весть людям.
Другие участники "Алило" в белых плащаницах с красными крестами несут иконы, хоругви и светильники. Все участвующие в крестном ходе поют особое песнопение – "Алило", которое исполняют исключительно в этот праздник.
© photo: Sputnik / StringerРождественское шествие Алило в столице Грузии
Рождественское шествие Алило в столице Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Впереди шествия следует арба, запряженная волами, а в ней большие корзины, в которые собирают пожертвования для нуждающихся, для детских домов и приютов – сладости, фрукты и игрушки.
Кругом толпа людей в нарядах и колядных костюмах. Люди поют, приплясывают, играют на музыкальных инструментах. К праздничному шествию "Алило" может присоединиться любой желающий. Это действительно незабываемое и впечатляющее зрелище!
Рождественское угощение: какой край на что горазд
Что касается гастрономических наслаждений, то на Рождество гостей и жителей Грузии ждет фантастическое разнообразие яств, поскольку в этот праздник в разных уголках страны готовят разные блюда.
В Имерети, Гурии и Самегрело на Рождество готовят сациви, варят "эларджи" – кукурузную кашу (мамалыгу) с сулгуни, делают гозинаки (обжаренные орехи в меду) и, разумеется, поросенка с аджикой.
28 декабря 2022, 16:11
В западной части Грузии особое внимание уделяют залогу сладкой жизни – лакомствам. Среди них особенно популярны мед, различные орехи и сухофрукты. Кроме них, рождественский стол здесь никогда не обходится без тыквы в сладком сиропе.
В горах Кахети (Восточная Грузия) на Рождество любят печь сладкий пирог – каду. Раньше на Рождество здесь особенно любили готовить свиные ножки и голову, а также шашлык и мужужи (грузинский холодец из свинины).
Шашлык на углях
© photo: Sputnik / А. Усанов/
В Пшави и Хевсурети нельзя представить Рождество без хинкали. Более того, на Рождественские праздники в Хевсурети принято гнать грузинскую чачу и варить пиво.
По всей Грузии хозяйки пекут к столу праздничные пироги ("квереби") в виде рождественских персонажей. В Картли такие пироги раздают на Рождество не только членам семьи, но и домашнему скоту и животным.
© photo: Sputnik / StringerМестиа, Сванетия - сванские башни на фоне гор
Местиа, Сванетия - сванские башни на фоне гор
© photo: Sputnik / Stringer
В Сванети не встречают Рождество без заклания поросенка. На рождественском столе обязательно должны быть такие блюда, как кубдари (пирог с мясом), хачапури, пхловани (пирог с пхали), а также петвра – это вид хачапури, в который раньше вместе с другими ингредиентами добавляли измельченные семена конопли. Сегодня это удовольствие заменяет просо.
Кроме того, главным атрибутом на Рождество в Сванети являются мясные блюда. К празднику традиционно готовят отварное телячье мясо, свиные купаты, а также древнейшее сванское блюдо "зисхора" – кровяную колбасу.
Гурули - грузинская кухня
В Гурии на Рождество пекут пироги с сыром и крупно нарезанными вареными яйцами – "гурули". А в Аджарии традиционными рождественскими блюдами считаются пахлава и ачма (вид многослойного хачапури).
И еще несколько поводов поверить в чудо
Несмотря на множество своебытных традиций, все грузинские народности относятся к празднику Рождества особенно трепетно.
Примером тому служит довольно красивый обычай: в рождественскую ночь в каждом грузинском доме в окне зажигается свеча, принесенная из храма. Делается это так, чтобы свет ее пламени был виден с улицы всем прохожим.
© photo: Sputnik / Vitaly An'kov / Перейти в фотобанкСвященнослужители во время службы на праздновании Рождества Христова в католической церкви пресвятой Богородицы во Владивостоке
Священнослужители во время службы на праздновании Рождества Христова в католической церкви пресвятой Богородицы во Владивостоке
© photo: Sputnik / Vitaly An'kov/
Эта традиция призвана напомнить о далеких библейских событиях, когда Иосиф и Мария, скитаясь, искали приют для рождения своего сына. С тех пор прошло более двух тысячелетий, а в Грузии по-прежнему в эту ночь мерцают сотни огоньков в знак надежды, что Богородица удостоит дом своею милостью.
В Рождество все верующие Грузии вспоминают чудеса той памятной ночи, освещенной благодатным светом Вифлеемской звезды.
У Грузии есть и свой отдельный повод для упоминания Вифлеема. Именно в этом древнем городе воспитывался покровитель Грузии – святой великомученик Георгий. Так что с какой стороны ни возьмись, но библейская история Рождения Христа грузинам очень близка.