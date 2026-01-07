https://sputnik-georgia.ru/20260107/svoboda-lyubov-i-vera--osnovnye-temy-poslaniya-katolikos-patriarkha-gruzii-v-rozhdestvo-296546652.html

Свобода, любовь и вера – основные темы послания Католикоса-Патриарха Грузии в Рождество

ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Значение понятий свободы и веры в христианском понимании и важность защиты своего верования стали основными темами Рождественской эпистолы Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. "Сегодня все говорят и о любви, и о свободе, но совершают непоправимую ошибку те, кто любовь к греху и греховной жизни отождествляют с истинной любовью, и те, кто вседозволенность считают свободой", – говорится в послании. Патриарх напомнил, что Христос в своем призыве к любви не определил, каким должен быть ближний. Патриарх назвал и главное испытание современного человека. "Злоупотребление свободой слова – одно из сложнейших испытаний нашего времени, которое успешно преодолеет только тот, кто сможет достойно идти к Господу по пути истины, терпения и прощения; кто в любом человеке, несмотря на тяжесть грехов, все же увидит образ Божий и не ответит злом на зло", – говорится в послании. В Рождественском послании Католикос-Патриарх всея Грузии также напомнил о значении веры для Грузии. "В 326 году Грузия признала христианство государственной религией. Это означает, что наша страна была в числе передовых стран тогдашнего мира по своим духовным ценностям, правильному восприятию справедливости и государственной ответственности перед теми высшими идеалами, которые Никейский собор определил для христианского мира", – отмечено в послании. По его словам, сегодня, когда Грузия стоит перед лицом многих культурных и мировоззренческих вызовов, отрезок 325-326 годов и историческое совпадение еще раз напоминают, что сила грузинского народа опирается на единство христианских ценностей, духовный и гражданский порядок и тот выбор, который наша страна сделала 1700 лет назад. Он отметил, что современный человек часто не постигает Господней истины, не понимает смысла своей жизни и не осознает, почему он должен отказаться от греховного земного благополучия или как правильно устроить свою повседневную жизнь. Он отметил, что Рождество Христово и сегодня, и во все времена – действующее таинство, которое положило начало процессу преображения личности. "Сегодня должна быть стерта всякая печаль, должны утихнуть всякие волнения и страсти, кровопролитие и война, должны замолкнуть сонмы спорящих, рассеяться безнадежность, зависть и злоба, и наш разум, душа и сердце, движимые любовью к Богу, должны духовно устремиться к Святой Земле с зажженной свечой, чтобы вместе с халдейскими волхвами и пастухами, находящимися в Вифлееме, присоединить свой голос к сонму ангелов и с радостью воскликнуть: "Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!" – сказано в Послании. Патриарх еще раз поздравил верующих с Рождеством Христовым и благословил жителей Грузии и соотечественников, находящихся за пределами родины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

