Грузия против BBC: готова жалоба за фейковый сюжет о протестах в Тбилиси

Грузия против BBC: готова жалоба за фейковый сюжет о протестах в Тбилиси

08.01.2026, Sputnik Грузия

Следующими инстанциями могут стать британская регулирующая комиссия и суды, включая Европейский суд по правам человека, заявил спикер парламента

ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Грузинская сторона подготовила жалобу на британскую вещательную корпорацию BBC из-за сюжета о якобы применении властями химических средств против протестующих в конце 2024 года, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. ВВС обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которым во время подавления протестов в Тбилиси в 2024 году власти якобы могли использовать "камит". СГБ Грузии провело расследование и доказало, что МВД Грузии не закупало и не применяло против протестующих бромобензилцианид, он же "камит" (запрещенное химическое вещество, прим.). Он отметил, что конкретные требования будут обнародованы позднее. "На этом этапе мы не планируем заранее обсуждать содержание. Когда оно станет публичным, тогда и станет известно", – заявил Папуашвили. По словам спикера парламента, следующими инстанциями могут стать британская регулирующая комиссия и суды, включая Европейский суд по правам человека. Скандальный репортаж и выводы следствия ВВС обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которым во время подавления протестов в Тбилиси в 2024 году власти якобы могли использовать "камит". В ходе расследования ВВС опросила экспертов по химоружию, бывших сотрудников МВД, а также врачей, и собрала данные, якобы указывающие на применение бромбензилцианида. В ответ в Грузии было возбуждено уголовное дело, которое расследовала СГБ Грузии. По данным расследования, МВД Грузии приобрело у израильской компании в 2007 и 2009 годах хлорбензальмалондинитрил вместе с растворителем трихлорэтилен, и именно это вещество использовалось в Грузии для разгонов протестующих с применением водометов. По информации СГБ, в рамках расследования уголовного дела, касающегося как информации, представленной в сюжете телекомпании BBC, так и кампании, проводимой в Грузии на ее основе, было проведено более 160 следственных действий, допрошено 93 свидетеля, изъято до 25 образцов исследования из баз первого и второго управлений департамента специальных задач министерства внутренних дел. Так, по итогам расследования, по данным СГБ, ни один из свидетелей, на чьих заключениях или данных основывалась информация, распространенная BBC, не подтвердил, что их данные или заключения касались отравляющего химического вещества "камит". Кроме того, СГБ Грузии отмечает, что Лаша Шергелашвили, на информации которого в значительной степени основывались соображения автора сюжета, подготовленного BBC, находится в розыске по делу о тайнике оружия вблизи Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

