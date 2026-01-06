https://sputnik-georgia.ru/20260106/rozhdestvo-v-gruzii-2026-esche-odna-prichina-poverit-v-chudo-296534036.html

Рождество в Грузии 2026: еще одна причина поверить в чудо

Рождество Христово в Грузии, как и во всем христианском мире, – один из самых главных и почитаемых праздников в году. Хотя в этой стране, пожалуй, больше, чем в любой другой, замечено немало оригинальных, интересных и красивых традиций встречи Рождества.А причина очевидна: Грузия – это настоящий клондайк самобытных народностей, и каждая – со своими первозданными и прекрасными обычаями.Поэтому таинственный праздник Рождества Христова, который отмечается в Грузии в ночь на 7 января, пестрит на этой многоэтнической земле завидным разнообразием традиций."Шоба", или Рождество по-грузински"Шоба" ("Рождество" по-грузински) в разных регионах Грузии даже называют по-разному.В Самегрело, к примеру, этот праздник зовут "Христовым вечером", в Раче и Нижней Сванети – "Чантлоба", в Верхней Сванети – "Шоби" (Рождество), в Картли – "Христов Сочельник", а в Мтиулети – "Тхилоба" ("Время орехов").Эмоциональные гурийцы, населяющие Западную Грузию, называют Рождество словом "Каланда". И на рождественский стол ставят ореховую палку с обструганным и заостренным верхним концом – получается забавная белоснежная кудрявая верхушка из деревянных стружек. Называется она чичилаки.Тушинцы, проживающие в горах на северо-востоке Грузии, дарят всякому хору, исполнившему для них рождественские песнопения, большой пирог под названием "Аллилойский котори". В эту ночь в Тушети было принято собираться вместе, пировать прямо на улице и в ожидании чуда смотреть на звезды.Добродушные кахетинцы (Восточная Грузия) на день рождения Христова наполняют грузинским вином большой рождественский кувшин ("Зедаше"). Одну часть вина из этого кувшина они отдают в храм для богослужений, другая часть уготована для бедных, а третью кахетинцы подают на праздничный стол.На рождественском застолье в Кахети также не обойтись и без знаменитого грузинского лакомства – чурчхелы (нанизанные на нитку орехи в сгущенном виноградном соке).Рождественская традиция "Алило"Когда великим священным традициям суждено слиться воедино со знатным кавказским гостеприимством и грузинским темпераментом, то получается редчайшая смесь – праздник для души и живота.Но мы начнем со святого! Несмотря на то что вышеуказанным событиям (а именно рождению Христа в Вифлеемском хлеву) более двух тысяч лет, грузины до сих пор празднуют этот день, как будто чудо рождения сына Всевышнего произошло сегодня.Накануне Рождества ночью во всех храмах Грузии начинается торжественное богослужение. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй обычно проводит праздничную литургию в тбилисском соборе Святой Троицы.А наутро рождественское богослужение превращается в нечто напоминающее карнавальное шествие. Здесь это событие называют "Алило" – от еврейского слова "аллилуйя", то есть восхваление Бога. Это красивейший парад в честь рождения младенца Иисуса, в котором участвует весь город.В Грузии традиция "Алило" существовала еще с незапамятных времен. Но в советские годы этот религиозный ритуал был, как известно, запрещен атеистически настроенной властью.Прекрасная грузинская традиция "Алило" была возрождена в Грузии около 20 лет назад, благодаря тому же Илие Второму.Раньше при этом рождественском шествии группа мужчин обходила дома с песнопением "Алило" и поздравляла всех с Рождеством. Праздничную процессию возглавлял "Махаробели"("вестник радости" – груз.). Хозяйки Грузии встречали его на пороге и одаривали фруктами, сладостями, хлебом и яйцами.Спустя столетия роль мужчин плавно перешла к детям. Сегодня они идут впереди шествия, нарядные и с венками на головах, символизируя ангелов.