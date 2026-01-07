https://sputnik-georgia.ru/20260107/skolko-elektroenergii-vyrabotala-edinstvennaya-vetryanaya-stantsiya-v-gruzii-296532511.html

Сколько электроэнергии выработала единственная ветряная станция в Грузии

Сколько электроэнергии выработала единственная ветряная станция в Грузии

Sputnik Грузия

Ветряная станция "Картли" близ города Гори (Восточная Грузия) функционирует с 2016 года. Ее мощность – 20 МВт 07.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-07T22:10+0400

2026-01-07T22:10+0400

2026-01-07T22:53+0400

экономика

грузия

новости

гори

энергетика грузии

ветряная электростанция

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24600/61/246006118_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_b8169e58fe1116980c375455b2e5d867.jpg

ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Единственная на сегодняшний день ветряная станция в Грузии "Картли" выработала 73,69 млн киловатт-часов электроэнергии в январе-ноябре 2025 года, что на 1,9% больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщается на сайте Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO). Ветряная станция "Картли" близ города Гори (Восточная Грузия) функционирует с 2016 года. Ее мощность – 20 МВт. Потребление электроэнергии в Грузии выросло на 2,1% в январе-ноябре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 13,4 миллиарда киловатт-часов. За 11 месяцев 2025 года в Грузии было выработано 12,7 миллиарда киловатт-часов электроэнергии – на 4,4% меньше, чем в январе-ноябре 2024 года. Большая доля выработанной энергии пришлась на гидроэлектростанции – 10,4 миллиарда киловатт-часов. Теплоэлектростанции выработали 2,2 миллиарда киловатт-часов. Переход на альтернативные источники энергии – тенденция, наблюдаемая во всем мире. Он является важным направлением и для правительства Грузии. Страна планирует усилить интеграцию солнечной и ветровой энергии в энергетическую систему. С ежегодным ростом потребления электроэнергии специалисты полагают, что уже к 2030 году Грузия может столкнуться с серьезным энергодефицитом. В связи с этим в стране разработана схема поддержки возобновляемой энергетики, которая включает содействие строительству электростанций общей мощностью 1,5 тысячи мегаватт в течение следующих трех лет посредством аукциона. В планах правительства ускоренное развитие отрасли, для чего в ближайшие два-три года привлекут инвестиции в размере 3-4 млрд долларов. Схема развития возобновляемой энергетики предполагает поддержку энергетических проектов государством в течение 15 лет после начала эксплуатации электростанции с согласованием разницы между ценами по т. н. соглашению CFD. По данным ESCO, в 2024 году в Грузии было потреблено 14,4 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 5,1% больше по сравнению с 2023 годом. В прошлом году в стране было выработано 14,2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии – на 1,1% меньше, чем в 2023 году. Большая доля выработанной энергии пришлась на гидроэлектростанции – 11,3 миллиарда киловатт-часов. Теплоэлектростанции выработали 2,8 миллиарда киловатт-часов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

https://sputnik-georgia.ru/20260105/skolko-elektroenergii-potrebleno-v-gruzii--novye-dannye-296523782.html

гори

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, гори, энергетика грузии, ветряная электростанция