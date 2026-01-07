https://sputnik-georgia.ru/20260107/tolko-vpered-chto-zhdet-ekonomiku-gruzii-v-2026-godu-296532707.html

Только вперед! Что ждет экономику Грузии в 2026 году

Только вперед! Что ждет экономику Грузии в 2026 году

Sputnik Грузия

Пять лет – достаточный срок, чтобы убедиться, что грузинская экономика стала "крепким орешком" 07.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-07T12:20+0400

2026-01-07T12:20+0400

2026-01-07T11:22+0400

экономика

грузия

обзоры

сша

анаклия

черное море

ника шенгелия

еврокомиссия

новый год

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/10/262898350_0:138:3157:1914_1920x0_80_0_0_5059fe5c6af8eda0eeb5e25adc96c30c.jpg

В стране, быстро восставшей из пепла, как Феникс, в 2021 году после спада из-за пандемии COVID-19, продолжается уверенный рост ВВП, что подтверждается как официальной статистикой, так и оценками многих уважаемых международных финансовых институтов. По их прогнозам, положительная динамика сохранится и в 2026 году. Правительство предполагает, что за 2025 год рост экономики составит 7,3%. Министр финансов Лаша Хуцишвили представил парламенту окончательный вариант проекта бюджета на 2026 год 10 декабря 2025 года. Говоря об основных параметрах, министр отметил, что первоначальные прогнозы на 2026 год сохранены. По его словам, реальный экономический рост планируется на уровне 5%, а в среднесрочной перспективе прогнозируется 5,3%. Средний прогнозируемый уровень инфляции на 2026 год составляет 3,3%, а в среднесрочной перспективе он находится в пределах целевого показателя (3%). При этом в правительстве уверены, что Грузия будет одной из лидирующих стран в мире с точки зрения экономического роста в период с 2025 по 2030 год. По его словам, экономика страны достаточно диверсифицирована, значительный вклад в экономический рост вносят различные сектора, в том числе сектор информации и коммуникаций, который является одним из самых быстрорастущих, а также сектор транспорта и складирования. Прогноз Еврокомиссии Согласно осеннему отчету Еврокомиссии "Экономический прогноз Европы", ожидается, что экономический рост Грузии останется сильным и в 2025 году и составит 7,3%, а в 2026-2027 годах замедлится до 5-5,5%. По словам замглавы Минэкономики Вахтанга Цинцадзе, прогноз среднего роста экономики Грузии в 1,7 раза превышает прогноз роста стран-кандидатов на вступление в ЕС. По информации замминистра, темпы роста экономики ЕС к 2025 году составляют 1,4%, а прогноз роста экономики Грузии – 7,3%. По его словам, эта тенденция сохранится и в ближайшие годы, и в 2025-2027 годах экономика Грузии вырастет в среднем на 5,9%, стран-кандидатов – на 3,4%, а экономика ЕС – на 1,4%. По его словам, показатели экономического роста еще раз подчеркивают правильную и последовательную экономическую политику правительства Грузии, которая ориентирована на сохранение высоких темпов экономического роста и конечной целью которой является увеличение доходов каждого гражданина Грузии. Между тем аналитики инвестиционной компании Galt & Taggart ожидают, что реальный рост ВВП в 2026 году составит 6,0 %, инфляция – 3%, ставка рефинансирования – 7,5%, доходы от туризма – $4,9 млрд, денежные переводы – $3,8 млрд, а курс лари останется в целом стабильным и по отношению к доллару США составит около 2,7, а по отношению к евро – 3,13. Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что экономика Грузии в 2026 году вырастет примерно на 5,3 %, а Азиатский банк развития (ADB) прогнозирует рост на уровне около 5%. Таким образом, прогноз роста ВВП на 2026 год – 5-6%, что указывает на продолжение устойчивого, но сравнительно умеренного темпа. Эксперт добавил, что торгово-экономические связи между Грузией и Россией продолжат развиваться и в 2026 году. "Идет рост взаимной торговли, грузинская экономика во многом зависит от поставок некоторых видов продукции из России. И в этом отношении сохраняются тесные экономические связи. Растет численность российских туристов в Грузии. Экономические отношения имеют устойчивую форму развития, и эта восходящая линия сохранится и будет развиваться и в 2026 году", – отметил Арчвадзе. Роста ВВП в 2026 году ожидает и вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия, но с некоей оговоркой. По его словам, если в первой половине 2026 года начнется реализация инфраструктурных проектов, нового строительства, в том числе проекта, куда планируется вложить арабские инвестиции, то в 2026 году ВВП Грузии заметно вырастет. "Но пока под вопросом, что и как реализуется, кто будет трудоустроен, то есть повлияет ли это на занятость граждан Грузии и т. д.", – сказал Шенгелия. Тем не менее, те вызовы, которые есть у страны, уверен Шенгелия, останутся и в 2026 году. В частности, речь о том, что молодежь продолжает покидать страну, и в Грузии не хватает рабочей силы. "Население Грузии составляет 3,7 миллиона человек. По нашим подсчетам, лишь до 700 тысяч граждан страны приносят благо (материальный достаток – прим.). Это тревожная цифра", – отметил он. Главные риски В целом, прогнозы – неблагодарное дело. И как бы радужно ни выглядело будущее, внешние факторы могут резко и неожиданно поменять картину. Для продолжения устойчивого развития экономики Грузии важной угрозой является геополитическая ситуация, которая может повлиять и на экспорт, и на туризм, и на приток инвестиций. Также угрозой стабильному росту остаются политическая обстановка внутри страны и напряженные отношения с Западом. В итоге 2026 год для Грузии может стать годом развития как минимум на уровне среднего темпа после периода ускоренного подъема в прошлых годах. А реализация крупных инфраструктурных проектов, в том числе и продолжение строительства глубоководного порта в курортном городке Анаклия, а также проект прокладки высоковольтного энергокабеля по дну Черного моря и запуск масштабных проектов в сфере недвижимости при участии арабского капитала могут лишь ускорить экономическое развитие страны. Совокупный эффект этих инициатив заключается не только в прямом вкладе в рост ВВП, но и в усилении транзитного, энергетического и инвестиционного потенциала Грузии. В результате Грузия сохранит возможность укрепить свои позиции как региональный экономический хаб и повысить привлекательность для иностранных инвесторов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

https://sputnik-georgia.ru/20251210/gosbyudzhet-na-2026-god-prinyat-na-kakie-dengi-budet-zhit-gruziya-296140964.html

сша

анаклия

черное море

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, обзоры, сша, анаклия, черное море, ника шенгелия, еврокомиссия, новый год