За ними следует молодежь с пастушьими посохами в руках, в сванских пушистых шапках и в одежде из овечьей шерсти. Они олицетворяют пастухов, пришедших к родившемуся Спасителю. Ведь согласно Евангелию, именно они первыми узнали о Рождестве Божьего сына и разнесли благую весть людям.Другие участники "Алило" в белых плащаницах с красными крестами несут иконы, хоругви и светильники. Все участвующие в крестном ходе поют особое песнопение – "Алило", которое исполняют исключительно в этот праздник.Впереди шествия следует арба, запряженная волами, а в ней большие корзины, в которые собирают пожертвования для нуждающихся, для детских домов и приютов – сладости, фрукты и игрушки.Кругом толпа людей в нарядах и колядных костюмах. Люди поют, приплясывают, играют на музыкальных инструментах. К праздничному шествию "Алило" может присоединиться любой желающий. Это действительно незабываемое и впечатляющее зрелище!Рождественское угощение: какой край на что гораздЧто касается гастрономических наслаждений, то на Рождество гостей и жителей Грузии ждет фантастическое разнообразие яств, поскольку в этот праздник в разных уголках страны готовят разные блюда.В Имерети, Гурии и Самегрело на Рождество готовят сациви, варят "эларджи" – кукурузную кашу (мамалыгу) с сулгуни, делают гозинаки (обжаренные орехи в меду) и, разумеется, поросенка с аджикой.В западной части Грузии особое внимание уделяют залогу сладкой жизни – лакомствам. Среди них особенно популярны мед, различные орехи и сухофрукты. Кроме них, рождественский стол здесь никогда не обходится без тыквы в сладком сиропе.В горах Кахети (Восточная Грузия) на Рождество любят печь сладкий пирог – каду. Раньше на Рождество здесь особенно любили готовить свиные ножки и голову, а также шашлык и мужужи (грузинский холодец из свинины).В Пшави и Хевсурети нельзя представить Рождество без хинкали. Более того, на Рождественские праздники в Хевсурети принято гнать грузинскую чачу и варить пиво.По всей Грузии хозяйки пекут к столу праздничные пироги ("квереби") в виде рождественских персонажей. В Картли такие пироги раздают на Рождество не только членам семьи, но и домашнему скоту и животным.В Сванети не встречают Рождество без заклания поросенка. На рождественском столе обязательно должны быть такие блюда, как кубдари (пирог с мясом), хачапури, пхловани (пирог с пхали), а также петвра – это вид хачапури, в который раньше вместе с другими ингредиентами добавляли измельченные семена конопли. Сегодня это удовольствие заменяет просо.Кроме того, главным атрибутом на Рождество в Сванети являются мясные блюда. К празднику традиционно готовят отварное телячье мясо, свиные купаты, а также древнейшее сванское блюдо "зисхора" – кровяную колбасу.В Гурии на Рождество пекут пироги с сыром и крупно нарезанными вареными яйцами – "гурули". А в Аджарии традиционными рождественскими блюдами считаются пахлава и ачма (вид многослойного хачапури).И еще несколько поводов поверить в чудоНесмотря на множество своебытных традиций, все грузинские народности относятся к празднику Рождества особенно трепетно.Примером тому служит довольно красивый обычай: в рождественскую ночь в каждом грузинском доме в окне зажигается свеча, принесенная из храма. Делается это так, чтобы свет ее пламени был виден с улицы всем прохожим.Эта традиция призвана напомнить о далеких библейских событиях, когда Иосиф и Мария, скитаясь, искали приют для рождения своего сына. С тех пор прошло более двух тысячелетий, а в Грузии по-прежнему в эту ночь мерцают сотни огоньков в знак надежды, что Богородица удостоит дом своею милостью.У Грузии есть и свой отдельный повод для упоминания Вифлеема. Именно в этом древнем городе воспитывался покровитель Грузии – святой великомученик Георгий. Так что с какой стороны ни возьмись, но библейская история Рождения Христа грузинам очень близка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

