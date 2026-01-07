https://sputnik-georgia.ru/20260107/prezident-kavelashvili-kazhdyy-zhitel-gruzii-dolzhen-byt-schastliv-296557524.html
Президент Кавелашвили: каждый житель Грузии должен быть счастлив
Президент Кавелашвили: каждый житель Грузии должен быть счастлив
07.01.2026
ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Каждый житель Грузии должен быть счастлив, особенно в такой величайший праздник для всех христиан, как Рождество Христово, сказал президент Грузии Михаил Кавелашвили в Кафедральном соборе Святой Троицы Самеба, где он присутствовал на рождественской литургии.
Торжественное богослужение возглавил местоблюститель Патриаршего престола, митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио (Муджири) вместе с членами Священного синода и духовенством. Перед началом праздничной литургии собравшиеся в Кафедральном соборе Святой Троицы верующие прослушали рождественскую эпистолу Патриарха.
"Хочу, чтобы каждый гражданин Грузии, каждый наш соотечественник был счастлив. Сегодняшний день – действительно величайший праздник для христиан, и я желаю, чтобы мы все радовались этому светлому торжеству", – заявил Кавелашвили.
Президент особо поздравил соотечественников, находящихся за рубежом, и всех православных христиан.
"Особую благодарность хочу выразить Православной церкви, поздравить Его Святейшество, нашего Патриарха, и выразить признательность за то, что в нашем народе так прочно и твердо укоренилась наша вера", – заявил Кавелашвили.
На рождественском богослужении в Кафедральном соборе Святой Троицы вместе с президентом присутствовали премьер-министр Ираклий Кобахидзе, председатель парламента Шалва Папуашвили, а также члены правительства и парламента.
В ночь Рождества Христова, с 6 на 7 января, во всех православных храмах Грузии прошли праздничные богослужения.
Рождество – один из самых любимых праздников в Грузии. В этот день в городах страны проходит торжественное шествие "Алило".